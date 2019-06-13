DHA YURT BÜLTENİ - 24

KONYA'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI



KONYA'nın Ereğli ilçesinde, iki otomobilin çarpışmasıyla 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Ereğli-Adana karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Fuat Aksoy yönetimindeki 42 ERH 18 plakalı otomobil, Orhan Hacı yönetimindeki 34 ZZ 3983 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile Sıla Hacı, Gülsevinç Özbek ve Hasan Taşkıran yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay gelen sağlık ekibi tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yaralıların ambulanslara alınması

Kazaya karışan araçlardan detay

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Atilla ATMACA/ EREĞLİ(Konya),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ELEKTRİKLİ BİSİKLET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI



BURSA'da otomobil çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralanıdı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdıb.

Kaza, gece saatlerinde Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu caddesi üzerinde meydana geldi. Eren Yavuz (15) yönetimindeki elektrikli bisiklet, Ahmet Akyollu caddesi üzerinde seyir halinde olan Mahmut Karaş (30) yönetimindeki 16 LTB 60 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen Eren Yavuz ile arkasında bulunan Hamza Balantekin (16) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü

-Olay yerinden görüntü

-Yaralıların hastaneye getirilmesinden görüntü

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

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MARMARA DENİZİ'NDE 3,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



BALIKESİR, - MARMARA Denizi'nde Balıkesir açıklarında Richter ölçeğine göre 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 01.44'te Balıkesir açıklarında Richter ölçeğine göre 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü Marmara ilçesi olarak tespit edildi. Deprem Balıkesir ve Tekirdağ il merkezleri ile çevrelerinde de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 3,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Güzelköy açıkları, derinliğini de 15 kilometre olarak kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Deprem sonrası Tekirdağ'dan görüntü

Kamera: TEKİRDAĞ,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI



BURSA'da, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bursa-Ankara karayolu Yenice Köprülü Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Samet Umur (30) yönetimindeki 16 EID 81 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre aynı istikamette seyir halinde bulunan Salim Tok (29) yönetimindeki 07 LGH 27 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın motosiklet tarlaya uçtu. Kazada, yaralanan motosiklet sürücüsü Salim Tok, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

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Kaynak: DHA