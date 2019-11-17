DHA YURT BÜLTENİ -24

17.11.2019 00:14 | Son Güncelleme: 17.11.2019 00:14

Otomobil bariyere çarptı: 4 ölü, 1 yaralı (3)

DİĞER KIZLARINI ZİYARETE GİDİYORLARMIŞ

Karabük'te otomobilin bariyere çarptığı kazada ölen Muzayin Tezcan, eşi Fetiye Tezcan, kızı Ayşe Kayhan ve torunu Gökçe Kayhan'ın, birlikte, Tezcan çiftinin Karabük'te oturan diğer kızını ziyarete gittiği öğrenildi. Ailenin Burdur'da oturduğu, Ayşe Kayhan'ın Burdur Adliyesi'nde memur olduğu kaydedildi. Aynı kazada yaralanan Mehmet Arda Şenkal'ın ise Tezcan çiftinin Burdur'da oturan en büyük kızının çocuğu olduğu öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren ailenin cenazesinin işlemlerinin ardından Burdur'da toprağa verilmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------Hayatını kaybeden Ayşe Kayhan ve bebek Gokçe Kayhan'ın fotoğrafı

Mesut MADAN/BURDUR,

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Sakarya'da, geri dönüşüm fabrikasında tekrar yangın çıktı

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında dün meydana gelen yangının ardından bu akşam saatlerinde atıkların toplandığı farklı bir alanda yeniden yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Erenler Kozluk Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında dün çıkan yangının ardından bu akşam saatlerinde fabrikaya ait plastik ve kimyasal atıkların bulunduğu yerde yeniden yangın çıktı. İhbar üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan geri dönüşüm maddelerine 8 itfaiye aracı ve 25 personel müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Alınan bilgilere göre çıkan yangın sonrası iş yerinde bulunan 2 bekçi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYanan geri dönüşüm deposundan görüntüİtfaiyenin müdahalesiDetaylar

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/SAKARYA,

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Düğünde pasta yerine çiğ köfte kestiler

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, evlenen Sedat-Pınar Göbüt çifti, düğünlerinde pasta yerine acı biberlerle süslenerek pasta şekli verilmiş çiğ köfte kesti. İlginç görüntülere sahne olan pasta kesim merasimi sonrası davetlilere çiğ köfte ikram edildi.

Fethiye'de çiğ köfte dükkanı işleten Sedat Göbüt (34) ile bir turizm şirketinde çalışan Pınar Göbüt (29) bir süre önce evlenme kararı aldı. Göbüt çifti için bugün akşam saatlerinde Çaykenarı Mahallesi'nde düğün töreni düzenlendi. Düğüne Göbüt çiftinin yakınları, arkadaşları ve mahallelilerden oluşan çok sayıda davetli katıldı. Gelin ve damat davetlilerin alkışları eşliğinde ilk dansını yaptı. Davetliler ile bir süre vakit geçiren Göbüt çifti için daha sonra pasta merasimi yapıldı. Çift pasta merasimi için beklediği sırada, düğün alanına pasta şekli verilerek acı biberlerle süslenmiş çiğ köfte getirildi. Gelin ve damat, davetlilerin şaşkın bakışları arasında çiğ köfteyi kesti. Pasta merasiminin ardından, düğüne katılan davetlilere çiğ köfte dağıtıldı.

"DÜĞÜNE RENK KATMAK İSTEDİK"

Yaklaşık 10 yıldır Fethiye'de çiğ köfte dükkanı işlettiğini belirten Sedat Göbüt, düğüne renk katmak için pasta yerine çiğ köfte kesmek istediklerini belirterek, "Umarım tüm davetliler memnun kalmıştır. Biz çok mutlu olduk." dedi.

"ACISI BİRAZ FAZLA OLMUŞ"

Düğünde çiğ köfte kesme fikrinden haberdar olduğunu aktaran gelin Pınar Göbüt de "Çok mutluyuz. Pasta yerine çiğ köfte keserek bir farklılık olsun istedik. Yalnız acısı biraz fazla olmuş." diye konuştu. Davetlilerden Süleyman Akabik ise "İlk kez bir düğünde pasta yerine çiğ köfte kesildiğini görüyorum. Çiğ köfteden tatmak için bekliyorum." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Çiftin davetlilerle oynamasından görüntü-Pasta şekli verilmiş çiğ köftenin tören alanına getirilmesi-Çiftin çiğ köfteyi kesmesi-Çiftin birbirlerine çiğ köfte yedirmesi-Çift ile röportaj-Davetlilerle röportaj

Haber - Kamera: Ergün TOS/ SEYDİKEMER (Muğla),

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TÜRSAB'dan 'Büyük Antalya Buluşması'

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) İstanbul'da yapılacak seçimli genel kurulu öncesinde TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye genelinden 750 seyahat acentesinin katılımıyla 'Büyük Antalya Buluşması' gerçekleştirdi.

