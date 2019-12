DHA YURT BÜLTENİ -24

06.12.2019 20:19 | Son Güncelleme: 06.12.2019 20:19

Giresun'da 84 öğrenci yemekten zehirlendi

Giresun'un Espiye ilçesinde taşımalı eğitim yemek hizmeti kapsamında yedikleri yemekten zehirlenen 84 kişi, hastanede tedaviye alındı. Giresun Valiliği'nce yapılan açıklamda, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.Ericek köyünde okulda yedikleri öğle yemeğinden sonra şiddetli karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti ile okul yönetimine başvuran öğrenciler, ambulanslarla Espiye Devlet Hastanesi ve Giresun Üniversitesi A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi teşhisiyle hastaneye başvuran 84 kişi tedavi altına alındı.VALİLİKTEN AÇIKLAMAMeydana gelen yemek zehirlenmesi olayına ilişkin Giresun Valiliği de yazılı açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, 118 öğrencinin öğrenim gördüğü Ericek İlk ve Ortaokulundaki 84 öğrencide, taşımalı eğitim yemek hizmeti kapsamında yedikleri öğle yemeği sonrası zehirlenme şüphesinin tespit edildiği belirtildi. Tedaviye alına öğrencilerin genel sağlık durumların iyi olduğu bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çocuklarımızın genel durumları iyi ve hayati tehlikeleri bulunmamakla birlikte, müşahede altında tutulmaktalardır. 84 öğrencimizden; 11'i tedavi amacıyla Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, 9'unun karın ağrısı, 6'sının kusma, birinin de ishal şikayetiyle Espiye Devlet Hastanesinde tedavileri devam etmekte olup, 57 öğrencimizin ise sağlık durumları iyi, müşahedeleri devam etmektedir. Yemek ve su numuneleri analiz için ilgili laboratuvarlara gönderilmiş, konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır."

HABER: Hakan KABAHASANOĞLU/ESPİYE (Giresun)

Antalya'da PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' ve 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında yapılan operasyonda, 33 şüpheli gözaltına alındı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede oturan bazı şüphelilerin, PKK/KCK terör örgütünden gelen parayla iş yeri açtığı, elde edilen geliri de terör örgütüne gönderdiği yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlattı. 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' ve 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alanya Terörle Mücadele Büro Amirliği koordinesinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü, İnsansız Hava Araçları Şube Müdürlüğü, Alanya İstihbarat Grup Amirliği ve Alanya Muhabere Elektronik Büro Amirliği destekli 41 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, 33 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramada ise 15 bilgisayar, 32 cep telefonu, bu telefonlara takılı sim kart ve hafıza kartları, 6 tablet bilgisayar, 6 harddisk, 7 flaş bellek, 94 kitap, 3 banka dekontu, bir miktar uyuşturucu madde, 123 adet değişik çapta mermi, 4 adet banka cüzdanı, 4 bin 8 TL, 1 adet açılması mümkün olmayan küçük ebatta çelik kasa ve dijital materyale el konuldu.Şüpheliler işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Haber: Engin ANAK- Kamera: ANTALYA-DHA

Karda mahsur kalan hasta kadın için seferber oldular Malatya'da, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köyde akciğer hastası olan Kamber Sezer'in (65) yardımına sağlık ekipleri ve belediye ekipleri yetişti. Kar küreme araçları 1 metreyi bulan karı temizledikten sonra Sezer'in evine yetişen ekipler, kadını hastaneye yetiştirdi.Malatya'da 2 gündür etkili olan ve zaman zaman şiddetini arttıran kar yağışı bazı köy yollarını kapattı. 112 çağrı merkezine yardım isteyen Sezer ailesi kar yağışı nedeniyle yolun kapalı olduğunu, rahatsızlanan yakınlarını hastaneye getiremediklerini söyledi. Bunun üzerine Battalgazi Belediye ekiplerine haber veren sağlık çalışanları ve belediye ekipleri yaşlı kadını kurtarmak için yola çıktı. Yaklaşık kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu yolda Belediyeye bağlı Fen İşleri Müdürlüğü, yol ve asfalt ekipleri 2 saat boyunca yolu açma çalışması yaptı. Yolun açılmasıyla birlikte Sezer'in evine ulaşan sağlık çalışanları ilk müdahaleyi evde yaptıktan sonra yaşlı kadını Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Ekipler ambulansın daha hızlı gide bilmesi için yolda tuzlama çalışması da yaptı.Ayrıca, Malatya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyeleri 2 gündür etkili olan kar yağışından dolayı yüksek kesimlerde bulunan köy ve mahalle yollarını açmaya devam ettiği öğrenildi.

