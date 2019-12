DHA YURT BÜLTENİ-24

05.12.2019 17:01 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:01

Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na ait, 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 15.15'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na ait 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', saat 16.20 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Türk Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği Rus savaş gemisinin güvertesinde, askerlerin olduğu görüldü.

-Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus savaş gemisinden genel ve detay görüntü.

Kaçak elektrik denetimi sırasında fenalaşan kadın öldü

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kaçak elektrik denetimi sırasında fenalaştığı öne sürülen Fahriye Gürbüz (45), hastanede yaşamını yitirdi.

Yüksekova'da kaçak elektrik kullanımının engellenmesine yönelik Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ. (VEDAŞ) ekipleri, jandarma eşliğinde saat 05.30 sıralarında ilçeye yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Dilekli köyünde kaçak elektrik denetimi yaptı. İddiaaya göre, denetim sırasında 5 çocuk annesi olan Fahriye Gürbüz, fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine Gürbüz, köye gelen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedaviye alınan Fahriye Gürbüz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

---------------------------------Yüksekova Devlet hastanesi önünde bekleyen vatandaşlar-Hastane tabelası-Kemal Kaya ile röportaj-Genel ve detaylar

Güvenlik şeridini aşıp çantayı açtı, ilaçlar çıktı

ADAPAZARI'nda bankta unutulan çanta polisi alarma geçirirken, güvenlik şeridini aşan akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi çantayı açtı. Çantadan ilaç ve serumlar çıktı.

Oğle saatlerinde, Atatürk Bulvarı'nda bulunan Adapazarı Kültür Merkezi önündeki bir banka bırakılan çantayı Mobese'den fark eden polis, bölgeye ekipleri sevk etti. Bölgede güvenlik önlemi alınırken, bulvar yaya trafiğine kapatıldı. Bomba imha uzmanı çağırılırken, bu sırada güvenlik şeridini aşan bir kişi çantaya açarak içini boşaltmaya başladı. Şahsın koşması nedeniyle çevrede panik oluşurken, polisler çantayı açan kişiye müdahale etti. Çantanın içinden çok sayıda ilaç ve serum çıktı. Çantayı açan kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilirken, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Büyükşehirin çıkardığı işçiden işe dönüş davası

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nde çalışırken, sağlık raporu olmasına rağmen kasıtlı olarak zor işlerde çalıştırıldığını, kendisine mobbing uygulandığını iddia eden Mesut Kalay (48), basına açıklama yaptığı için haksız yere işten atıldığını söyledi. İdare Mahkemesi'ne işe dönüş davası açan Kalay, "Haksızlık giderilsin" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'de 2 yıl önce şoför olarak işe başlayan evli ve 2 çocuk babası Mesut Kalay, halk arasında omurga ya da bel romatizması olarak bilinen ankilozan spondilit (AS) hastalığı nedeniyle geçen yıl çalışamaz hale geldi. Ulaşım A.Ş.'nin operasyon bölümüne alınan Kalay, Temmuz 2019'da ise kasık fıtığı ameliyatı oldu. 1 ay rapor verilen Kalay'a, tedavisinin ardından yeniden şoförlüğe dönmesi söylendi. Kalay'ın rahatsızlığını hatırlatması üzerine heyet raporu istendi.

Devlet hastanesinden heyet raporu alan Mesut Kalay, 15 Kasım'da Ulaşım A.Ş.'nin manevra bölümünde görevlendirildi. Araç temizleme, yıkama ve düzenli park işlerine bakan Kalay, 17 Kasım gecesi çalıştığı sırada sürekli ayakta durduğu için rahatsızlandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mesut Kalay, tedavisinin ardından işe geri döndü.

CİMER'E ŞİKAYET ETTİ

Mesut Kalay, sağlık raporuna rağmen zor işlerde çalıştırıldığı gerekçesiyle Ulaşım A.Ş. hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulundu. Sağlık Bakanlığı'ndan Ulaşım A.Ş.'ye gönderilen yazıda, Kalay'ın raporuna uygun bir işte çalıştırılmasının uygun olacağı bildirildi. Yazı üzerine Ulaşım A.Ş.'den Mesut Kalay'ın cep telefonuna gönderilen mesajda, yeni görevlendirmeyle ilgili kendisine geri dönüş yapılacağı kaydedildi.

