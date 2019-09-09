Dha yurt bülteni - 24

09.09.2019 23:34

Hatay Emniyet Müdürü'nün eşi kazada öldü, kendisi ve araçtaki 3 kişi yaralandı (4)

BAKAN SOYLU, YARALILARI ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Bakan Soylu, kazada eşi Zuhal Karabörk'ü kaybeden yaralı Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, kızları Elif Aybüke Karabörk, Dr. Fatma Nezihe Karabörk ve nişanlısı Dr. Mehmet Ali Kazğı'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.



Görüntü Dökümü

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- Hastaneden genel görüntü

Bekleyen kalabalıktan görüntü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi

Bakan Soylu'nun hastaneye girişi

Detay görüntüler

Süre: 2'00" Boyut 191 MB

Haber - Kamera: Ali KADI- Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,

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Komşuların park yeri kavgası: 3 ölü, 5 yaralı (2)- Yeniden



GAZİANTEP'te komşu aileler arasında araç park yeri nedeniyle çıkan ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Çevrede panik ve endişe yaratan çatışmanın ardından polis, yeni bir olay yaşanmaması için hem mahallede hem de yaralıların tedavi gördüğü hastanelerde önlem aldı.

Olay akşam saatlerinde 75'inci Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre komşu iki aile arasında dün araç park yeri nedeni ile tartışma yaşandı. Aileler arasında bugün de aynı nedenle başlayan tartışma tarafların yakınlarının da dahil olması ile büyüyerek av tüfeklerinin kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Her iki tarafın bir birine av tüfekleri ile ateş açması ile çatışma yaşandı. Mahallelinin korku ve endişe yaşadığı, dakikalarca süren çatışmanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güv enliğini sağlarken; sağlık ekipleri ise çatışmada yaralanan Cengiz Demir, Ayvaz Demir, Mehmet Korkmaz, Leyla Korkmaz, Metin Korkmaz, Faik Korkmaz, Hüseyin Yıldız ve Adem Yıldız'a ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Faik Korkmaz, Hüseyin Yıldız ve Adem Yıldız doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Tedavisi devam eden 5 kişinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri yeni bir olay yaşanmaması için hem mahallede hem de yaralıların tedavi gördüğü hastanelerin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, -

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Belediye başkanının evine silahlı saldırıya 3 tutuklama

ANTALYA'nın Serik Belediye Başkanı AK Parti'li Enver Aputkan'ın evine 3 gün önce pompalı tüfekle ateş açtıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Serik ilçesi Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde 6 Eylül gecesi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, otomobilden Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın evine, pompalı tüfekle 11 el ateş açıldı. Saldırı sırasında evde olan Belediye Başkanı Aputkan ve ailesi, yara almadan kurtuldu. Aputkan'ın haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Başkan Aputkan'ın evinin dış kapısı ve 2 odanın kapı ve pencerelerinde 72 saçma deliği tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' ve 'Birden fazla kişiyle tehdit' suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı, jandarma istihbarat, TEM ve KOM unsurlarının müşterek çalışması sonucu, 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.D., H.Y. ve H.H.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü (ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)

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Evden görüntü

-Röp Enver Aputkan

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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Kendisine tokat atana kızıp rastgele ateş açtı: 2 yaralı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, parkta içki içmemesi konusunda tartıştığı kişinin tokat atmasına sinirlenen U.Y.(37), evinden aldığı pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Markete alışveriş için gelen Hilmi Ergün(55) ile marketin önünde çiğ köfte satan Hüseyin Akgün (39) yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kirkille Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre U.Y., marketin karşısındaki parkta alkol aldığı için kendisini uyaran kişiyle tartıştı. Kendisine tokat atan kişiye sinirlenen U.Y., evine gidip 15 dakika sonra geri döndü. U.Y. kendisine tokat attığı kişinin markette bulunduğunu düşünerek yaklaşık 50 metre mesafedeki tepelik alana çıktı. U.Y. marketin önünde bulunanlara ıslık çalıp 'çekilin' diye bağırarak, pompalı tüfekle 3 el ateş etti. Açılan ateş sırasında saçmaların isabet ettiği market önünde bulunan çiğ köfte satıcısı Hüseyin Akgün ile ziyaret için geldiği yakınlarına alışveriş yapmak isteyen Hilmi Ergün, yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Olayın ardından kaçan U.Y., kendisini kovalayan polis ekiplerince yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Tarihi Çarşı bölgesinde yakalandı. Olay anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

U.Y., 11 ay öncede Karabük'te eski sevgilisinin evinin önünde, "Bak şimdi seyret ne oluyor" diye bağırıp pazar yerinin çatısına bağladığı iple kendisini asmış ve eski sevgilisi tarafından boynundaki ipten kurtarılarak hastanede tedaviye alınmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay anı(Cep telefonu kamerası)

-Polisin incelemeleri

Süre: (04.14) Boyutu: (474 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),

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Sivas'ta birlik ve beraberlik iftarı

SİVAS'ta Muharrem ayının onuncu günü ve Hazreti Hüseyin ile yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesinin 1380'inci yılı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Cem Vakfı Sivas Şube Başkanlığı tarafından Ali Baba Cemevi'nde düzenlenen iftar programına; Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Birlik ve beraberlik iftarında Kerbela'da şehit edilen Hazreti Hüseyin ve yakınları için mersiye okundu. Mersiye sırasında bazı vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Ramazan ayından sonra en faziletli aylardan birisinin Muharrem ayı olduğunu ifade ederek, "Bu zamanda tutulan oruçlar çok makbul ve faziletlidir. 10 Muharrem sadece Kerbela olayını hatırlatmaz. Aynı zaman Hazreti Eyüp'ün şifa bulmasını, Nuh Aleyyihselam olayını, Hazreti Yusuf'un kuyudan kurtulması gibi birçok olayı da İslam tarihimizde ki bizim için kıymetli olayları da hatırlatır. Önce Hazreti Hüseyin'i ve ehlibeytini hürmetle yad ediyorum. Acılar bizim acılarımız, zaferlerimiz de bizim zaferlerimizidir. Hepsinde et ve tırnak gibi kenetlenmemiz lazım. Bizi bir eden beraber eden bu acılardır, bu zaferlerimizdir. Bunlara anlam ve mana vermemiz lazım, bunların bizi asla ayrıştırmaması lazım. Birlik ve beraberlik içerisinde yolumuzda yürümemiz lazım hiçbir şekilde Alevisi, Sünnisi, Lazı, Kürdü, Çerkezi bir ve beraber bu ülkenin kilimidir, motifleridir. Bunlar renk katar ve güzelliklerdir. Dolayısıyla biz bu acılar etrafında kenetlenerek zaferlerimize de anlam vererek bin yıllık bu Türk yurdunda ebede kadar beraber yaşayacağız" dedi.

Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş ise Kerbela olayını anlatarak "Tarih 10 Ekim 680 günlerden Cuma, öğleden sonra ikindi vaktiydi. Yer Kerbela'ydı. Peygamber efendimizin öpüp kokladığı, ciğer paresi, biricik torunu Hazreti Hüseyin efendimizin, 72 yareniyle şahadet şerbeti içtiği gündür bugün. Yer gök karalar bağlamış, mateme bürünmüştü. Çadırlardan feryatlar yükseliyordu" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-İftar programından görüntü

-Konuşmalar

-Oruçların açılması

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,



Kaynak: DHA