Muratpaşa ilçesinde otelde düzenlenen toplantıya Türkiye genelinden seyahat acenteleri temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Gecede konuşan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, 30 Kasım- 1 Aralık günlerinde yapılacak seçimli genel kurulda yeniden aday olacağını kaydetti. Antalya'nın sadece Türk turizmi için değil, dünya turizmi için de çok başarılı bir örnek olduğunu belirten Bağlıkaya, "Bu başarıda hepinizin canla başla çalışması var, alın teri var, ülke aşkı, millet aşkı, turizm aşkı var" dedi.

21 ay önce göreve geldiklerini ve seçim sürecinde verdikleri tüm sözleri yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Bağlıkaya, "Yasamızı en kısa sürede meslektaşlarımızın da görüşlerini alarak, Bakanlık bürokratlarıyla birebir uzun süren çalışmalar sonrasında tamamladık. Sayın Bakanımız sektörün yeni kurulmuş dernekleri de dahil en az 3- 4 toplantı yaptı ve taslağının tamamlandığı yönünde açıklamalarda bulundu. Yasamızın, Bakanımızın basındaki açıklamaları doğrultusunda aralık ayı içinde mutabık kaldığımız hali ile TBMM'ye sevk edilmesini bekliyoruz. Bu yasa benim yasam değil, bu yasa hepimizin çıkarlarını, menfaatlerini koruyan, geleceğe umut ile bakmamızı sağlayacak bir yasa" diye konuştu.

'DEĞİŞİM DEVAM EDİYOR'

Birlik olarak olması gereken, asli görevlerine döndüklerini anlatan Firuz Bağlıkaya, TÜRSAB'ın şu anda her birimiyle şeffaf bir kurum olduğunu belirtti. Bağlıkaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birliğimizin belgesiz hiçbir harcaması yok. Belgesiz hiçbir geliri de yok. Değişim devam ediyor, bir dönem daha size hizmet etmek, sesiniz olmaya devam etmek istiyoruz. TÜRSAB ailemizin değerli üyeleri olarak bir olmaya birlik olmaya devam edelim. Bu birlik ve beraberliği çok daha kararlı ve emin adımlarla sürdürmek için yine sizlerin enerjisine, gücüne, fikirlerine ve desteğine ihtiyacımız var. Bu vesileyle, 23. dönemde bize gösterdiğiniz güven ve destek için bir kez daha siz değerli üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu seçimlerde oyunuzun rengi ne olursa olsun, sandığın iradesinden çıkan sonuç, TÜRSAB'ın lehine olsun, geleceğine ışık tutsun."

Yeni dönemde de en önemli yol göstericilerinin acenteler olacağını dile getiren Bağlıkaya, "Sizlerin önerileri, eleştirileri, fikirleri kılavuzumuz olmaya devam edecek. Yeni dönem, 2022'nin son günlerinde bitecek. İnşallah, Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken hep birlikte 2023 hedeflerini tutturmuş olacağız ve bu başarıyı Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e armağan edeceğiz. Ne mutlu ki, 2022 yılı ayrıca birliğimizin kuruluşunun 50. yılına denk geliyor. Dönemi neşeyle, coşkuyla bitirerek görevi yeni arkadaşlara devredeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Salondan görüntüSinevizyon gösterimiFiruz Bağlıkaya'nın konuşması

HABER: Mehmet ÇINAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Tarsus'ta Türkan Şoray izdihamı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde düzenlenen 'Efsaneler Kentinde Bir Efsane Şahmeran' adlı etkinliğin onur konuğu olarak ilçeye gelen sanatçı Türkan Şoray bölge halkı tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen 'Efsaneler Kentinde Bir Efsane Şahmeran' adlı etkinliğe Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinliğe onur konuğu olarak katılan Türk Sineması'nın unutulmaz sanatçılarından Türkan Şoray, hayranlarının izdihamıyla karşılaştı. Söyleşinin olacağı salona doğru ilerleyen Şoray, gördüğü sevgi seli karşısında etkilenirken, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle ezilmekten son anda kurtarıldı.

TARSUSLARI SEVGİYLE KUCAKLIYORUM

Kendisine gösterilen ilgiden duyduğu mutluluğu dile getiren Şoray, "Şahmeran benim hayatımda çok önem verdiğim filmlerden biridir. Bu filmi çekerken ve 40 metrelik bir kuyruk takıldığında kendimi gerçek bir yılan hissettim. Müthiş bir filmdi. Şahmeran efsanesinin yeni nesillere de anlatılıyor olması beni çok etkiledi. Sizlerle beraber olduğum zaman kendimi çok genç, enerjik ve hayata bağlamış hissediyorum. Bana bu mutluluğu yaşattığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Tüm Tarsusluları sevgiyle kucaklıyorum" dedi.

Etkinlik daha sonra Şahmeran figürlü el sanatları ve hediyelik eşyaların sunumu, söyleşiler, gösteriler ve müzik dinletileri ile devam etti.

Görüntü Dökümü----------------------------Türkan Şoray kalabalık arasında ilerlemeye çalışırken-Türkan Şoray, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile selamlaşırken-Salonu dolduran kalabalık-Türkan Şoray'ın konuşması

-Türkan Şoray çiçek ve Şahmeran tablosu verilirken

SÜRE: 1'53" BOYUT: 212 MB

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin),

Kaynak: DHA