Mesut Kalay, geri dönüş yapılmaması üzerine yaşadığı sıkıntıları basına anlattı. Bu gelişmenin ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Mesut Kalay'ın sözleşmesini tek taraflı tazminatsız feshetti. Kalay'a işten çıkarma gerekçesi olarak 'İşveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız isnatlarda bulunulması'nı içeren 4857 sayılı iş kanununun 25/2/b maddesi gösterildi.

İŞSİZLİK PARASI ALAMIYOR

Sözleşmesi tek taraflı feshedilen Mesut Kalay, işten çıkartılma nedeni olarak gösterilen maddeler nedeniyle işsizlik parası ve işsizlik sigortasından faydalanamadığını belirtti. Hastalığı nedeniyle her ay iğne olması gerektiğini belirten Kalay, "Bu iğne 3 bin 500 TL. Bu iğneyi olmazsam ağrılarımdan yerimden kalkamam ve yürüyemem. Burada sağlığım söz konusu. İş yeri beni çıkarttığı madde nedeniyle mağdur etmiştir. Evim kira ve ilkokula giden ikiz yavrularım var. Bu mağduriyetimin giderilmesi için yetkililere sesleniyorum, haksızlık giderilsin" dedi.

'İŞE DÖNÜŞ DAVASI AÇTIM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya mitingine katıldığını, 31 Mart yerel seçimlerinde de AK Parti'den müşahitlik yaptığını belirten Kalay, "Bundan dolayı bana mobbing yapıldı. İşime son verildi. Tazminatsız kovuldum. İdare Mahkemesi'ne işe dönüş davası açtım" diye konuştu.

Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil ise CHP'li Muhittin Böcek'in Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden sonra toplu iş sözleşmesi imzalamaması nedeniyle 133 gündür grevde olduklarını söyledi. Başkan Böcek'in daha fazla inadı sürdürmemesini istediklerini belirten Kandil, "İşimize dönmek istiyoruz. Burada her türlü savaşı veriyoruz. Bu mücadele işçi arkadaşlarımızın haklarını alması içindir. Seçimden önce CHP belediyelerinde asgari ücretin 2 bin 200 TL olacağı, kazandıklarında ocak, şubat ve mart ayı farklarını da yatıracakları açıklandı. Hiç bir işçiyi çıkarmayacaklarını söylemişlerdi. Namus sözü vermişlerdi. Biz bu sözlerini tutmalarını istiyoruz. Ancak Büyükşehir Belediyesi şu ana kadar 880 kişiyi işten çıkardı" diye konuştu.

Mesut Kalay'a da mobbing yapıldığını iddia eden Kandil, "Kendisinin raporu olmasına rağmen ağır işlerde çalıştırıldı. Gazeteye açıklama yaptı diye işten çıkarıldı. İşçi arkadaşlarımız sorunlarını işverene anlatamazsa haliyle basın yoluyla sesini duyurmaya çalışacak. Basının işçi arkadaşımızın sesini duyurması işten çıkarılma nedeni olamaz, bu doğru değil" diye konuştu.

Batman'da yolcu otobüslerine trafik denetimi

BATMAN'da trafik ekipleri şehirlerarası yolcu otobüslerini denetledi.İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, trafikte kış tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolcu otobüslerine yönelik denetimler düzenlendi. Ekiplerin şehirlerarası otogar çıkışında drone destekli yaptıkları denetimlerde otobüslerin kış lastikleri kontrol edilirken, sürücüler trafik kuralları konusunda uyarıldı. Denetimlerde ayrıca sürücülere alkol testi yapılarak, evrakları kontrol edildi.

Aşkını ilanla duyuran kişi merak konusu oldu Sivas'ta bir kişi, aşkını billboarddan ilan etti. İlanı veren meçhul kişi, kentte merak konusu oldu.

