DHA YURT BÜLTENİ - 24

06.11.2019 00:02 | Son Güncelleme: 06.11.2019 00:02

Köpeğe çarpmamak için ani fren yaptı, zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, otomobil sürücüsünün yola fırlayan köpeğe çarpmamak için ani fren yapması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Tavas ilçe girişinde meydana geldi. İddiaya göre 20 K 5467 plakalı otomobilin sürücü Leyla Sicim, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için fren yaparak durdu. Bu sırada Sicim'in otomobiline aynı yönde seyreden Mustafa Güneş yönetimindeki 34 BEL 834 plakalı otomobil çaptı. Ardından da Yaşar Dönmez'in kullandığı 20 DK 330 plakalı otomobil de Güneş'e ait otomobile arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dönmez'in kullandığı otomobilin arka kısmında yolculuk eden ve ağır yaralanan Havva Dönmez (74), sağlık ekipleri tarafından Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dönmez, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Sicim'in köpeğe çarpmamak için durması, daha sonra ise zincirleme trafik kazasının meydana geldiği yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü-Havva Dönmez'in fotoğrafı

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,====================================

'Dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü çatıya çıktı, polisle çatıştı BURSA'da, polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü Y.O., aracını terk edip, bir binanın çatısına çıkarak polisle çatıştı. Bir süre sonra teslim olan Y.O.'nun yakınları olay yerine gelerek güvenlik güçleri ile tartıştı. Otomobilinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirilen Y.O.'nun, çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenildi.Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre devriye görevinde bulunan polis ekipleri, Ankara Yolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan plakasız bir otomobilinden şüphelendi. Polisin 'Dur' ihtarı yaptığı otomobilin sürücüsü Y.O., durmayarak kaçtı. Yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın ardından polis ve jandarma ekipleri, Y.O.'nun otomobilini terk edilmiş halde tarlaların arasında buldu. Otomobilde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirilirken, Y.O.'nun bulunması için çalışma başlatıldı.

ÇATIYA ÇIKARAK POLİSLE ÇATIŞTIĞI ANLARI DHA GÖRÜNTÜLEDİEkipler, Y.O.'nun Vakıf Mahallesi'nde 2 katlı bir binanın çatısında olduğunu tespit ederek binanın çevresini sardı. Burada da polis ve jandarmaya teslim olmayan Y.O., tabancayla ekiplere ateş açtı. Polis ekipleri de havaya ateş ederek Y.O.'ya 'teslim ol' çağrısında bulundu. Bu sırada tabancasında mermisi biten Y.O., çatıdaki kiremitleri ekiplere fırlattı. Y.O. ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışma anı ise Demirören Haber Ajansı kameralarına yansıdı.

AİLESİ VE GÜVENLİK GÜÇLERİ ARASINDA ARBEDE YAŞANDIÖte yandan, haberi alan Y.O.'nun ailesi olay yerine gelerek güvenlik güçleri ile tartıştı. Yaklaşık yarım saat boyunca çatıda teslim olmayan Y.O., polis ve jandarma ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Çatıda ekipler tarafından kelepçelenen Y.O., yoğun güvenlik önlemi altında emniyete götürüldü. Y.O.'nun çok sayıda suçtan kaydının olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Zanlının polisle çatışması-Zanlıyı çatıdan indirme çalışması-Mahallelinin kendi arasında kavgası-Zanlının çatıda yakalanması

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA,====================================

Adıyaman'da, yangın sonrası kalorifer bacası çöktü: 4 yaralı ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, bir evin kalorifer dairesinde çıkan yangında bacasının çökmesi sonucu 4 kişi enkaz altında kalarak yaralandı.Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Pınarbaşı Beldesinde meydana geldi. Mehmet Taymaz'a ait iki katlı evin kalorifer dairesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale etmek isteyen Güzel Alan, Bülent Kaplan, Doğan Tağral ve Haydar Kurudere aniden çöken baca molozlarının altında kalarak yaralandı. Vatandaşların yardımı ile enkazından altından çıkarılan yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çelikhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılar buradaki ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Yaralının hastaneye taşınmasıHastane önünde bekleyenlerGenel ve detaylar

Haber-Kamera: Selim SONKAYA/ ÇELİKHAN(Adıyaman),====================================

Çekicide 47 kilo 'esrar' ele geçirildi

KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, çekici kamyonda yapılan aramada 46 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi, sürücü S.Y. gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan temin edilen yüklü miktarda uyuşturucu maddenin batı illerine sevk edileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada uyuşturucu maddenin çekici kamyonda yüklü olduğunu tespit eden ekipler, plakasını belirledikleri aracı Gaziantep-Kahramanmaraş karayolu Pazarcık ilçesi yakınlarında kurulan kontrol noktasında durdurdu.Üzerinde 2 aracın yüklü olduğu çekici kamyonda narkotik köpek Atos ile yapılan aramada malzeme sandığı ile şoför koltuğunun arkasındaki yatak bölümünde 28 paket halinde 46 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyan ekipler, kamyon sürücüsü S.Y.'yi gözaltına alarak Pazarcık ilçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Atos'un arama yapmasıMalzeme sandığına tepki vermesiSandığın açılmasıSandıktaki uyuşturucunun çıkarılmasıPaketin bıçakla kesilmesiAtos'un şoför bölümünde arama yapmasıYatak bölümünden uyuşturucunun çıkarılmasıPaketin kesilmesiEsrar paketlerinin dizilmesiAtos'un esrarla poz vermesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,===========================================

Bakan Kurum: Erzurum'da 6 ayrı noktada aynı anda kentsel yenileme projeleri yapıyoruz ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Erzurum'a gelerek kentsel dönüşüm uygulanacak alanları gezdi. Bakan Kurum, "Erzurum'da 6 ayrı noktada aynı anda kentsel yenileme projeleri yapıyoruz" dedi.Erzurum' gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Vali Okay Memiş, AK Parti milletvekili Recep Akdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Üç Kümbetler, Taşambarlar ve çevresini gezdi. Daha sonra Kavak Mahallesinde incelemelerde bulunan Bakan Kurum, burada yapılacak kentsel dönüşüm hakkında bilgi aldı. Bakan Kurum, daha sonra Sanayi ve Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki gecekondu bölgelerine giderek, Erzurum kalesi eteklerindeki tarihi Kurşunlu Camii ve medreselerini inceledi.Erzurum gezisi sonrası beraberindeki yöneticilerle Büyükşehir Belediyesine ait Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otelde yaklaşık 2 saat süren bir toplantı yapan Bakan Kurum, kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi aldı.Bakan Murat Kurum, daha sonra otel salonunda basın toplantısı düzenledi. Vali Okay Memiş, Milletvekili Recep Akdağ, Büyükşehir Belediye Başkan Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile birlikte açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, uygulanacak kentsel yenileme projeleriyle Erzurum'a 1400 konut inşa edileceğini söyledi. Bakan Kurum, Erzurum'un tarihi, turizmi ve istihdamı adına önemli bir görüşme yaptıklarını kaydetti. Kale çevresinde uygulanan kültür yolunda 21 bin metrekare alanda 14 milyon liralık proje uygulanacağını, 5 milyon lirasının İller Bankası'ndan hibe olarak verileceğini ifade eden Kurum, Cumhuriyet Caddesi, Ulucami ve Taşambarlar arasında kalan 88 bin metrekarelik alanın da kentsel yenileme ve riskli alan ilan edileceğini vurguladı. Yakutiye Belediye sınırları içerisinde 70 bin metrekarelik alanda 400 rezerv konut üreteceklerini söyleyen Kurum, konutların 3, 4 ve 5 kattan fazla olmayacağını belirtti.Üç Kümbetlere 78 bin metrekarelik alanda Millet Bahçesi inşa edileceğinin bilgisini veren Bakan Kurum, Dağ Mahallesinde 80 bin metrekare alana 500, Gölbaşı Mahallesinde 250, Sanayi Mahallesinde 250 konut yapacaklarını ifade etti.Bakan Kurum, merkez Palandöken ilçesinde ise bir ve ikinci marketlerde 60 bin metrekarelik alanda kentsel yenile uygulanacağını ifade etti. Bakan Kurum, "Erzurum'da 6 ayrı noktada aynı anda kentsel yenileme projeleri yapıyoruz. Bin 400 bağımsız bölüm içeren rezerv konutlarla hızlı şekilde vatandaşların risk altında bulunan alanların dönüşümünü sağlamış olacağız" dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kuraları çekilen bin sosyal konutun ihalesinin yılsonuna kadar yapılacağını ve önümüzdeki yıl inşaatların başlayacağını aktardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Bakan Kurum'un konuşmasıGenel ve detaylar

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

GÖRÜNTÜLER, CANLI OLARAK GEÇİLDİ

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Kaynak: DHA