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

Ayşenur'un intiharıyla ilgili 14 yıl hapse çarptırılan kuzenine ikinci tahliye (2) TAHLİYE KARARI PROTESTO EDİLDİAntalya'nın Alanya ilçesinde Ayşenur Güven'e cinsel saldırıda bulunup, intihar etmesine neden olduğu suçlamasıyla yeniden tutuklu yargılanan ve 14 yıl hapis cezası verilen kuzeni Selahattin Sezer'in üst mahkeme kararıyla tahliye edilmesi, sivil toplum örgütleri, bazı siyasi partili temsilcileri ve ailesi tarafından protesto edildi. 'BU KARARA KARŞI HUKUKİ MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ'Ayşenur Güven' davasını üslenen avukat Zeynep Kıvanç Güzel, yaptığı açıklamada, kararın vicdansızlık olduğunu söyledi. Ayşenur Güven dosyasının vicdanları sızlatan bir olay olduğunu belirten Güzel, "Yargıtay kararıyla sanık serbest bırakılmıştı. Hatta ilk karar bozma sonrasında sanık gelmeyerek ve sonrasında tutuklama kararı olmasına rağmen firar ederek kaçmıştı. Kolluk kuvvetleri tarafından uzun süren araştırmalar sonucunda yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti. Sanığın cezaevinde olması bir nebze de olsun vicdanları olsun rahatlatmıştı. Maalesef bugün sanığın itirazı üzerine Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye kararı verildi" dedi.ELEKTRONİK KELEPÇESanığa elektronik kelepçe takılarak ev hapsine karar verildiğini kaydeden Güzel, şöyle dedi: "14 yılla yargılanan ve özellikle cinsel istismar suçuyla yargılanan bir kişinin tahliye edilmesi ne hukuka ne akla ne vicdana uygundur. Bu kararla sanık adeta ödüllendirilmiştir. Kaçma iradesini ortaya koyan sanığın önü de açılmıştır. Ayrıca bu kararla toplumun 'suçlular cezasız kalıyor algısı' da maalesef artmıştır. Ancak bu bir son değildir. Her zaman olduğu gibi bu sürecin takipçisiyiz. Yargının toplum vicdanını sızlatan, hukuka güveni sarsan bu karara karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz."'BU YANLIŞ KARARDAN DÖNÜLSÜN'Ayşenur Güven'in babası Mustafa Sezer ise halen olayın şokunu yaşadığı belirtti. Baba Sezer şunları söyledi: "Adalete güvendik, tutuklandı. 'Ben yandım, başka canlar yanmasın' dedik. Ordu'dan gencecik bir kız 2 defa cezaevinden kaçan bir zanlı tarafından bıçaklanarak öldürülüyor. Ben bu adalete güveniyorum diyeceğim ama güvenemiyorum. Çünkü adamlara ödül verilir gibi ceza veriliyor. Benim can güvenliğim yoksa, namuslu kişiler sokakta gezemeyecekse ne diye bu kanunlar var. Yargıtay yetkililerinden 2 üye ret kararı verdiği halde bu kişi bırakılıyor. Yerel mahkeme tekrar tutuklama kararı verdiği halde. Yetkililere buradan sesleniyorum; kendi yakınınız aynı olayla karşı karşıya olsa aynı kararı alabilir misiniz? Veremezsiniz. Çünkü insanda vicdan olmalı. Bu olayın tekrar ele alınıp bu yanlış karardan dönülerek sanığın tutuklanmasını talep ediyorum."'ADALET YERİNİ BULSUN'Ayşenur Güven'in kız kardeşi Zehra Sezer de "Sanık tutuklanmadan önce de kaçak yaşamıştı. Tutuklandıktan sonra da serbest bırakıldı. Biz şimdi bundan ne anladık. Benim yedinci sınıfta bir kardeşim var. Ben varım. İkimiz de açık hedefiz. Şu anda kardeşim de ben de tedirginiz. Ben kendimi yine savunabilirim ama kardeşim savunamaz. Biz yetkililerden yardım istiyoruz. Adalet yerini bulsun. İlla benim ya da kardeşimin, birimizin yok olması mı lazım? Biz ablamı kaybettik. Bir can daha vermek istemiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü
-------------
Kalabalık detay
Baba Mustaf Sezer detay
Kız kardeşi Zehra Sezer detay
Avukat Zeynep Güzel açıklama
Baba Mustafa Sezer açıklama
Zehra Sezer açıklama
Detay

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya)

