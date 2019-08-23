DHA YURT BÜLTENİ - 24

23.08.2019 02:36

Ambulansında karıştığı zincirleme kazada 3 kişi öldü, 4 yaralı



KÜTAHYA'nın Aslanapa ilçesinde bir ambulans ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, aralarında sağlık personelinde bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kütahya Aslanapa karayolu Yanlısaray köyü yol ayrımında meydana geldi. Gediz ilçesinden kalp krizi geçiren Recep Çicek isimli hastayı Kütahya Sağlık Bilimleri Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getiren Cevdet Işık yönetimindeki 43 BD 081 plakalı ambulans, önünde seyreden Himmet Duvar yönetimindeki 03 VZ 680 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan otomobil önce ambulansın arkasından gelen hasta yakınlarının bulunduğu Halil İbrahim Çiçek yönetimindeki 15 SC 197 plakalı otomobile, ardından da demir bariyerlere çarparak durdu. Zincirleme kazada otomobil sürücüsü Himmet Duvar, otomobilde yolcu olarak bulunan Recep Çiçek ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Veli Balsak hayatını kaybetti. Kazada Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Tugay Tüzen, ambulans sürücüsü Cevdet Işık, Paramedik Mehmet Azcan, Recep Çiçek'in torunu Beytullah Çiçek yaralandı. Kazaya karışan ambulans sürücüsü Cevdet Işık telsiz anonsu ile 112 Komuta merkezine kaza yaptıklarını söyleyerek ambulans ve AFAD ekibi talep etti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybedenlerin cesetleri hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerindeki ambulansların görüntüsü

-Kazaya karışan araçların görüntüsü

-Halil İbrahim Çicek in röp.

-Kaza yeri genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,

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Otomobil ile çarpışan motosikletli Yunus polisi, yaralandı



ADANA'da otomobil ile çarpışan motosikletli Yunus polisi yaralandı.

Kaza, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Baraj Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Duygu K. yönetimindeki 35 EA 4357 plakalı otomobil ile Yunus polisinin kullandığı motosiklet, aynı yönde gittikleri sırada kavşakta çarpıştı. Motosikletin devrilmesi sonucu polis memuru, bacaklarından ve kollarından yaralandı. Ekip arkadaşlarının anons ile kazayı bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralı polis, ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Duygu K., ifadesi alınmak üzere Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden görüntü

Kaza yerindeki ambulans ve polis araçlarından görüntü

Kaza yerindeki polislerden görüntü

Sedyeye alınan yaralı polisin, meslektaşlarının yardımyla ambulansa taşınması

Kaza karışan otomobilden görüntü

Ambulansın gidişi

Kaza karışan polis motosikletinden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

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Alanya'da denizde kadın cesedi bulundu



ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizde kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu.

Alanya'da akşam saatlerinde denizde tura çıkan bir teknenin kaptanı, marinadan açıldığı sırada Dinek mevkiinin yaklaşık 500 metre açıklarında bir kadın cesedinin suyun üzerinde sürüklendiğini görünce durumu liman görevlilerine haber verdi. Liman görevlilerinin ihbarı üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri cesedin bulunduğu yere gitti.

Su üzerinde olan ceset savcılık talimatıyla bota alınarak Alanya Marina'ya getirildi. Üzerinden kimlik çıkmayan, yabancı uyruklu ve 45- 50 yaşlarında bir kadına ait olduğu tahmin edilen ceset savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna götürüldü. Cesedin kimliğinin belirlemesi için çalışma başlatıldı.

Haber: Engin ANAK/ ALANYA(Antalya),

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Bitlis'te tarihi eserleri jandarmaya satarken yakalandılar

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, ellerindeki tarihi eserleri, alıcı gibi davranan jandarma görevlilerine satmak isteyen 3 kişi, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte Ramo ve Bizans dönemlerine çok sayıda ait tarihi eser ele geçirildi.

Van'ın Erciş ilçesinde bazı kişilerin, ellerindeki tarihi sikke, yüzük, mühür ve objeleri satmak için Bitlis'in Tatvan ilçesinde müşteri aradıkları tespit edildi. İhbarüzerine Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi. Jandarma personeli, alıcı gibi davranarak şüphelilerle bağlantı kurdu. Yapılan pazarlık sonrası, buluşma noktasına gelen 3 şüpheli, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu belirtilen 75 sikke, 7 yüzük, 1 mühür ve 26 tarihi obje ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS,

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Kaynak: DHA