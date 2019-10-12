Dha yurt bülteni - 24

12.10.2019 02:59

Çanakkale'de, yol kenarında otobüs beklerken otomobil çarpan 3 kadın öldü

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde, yol kenarında otobüs bekleyen 3 kadına otomobil çarptı. Otomobilin sürücüsü M.C.Ö.'nün alkollü olduğu ileri sürülürken, talihsiz kadınlar Fadime Balkan Durmaz, Yıldız Büyük ve Saniye Akaydın, olay yerinde hayatını kaybetti.Kaza, saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Karabiga beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, Karabiga beldesinden Biga ilçesine gitmek üzere yol kenarında otobüs bekleyen Fadime Balkan Durmaz, Yıldız Büyük ve Saniye Akaydın'a, M.C.Ö. yönetimindeki 34 US 327 plakalı otomobil çarptı. Otomobil takla atarak tarlaya uçarken, talihsiz kadınlar ise çevreye savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fadime Balkan Durmaz, Yıldız Büyük ve Saniye Akaydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Talihsiz 3 kadının cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Alkollü olduğu ileri sürülen sürücü M.C.Ö. ile otomobildeki bir kişi gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kaza yerinden genel ve detay görüntü-Kazada hayatını kaybeden cenazelerden görüntü-Kazaya karışan ve kaza sonrası takla atıp tarlaya uçan otomobilden görüntü

Haber-Kamera: Ayhan AKKAYA/ BİGA(Çanakkale),===============================

Yolun karşısına geçmeye çalışırken üç aracın çarptığı yaşlı adam, öldü ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Çetiner (76), 3 aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.Kaza, saat 20.30 sıralarında D400 karayolunun Beyrebucak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir tanıdığının düğününden dönen ve yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Çetiner'e, Ferhan Y.'nin kullandığı 07 US 635 plakalı hafif ticari araç çarptı. Araçla yaklaşık 150 metre sürüklenip yola savrulan Çetiner'e aynı yönde giden Veli T.'nin kullandığı 07 AAK 649 plakalı otomobil de çarptı. Aynı yönde ilerleyen üçüncü bir aracın da çarpıp kaçtığı iddia edilen Mustafa Çetiner yerde hareketsiz kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mustafa Çetiner'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma olay yerinde güvenlik önlemi alarak, trafik akışını sağladı. Mustafa Çetiner'in cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu.Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, sürücülerin gözaltında olmadığı, yerdeki Mustafa Çetiner'e aracıyla çarpıp kaçtığı öne sürülen diğer sürücünün de arandığı belirtildi.Öte yandan, hafif ticari aracın sürücüsü Ferhan Y.'nin hasta olan kayınvalidesini Antalya'daki hastaneden getirdiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kaza yerinden görüntüKazaya karışan araçlardan görüntüAmbulanstan görüntüYerdeki cesetten görüntüJandarmanın güvenlik önlemi almasıTrafik polisinin incelemeleriGenel ve detay görüntüler

HABER-KAMERA: Yücel BULUT/ GAZİPAŞA(Antalya),====================================

Kayıp olarak aranan kişi, husumetlileri tarafından öldürülüp, gömülmüş

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 4 aydır kayıp olarak aranan Vedat Kolutek'in (35), husumetli olduğu İ.T. ve Ç.A. tarafından öldürülüp, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde gömüldüğü ortaya çıktı.Geçtiğimiz 25 Haziran'da, 7 Mart Mahallesi'ndeki evine dönmeyen Vedat Kolutek'e ulaşamayan yakınları, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Cumhuriyet Savcılığı, teknik ve fiziki çalışmalar sonucu Kolutek'in en son para yüzünden husumet yaşadığı İ.T. ve Ç.A. ile buluştuğunu tespit etti. Gözaltına alınan İ.T. ve Ç.A., Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunda Kolutek'i öldürüp, gömdüklerini itiraf etti. İ.T., ilk ifadesinde para melesi yüzünden kavga ettiklerini, bu sırada başına taşla vurduğu Kolutek'i öldürdüğünü, Ç.A. ise maktulü otomobilin bagajına koyup, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Gökgedik Mahallesi Elmalı mevkiinde ormanlık alana gömdüklerini söyledi. Jandarma eşliğinde Ç.A.'nın gösterdiği yerde yapılan kazıda, Kolutek'in cesedine ulaşıldı. Kolutek'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Şüpheliler İ.T. ve Ç.A.'nın Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor.

Haber: Efendi ERKAYIRAN - İskender ZENGİN/ ANDIRIN(Kahramanmaraş),======================================

AK Parti'li Usta'dan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Barış Pınarı Harekatı'nın amacının Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine katkı bulunulması olduğunu söyledi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, partisinin il başkanlığı tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Burada yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı'na değinen Usta, amacın Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine katkıda bulunmak olduğunu söyledi. 8 yıldır devam eden bir savaşın bitirilmesi, orada katledilen sivillerin ve masumların hayatlarının güvence altına alınması için yapılmış bir harekat olduğunu vurgulayan Usta, "Adı da tıpkı harekatın amacıyla uyumlu olan Barış Pınarı Harekatı'nı hepimizin çok ciddi anlayıp, anlatması gereken bir dönemdeyiz. İsmi rastgele değil, barış pınarı olarak özel seçilmiş. Oradaki savaşın bitirilmesi için, barışın getirilmesi için oluşturulmuş bir isim. Terör örgütünün bölgeden temizlenerek, Suriye'de gerçek anlamda barışın tesis edilmesi için başlatılmış harekat" dedi.

GERÇEĞİ YANSITMIYORSosyal medya ve bazı yayın organlarında yapılan algı operasyonlarının hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını işaret eden Usta, sözlerini şöyle tamamladı: "Türkiye'nin güçlü Türkiye olarak sınırlarında oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna ve terör devletine müsaade etmeyeceğini bilen, bu terör örgütünü ve terör devletini destekleyen bazı çevreler, bu kirli kampanyaları sosyal medya üzerinden yürüterek Türkiye üzerinde baskı oluşturmaya çalışmakta. 7-8 yıldır ölen siviller için tek bir fotoğraf karesi, tek bir metin paylaşmayan bu zavallılar, bugün o fotoğraf karelerini sanki Türkiye ordusunun, Mehmetçiğimizin yaptığı şekilde yalan ve yanlış haberlerle Türkiye'ye bir operasyon yapmaya çalışıyorlar, muvaffak olamayacaklar. Biz haklı bir yoldayız, haktan yanayız, oradaki sivillerin ve masumların hayatlarını kurtarmak için operasyondayız."

Haber: Ali KADI/ NİĞDE,

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Kaynak: DHA