Vali Erin: Telabyad ve Resulayn'da 4 bin yerel polis göreve başlayacak

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terör örğütü PKK/PYD'den temizlenen Suriye'nin Telabyad kentinde yerel meclis üyeleri ve kuvvet komutanlarıyla yaptığı değerlendirme toplantısında 1800 civarındaki Suriyeli gencin bir hafta içerisinde eğitimlerine başlanacağını ve ardından Telabyad'da ve Resulayn'da polis gücü olarak görevlendirileceğini duyurdu.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin beraberinde 2'nci Ordu Komutan Vekili ve 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, sorumlu Koordinatör Vali Yardımcıları, kamu kuruluşları temsilcileri ve Telabyad Yerel Meclis üyeleri ile Suriye Milli Ordusu temsilcilerinin katılımıyla, Telabyad'da bir değerlendirme toplantısı yaptı.Toplantıda, harekat ve sonrasında yapılan çalışmaları değerlendiren Vali Abdullah Erin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı ve sahada Barış Pınarı Harekatı'nın başarıya ulaşmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Harekatta Türk Silahlı Kuvvetlerinin tarihinden ve milletinden aldığı güçle, buradaki terör koridorunu çok süratli bir şekilde bozarak hedefe ulaştığını hatırlatan Vali Erin, "Allah onlardan ve sahada büyük fedakarlık gösteren Suriye Milli Ordusu'nun kahraman evlatlarından razı olsun" dedi.Barış Pınarı Harekatı'nın temel amacının; Türkiye'nin yanıbaşında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu ortadan kaldırarak bölgeye huzuru, barışı ve güveni hakim kılmak olduğunu kaydeden Vali Erin, "Güvenli ve emin hale getirilen Suriye'nin bu güzel topraklarına da halkın, evlerinden, topraklarından olmuş ve emin yer arayışında bulunup Türkiye başta olmak üzere buradan göçmüş olan, muhacir durumuna düşmüş olan Suriyeli kardeşlerimizin evlerine tekrar güven içerisinde dönüşlerini sağlamaktır" diye konuştu.Türkiye Cumhuriyeti'nin bu harekatı, güçlü bir uluslararası lobiye rağmen yaptığını ifade eden Vali Erin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu riski hem milletimizin selameti hem de Suriyeli kardeşlerimizin geleceği için aldık ve başardık. Tabi ki bu harekatın başarıya ulaşmasında Suriye Milli Ordusu'nun önemli katkısının olduğunun da farkındayız. Şimdi, terör ve teröristlerden temizlenen Telabyad ve Resulayn'daki 5 bin kilometrekarelik bu alana güvenin, huzurun, sükunetin ve barışın getirilmesinin zamanıdır. Tüm zamanımızı ve enerjimizi bunun için yoğunlaştırmak zorundayız. Güvenli bir ortamın oluşturulması, yöre halkının geceleyin yatağına girdiğinde selamet içinde yarına ulaşacağı düşüncesine sahip olması, her şeyden emin bir şekilde yaşıyor olması temel amacımızdır. Harekatın hemen ardından silahlı kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu'nun işbirliği içinde yürüttüğü faaliyetler sonrasında her iki kente de büyük ölçüde geri dönüşlerin olduğunu biliyoruz. Geri dönüşler, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Suriye Milli Ordusuna olan güveni gösteren en açık göstergedir. Bu güveni sarsacak her türlü hareket, eylem ve sözden uzak durmamız gerektiğini özellikle ve önemle söylemek istiyorum."Terör örgütlerinin son bir ay içerisinde Telabyad ve Resulayn'da bombalı araçlarla gerçekleştirmeye çalıştığı eylemlerin, harekattan hemen sonra tesis edilen bu bölgenin terör örgütü ağababalarını rahatsız ettiğinin göstergesi olduğunu kaydeden Vali Erin, bu saldırıları asgariye indirmek için Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Suriye Milli Ordusu'nun 24 saat esasıyla çalışmalar yürüttüğünü, patlatılmayan çok sayıda tuzak ve aracın olduğunun bilindiğini söyledi.HER İKİ KENTTE 4 POLİS GÖREV YAPACAKHer iki kentte ve kırsa kesimde görev yapmak üzere yerel kolluk kuvvetlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade eden Vali Erin, mülakatı tamamlanan 1800 civarındaki Suriyeli gencin bir hafta içerisinde eğitimlerine başlanacağını ve ardından Telabyad'da ve Resulayn'da Polis gücü olarak görevlendirileceğini, ikinci grubunda göreve başlatılmasından sonra toplam 3 bin 500- 4 bin kişilik polis gücünün göreve başlayacağını dile getirdi.Telabyad'daki giriş çıkışlar ve buna paralel güvenlik tedbirleri, ilçede gerçekleştirilen insani yardımlar, sağlık hizmetleri ve çeşitli kamu hizmetlerinin de değerlendirildiği toplantıda, kamu kurum kuruluş temsilcileri de yaptıkları çalışmaları ve planlamalar hakkında bilgiler verdi.

Görüntü Dökümü
-------------
Değerlendirme toplantısına katılanlar
Vali Abdullah Erin'in açıklaması
Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA

