DHA YURT BÜLTENİ - 24

17.10.2019 21:38

NUSAYBİN'E ATILAN 4 HAVAN, BOŞ ARAZİLERE İSABET ETTİ

Mardin'in Nusaybin ilçesine, terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye'den atılan 4 havan mermisi boş arazilere isabet etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, havan mermisinin isabet ettiği bir arazide ise yangın çıktı. Patlamanın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

Görüntü Dökümü

--------

Yanan arazilerden genel ve detayZırhlı araçlarHaber-Kamera: Emrah KIZIL, Selim KAYA/MARDİN,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 99 MB

===============

Nusaybin Belediye Başkanı HDP'li Nergiz, tutuklandı

MARDİN'in Nusaybin İlçe Belediye Başkanı HDP'li Semire Nergiz ile belediye başkan yardımcısı Ferhat Kut, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'terör soruşturması' kapsamında 15 Ekim günü gözaltına alınan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz, belediye başkan yardımcısı Ferhat Kut ile belediye meclis üyesi Mehmet Emin Alkan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz ve başkan yardımcısı Ferhat Kut, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanırken, belediye meclis üyesi Mehmet Emin Alkan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), -

=====================

HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Karaman tutuklandı (2)HDP'Lİ YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANI DA TUTUKLANDI

Hakkari'de, adliyeye sevk edilen Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ve eş Başkan olan Belediye Meclis üyesi İrfan Sarı' da 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'örgüt propagandası' suçlarından tutukandı. Belediye Başkanı Yaşar ve Eş Başkan Sarı, daha sonra zırhlı araçlara bindirilerek Hakkari Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna gönderildi.

HAKKARİ

===================

Otomobil, kamyonla çarpıştı: 3 ölü

BOLU'da, kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Bolu-Mudurnu karayolunun Gövem köyü mevkiinde meydana geldi. Bolu istikametine gitmekte olan İsmail Göktaş idaresindeki 14 DF 792 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Sedat İnam idaresindeki 34 AL 808 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazadan kamyon sürücüsü yara almadan kurtulurken, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ve ismi öğrenilemeyen biri kadın 2 kişi yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü Sedat İnem ise büyük üzüntü yaşadı. Yaşamını yitirenlerin cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otomobilden çıkarılarak morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kaza yapan araçlar-Ekiplerin çalışmaları-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

===================

Parmağı vanaya sıkıştı, itfaiye vanayı keserek çıkardı

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, Batuhan Ekşi'nin(12) evinin ardiyesinde bulduğu vanaya parmağı sıkıştı. İtfaiye, çocuğun parmağına sıkışan vanayı keserek çıkardı.

Olay akşam saatlerinde Gölyaka Yazıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Batuhan Ekşi evinin arkasında bulunan ardiyede, boşta duran su vanasının içini temizlemek istedi. Batuhan'ın sol elinin işaret parmağı sıkıştı. Batuhan Ekşi'nin ailesi vanayı çıkaramayınca durumu 112 Acile haber verdi. Sağlık ekipleri çocuğu Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil servise gelen itfaiye ekibi vanayı keserek küçük çocuğun parmağından çıkardı. Parmağının kırık olduğu anlaşılan Batuhan Ekşi tedavisinin ardından taburcu edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜAcil servis önünde bekleyen itfaiyelerin görüntüsüAcile getirilen çocuğun görüntüsüÇocuğun parmağının ve vananın görüntüsüÇocuğun acil servise girerken görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

==============================================

Patates tarlasında koyun otlatma kavgası: 8 yaralı

AKSARAY'ın Gülağaç ilçesinde iddiaya göre koyunların patates tarlasına girmesi üzerine çobanlar ve tarla sahipleri arasında çıkan sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Gülağaç ilçesine bağlı Bekarlar köyü yakınlarında patates tarlasında meydana geldi. Hikmet Gündoğan (31), Sami Karaketir (44), Muhammet Sayit Karaketir (27), Ali Karaketir (39) ve Deniz Karataş (26), patates topladığı sırada, tarlaya koyunlar girdi. Bunun üzerine patates toplayanlar, çobanlar Bayram Ünal, Hasan Ünal ve Cenay Günay'a, koyunlarını tarlaya sokmamaları konusunda uyarıda bulundu. Ardından iki grup üzerinde çıkan tartışma, taşlı ve demir sopaların kullandığı kavgaya dönüştü. Kavga çevredekiler tarafından çağrılan jandarmanın müdahalesiyle sona erdi. Aldıkları darbeler sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 8 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü ------------------------Yaralıların hastaneye getirilmesi

Genel ve detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ - AKSARAY

====================================

Kaynak: DHA