Örtülüpınar Mahallesi, İnönü Bulvarı üzerindeki Sivas Numune Hastanesi ek bina girişinde bulunan billboarddaki yazı, görenleri şaşırttı. İlanı veren, ismi bilinmeyen kişi, şu sözlerle aşkını ilan etti:

'Balım gülünce sanki cennet bahçesindeyim. Gözlerine baktığımda cennette uçan kuş gibiyim. Küçük bir şans ver bana, seni her iki dünyanın en mutlu kadını yapayım. Sultanım'

Okuduğu gazeteyle hayatı değişti

Manisa'nın Soma ilçesinde, okuduğu gazeteden Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) hibe projelerini öğrenen Samet Gezgin (33), aldığı hibe desteğiyle 70 dönüm arazide civciv yetiştirmeye başladı. Gezgin, "Her şey bir anda oldu. Desteğe güvenerek bu işe girdik. Çok memnunuz. Şu an Türkiye'nin çok önemli bir firmasıyla çalışıyoruz. Üretim değerlerimiz de çok iyi. Yılda yaklaşık 150 bin ila 160 bin arası civciv besliyoruz. Çalıştığımız firma tavuklarımızı yurt dışına da ihraç ediyor" dedi.

Evli ve 3 çocuk babası Samet Gezgin, okuduğu bir gazete haberinden, TKDK'nın projelerini araştırmaya başladı. Babasının da yönlendirmesiyle TKDK'nın Manisa İl Koordinatörlüğüne başvuru yapan Gezgin, kurmayı planladığı 1 milyon 900 bin lira maliyetli tesis için 870 bin lira hibe kazandı. Daha sonra Gezgin, Soma'nın Küçükışıklar Mahallesi'nde 1700 metrekarelik kısmı kapalı alan olmak üzere 70 dönüm araziye Avrupa standartlarında bir civciv tesisini kurdu. Gezgin, yılda yaklaşık 160 bin kapasitelik civciv tesisiyle işinin patronu oldu. Bakımını yaptığı civcivlerden et verimi yüksek tavuklar elde eden Gezgin, tavukları ise entegre tesislere satıyor. Köy hayatını sevmesinin de etkisiyle işe başladığını belirten Samet Gezgin, TKDK'nın desteğiyle tesisini kurduğunu ifade ederek, "Civcivlerimiz bize 38- 40 gram arasında geliyor. Burada uygun hava şartlarında onları, 45-50 gün gibi bir süre zarfında büyütüyoruz. Daha sonra tavuk firmalarına kesime yolluyoruz. Proje, 1 milyon 900 bin liraya mal oldu. 870 bin lirasını TKDK'dan hibe olarak aldık. Her şey bir anda oldu. Desteğe güvenerek işe girdik. Çok memnunuz. Şu an Türkiye'nin çok önemli bir firmasıyla çalışıyoruz. Üretim değerlerimiz de çok iyi. Yılda yaklaşık 150 bin ila 160 bin arası civciv besliyoruz. Çalıştığımız firma, tavuklarımızı yurt dışına da ihraç ediyor. Bu milli değerdir. Bu tür desteklerin devletimiz tarafından arttırılmasını bekliyoruz. Ben buradan ayrıca bu projeye vesilen olan Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığımıza, TKDK kurumuna ve çalışanlarına ayrıca çok teşekkür ediyorum" dedi.

Tesislerden görüntüCivcivlerden görüntüSamet Gezgin röp.Genel ve Detay görüntü

Otomobilin motor ve hoparlöründen 120 gram uyuşturucu çıktı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde 120 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Bursa'dan Tavşanlı'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin bulunduğu otomobil ilçe girişinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Polisle yaşanan kovalamacanın ardından durdurulan araçta yapılan aramada motor ve hoparlör kısımlarına gizlenmiş 120 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Polis araçta bulunan şüpheliler A.E. ve E.B.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Her iki şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin emniyet çıkışı

