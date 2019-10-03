Dha yurt bülteni - 24

03.10.2019 03:14

Roman ailelerin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 10 yaralı



BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Roman üç aile arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak isterken pompalı tüfekle vurulan Hasan Çalgı yaşamını yitirirken, 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Polis, aileler arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahalle ve yaralıların götürüldüğü hastanelerin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay, gece geç saatlerde Edremit İbrahimce Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşayan Roman aileler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada iddiaya göre Sergen D. (25) yanındaki pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Kavgayı ayırmak için araya girdiği öğrenilen Hasan Nail Çalgı (32), saçmaların isabet etmesiyle yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çalgı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hasan Çalgı'nın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bu arada kavga sırasında 2'si ağır 10 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansları ve çevrede bulunan vatandaşlar tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, aileler arasında yeni bir kavga yaşanmaması için olayın meydana geldiği İbrahimce Mahallesi içe yaralıların tedavi altına alındığı hastanelerin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada ise katil zanlısı Sergen D., ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Akçay Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastaneden genel ve detaylar (Edremit Devlet Hastanesi)

-Hasan Çalgı'nın fotoğrafı

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN - Abdulkadir AYDINIŞIK/ EDREMİT(Balıkesir),

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Ankara'da dernek ve lokallere asayiş denetimi

ANKARA'da dernek ve lokallere yönelik gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde, 2 ruhsatsız mekan mühürlendi, amaç dışı faaliyet yürüten 3 adrese ise cezai işlem uygulandı.

Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde, kent genelindeki dernek ve lokallere yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Polis ekipleri, önceden belirlenen 28 adrese akşam saatlerinde eş zamanlı baskınlar yaptı. Yapılan denetimlerde isimsiz, ruhsatsız ve tabelasız faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 adres, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Ayrıca, amaç dışı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 işyerine de para cezası kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ekiplerin derneklere girmesi

Kimlik kontrolü

Üst araması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ ANKARA,

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Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı, makamında rehin alındı (3)

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bursa'nın Gemlik İlçesinde, elinde tabancayla Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ü, makamında rehin alan ve 1 saatlik ikna çalışması sonucu teslim olmasının ardından gözaltına alınan Sinan Bingöl, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından gece geç saatlerde adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Bingöl, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Mehmet İNAN/ BURSA,

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Kaynak: DHA