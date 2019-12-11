DHA YURT BÜLTENİ-24

11.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:46

Kız öğrenci yurdunda 'kedi kız' eylemi (2)

VALİ: HUZUR BOZMAYA ÇALIŞAN YURTTAN BİRİ OLABİLİR

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Hendek'teki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait kız öğrenci yurdunda yaşananlarla ilgili DHA muhabirine açıklama yaptı. Vali Nayir, sosyal medya üzerinden kedinin kesilerek, çöpe atıldığı gibi bazı paylaşımlar yapıldığını; ancak bunun doğru olmadığını belirtti. Nayir, "Böyle bir şey yok. Gören, duyan yok. Ortada kan, kedi ölüsü, hiçbir şey yok. Yurdun içinden birileri, biraz korkutmaya yönelik değişik sesler çıkarıp, kapıları tırmalıyormuş. Yurdun huzurunu bozmaya çalışan, yurttan birinin olduğunu tahmin ediyoruz. Onu bulmaya çalışıyoruz. Olmayan bir iddiayla yurttaki öğrencilerin huzurunu kaçırmaya çalışan birileri varsa bunun tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor" dedi.

SAKARYA -DHA

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Hırsız kaçarken kimliğini bıraktı

Kahramanmaraş'ta girdiği evden bilgisayar kasası, matkap, tencere gibi malzemelerle çalan 3 hırsızdan birini ev sahibi Ramazan Aydoğar yakaladı. Yakalanan hırsız, ev sahibinin tuttuğu montunu çıkararak kaçtı. Kaçan hırsızın geride kalan montundaki incelemede ise kimliği bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Sakarya Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Aydoğar'ın ardiye olarak kullandığı evine kimliği belirsiz 3 kişi girdi. Evden buldukları bilgisayar kasası, matkap ve tencere gibi çeşitli malzemeleri çuvala dolduran hırsızlar duvardan atlayıp kaçmaya başladı.

KURTULMAK İSTERKEN KİMLİĞİNİ BIRAKTI

Bu sırada camide olan Ramazan Aydoğar, evden çıkarken fark ettiği hırsızların koşarak peşlerine düştü. Kovalamaca sonunda Aydoğar, hırsızlardan birini yakaladı. Hırsız, montunu çıkararak Aydoğar'ın elinden kurtulmayı başardı, çuvalı da bırakarak hızla kaçmaya başladı. Ramazan Aydoğar tekrar hırsızın peşinden düştü ama yakalamayı başaramadı. Olay yerine dönen Ramazan Aydoğar polisten yardım isterken, kontrol ettiği montun cebinden hırsızın kimliği çıktı.

'AYNI HIRSIZI 5 AY ÖNCE DE ELİMDEN KAÇIRDIM'

Ramazan Aydoğar, hırsızların 2'sinin ocuk yaşta olduğunu, çuvalla kaçtıklarını görünce peşlerine düştüğünü söyledi. Aydoğar, "Peşlerinden koştum ve birini yakaladım. Benim tuttuğum montunu çıkararak tekrardan kaçtı. Peşinden koştum yakalayamadım, geldim montunu aldım. Baktım cebinde kimlik var Suriye uyruklu Ali diye bir şahıs. Ondan sonra 155'i arayıp polis çağırdım. Daha önce de evimden hırsızlık gerçekleşti ve yine aynı şahıstı. Yaklaşık 5 ay önce de yakaladım ama onda da elimden kaçırmıştım. Üzerinde yine aynı mont vardı" diye konuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, evde ve çalınan eşyaların bırakıldığı sokakta incelemelerde bulundu. Polis, monttan çıkan kimlikten yola çıkarak hırsızı ve yanındakileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Olay yeriPolisin inceleme yapmasıPolis aracıOlay yerindeki ekiplerAilenin eşyaları çuvala doldurmasıRamazan Aydoğar'ın teslim tutanağını imzalamasıHırsızın montu ile eldiveniAydoğar ile röp.Hırsızlık meydana geldiği evHaber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Servis minibüsü devrildi: 8 öğretmen yaralı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, öğretmenlerin taşındığı servis minibüsünün kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Şekerli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Şekerli İlkokulu'nda görevli öğretmenleri ilçe merkezine taşıyan Yüksel K. yönetimindeki 21 AR 105 plakalı servis minibüsü, kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada, minibüsteki öğretmenlerden Doğan Çakmak, Mukadder Karataş, Berivan Balaman, Özlem Kutlu, Ayşe Suluk, Münevver Adakuş, Berna Kovan ve Büşra Battan yaralandı. Yaralı öğretmenler, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavisine başlanan öğretmenlerin sağlık durumunun iyi olduğu, jandarmanın kazayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Siverek Devlet HastanesiAmbulans ve acil servisGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

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Hakkari'de 1 terörist teslim oldu

HAKKARİ'de, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu ikna edilen bir PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

İl Jandarma Komutanlığı'nın bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bir PKK'lı terörist daha ikna edilerek teslim olması sağlandı. Hakkari Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama şöyle:

"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 1 bölücü terör örgütü mensubu yapılan ikna çalışmaları sonucunda teslim olmuştur. Şahsın yapılan sorgulamasında PKK/KCK bölücü terör örgütü içerisinde 2017 yılından itibaren silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

Kaynak: DHA