DHA YURT BÜLTENİ-24

Psikolojik tedavi gören kişi dehşet saçtı: 1 ölü, 1'i polis 3 yaralı

TEKİRDAĞ'da, psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen İbrahim Yakut (55), biri polis 3 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra kaçarak zorla girdiği evde İsmail Şentürk'ü (57) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde merkez Süleymanpaşa ilçesi Tintinpınar Caddesi üzerindeki bir kıraathanede başladı. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen ve daha önce de bazı saldırılarda bulunduğu belirtilen İbrahim Yakut, elinde bıçakla girdiği kıraathanede çalışan bir kişiyi bıçakla yaraladı. Ardından müşterilerden birini de bıçakla yaralayan Yakut, ihbar üzerine gelen polislere de direnip, saldırdı. Bu saldırıda ise 1 polis kolundan yaralandı.

Kargaşadan yararlanarak kıraathaneden dışarıya çıkıp, koşarak uzaklaşmaya çalışan İbrahim Yakut, kendisini kovalayan polis ekiplerinden saklanmak için bir apartmana girdi. 4 katlı apartmanın en üst katına çıkan Yakut, dairenin kapısını çaldı. Dairede oturan İsmail Şentürk'ün kapıyı açmasıyla birlikte zorla içeriye giren Yakut, elindeki bıçakla Şentürk'e saldırıp boğazından ve çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Şentürk, olay yerinde hayatını kaybetti.

Takviye gelen polis ekiplerinin de desteğiyle dairede sıkıştırılan İbrahim Yakut, biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildikten sonra güçlükle yakalandı. Gözaltına alınan Yakut, emniyete götürüldü. Yakut'un bıçaklayarak öldürdüğü Şentürk'ün cansız bedeni ise Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerindeki polis ekipleri

-Olay yerinden cenaze ve polis araçları

-Olay yerindeki ambulans ve sağlık ekipleri

-Cesedin evden çıkarılması

-Cesedin tabuta konması

-Detay görüntüler

-İsmail Şentürk foto

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

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Edirne Garı'nda 42 göçmen yakalandı, trenden atlayan 4 kişi aranıyor

EDİRNE Tren Garı'nda, Cezayir, Tunus ve Filistinli 42 göçmen yakalandı. Tren gara yanaşırken atlayarak kaçtığı belirlenen 4 kaçağın yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Edirne Tren Garı'nda polis, Cezayir, Tunus ve Filistinli 42 kaçak göçmen yakaladı. Polis tren gara gelmeden haraket halindeki trenden atlayarak tel örgüleri aşıp kaçan 4 kişinin daha olduğunu belirledi. Ekipler kaçak göçmenleri bulmak için bölgede arama çalışması başlattı. Gözaltına alınan 42 göçmenle ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tren Gar tabelası

- Göçmenlerden görüntü

- Farklı açılardan detay

- Tren vagonları

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA )

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Tarsus'ta mahalleli ile Suriyeliler arasında gerginlik

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, çok sayıda vatandaş, bir gençle tartıştığı öne sürülen Suriyeli göçmenlerin mahallelerinden gitmesi için sokağa döküldü. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı olay, 10 kişilik Suriyeli ailenin mahalleden gitmesiyle son buldu.

Olay, akşam saatlerinde Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli göçmenler, iddiaya göre akşam saatlerinde mahalledeki bir genç ile tartıştı. Bunu duyan çok sayıda mahalle sakini, Suriyeli göçmenlerin mahalleden gitmesi için sokağa döküldü. Polisin zırhlı araçlarla güvenlik önlemi aldığı kısa süreli gerginlik, tartışmaya karışan 10 kişilik Suriyeli ailenin mahalleden gitmesiyle son buldu. Polis, gerginliğin tekrar tırmanmaması için mahallede önlem aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sokaktaki kalabalıktan görüntü

- Ambulans ve polis aracı

- Detaylar

Haber - Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin),

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2 kişinin yaralandığı motosiklet kazasıyla ilgili ilginç suçlama

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde otomobiline arkadan çarptığını ileri sürdüğü motosikletli çocukları aracıyla kovalayıp, kasıtlı olarak çarparak yaralanmalarına yol açtığı ileri sürülen sürücü Faruk A. serbest bırakıldı. Kazada yaralanan 13 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü C.K.'nin babası Davut Kayırbek, otomobil sürücüsünün oğlunun kullandığı motosikleti 20 dakika boyunca kovaladığı ve kasıtlı olarak çarptığını ileri sürdü.

Olay, 8 Haziran Cumartesi günü Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, C.K. plakasız motosikletinin arkasına bindirdiği arkadaşı Ali R.G. (15) ile gezintiye çıktı.

C.K., saat 16.00 sıralarında motosikletle seyir halindeyken önüne çıkan Faruk A. idaresindeki 80 AAT 560 plakalı otomobile arkadan çarpmak üzereyken son anda durabildi. Bunun üzerine sürücü Faruk A. ile otomobiline arkadan çarptığını ileri sürdüğü motosiklet sürücüsü C.K., arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamacanın ardından Faruk A.'nın kullandığı otomobil Taşocağı Mevkisi'nde, motosiklete çarptı. kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kasksız oldukları belirtilen çocuklardan C.K.'nin kolunda kırık, Ali R.G'nin ise kolu ve bacağında kırık olduğu tespit edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, gözaltına alınan sürücü Faruk A. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

KOVALAMACA KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan motosikletin ara sokaklarda kendini takip eden otomobilden kaçmaya çalışması bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosikletin farklı sokaklarda kendini takip eden otomobilden uzaklaşmaya çalışması yer alıyor.

'ÇOCUKLARIN CANINA KAST ETMEK İSTEMİŞ'

Yaralanan motosiklet sücüsü C.K.'nın babası Davut K., oğluna otomobil sürücüsü tarafından kasıtlı olarak çarpıldığını ileri sürerek, "Sürücü çocukların canına kast etmek istemiş. Bunu insana düşmanı bile yapmaz. Mahallenin etrafında yaklaşık 20 dakika çocukları kovalamış. En sonunda çocuklara çarpmış ve otomobil motosikleti altına almış. Oğlum ve arkadaşı ölümden döndü. Oğlumun kullandığı motosiklete bilinçli olarak çarpılmış. Biz de avukat tutup sürücüden davacı olduk" dedi.

'HAK YERİNİ BULSUN İSTİYORUM'

Oğluna çarpan kişinin ceza alması gerektiğini savunan Davut ., "Otomobilin içinde 7 kişi varmış. Oğluma çarpan sürücünün ilk ifadesinde 'Ben şuurumu kaybettim' demiş. Hak yerini bulsun istiyorum. O insanın ceza almasını istiyorum. Kendisi de bir öğretmenmiş. İnsanın otomobille bir canlıya çarptığında bile içi acır. Bir öğretmenin böyle bir şey yapması içler acısı bir durum. Benim çocuğuma bunu yapan başka çocuklara neler yapar kim bilir" diye konuştu.

'3-4 KİLOMETRE KOVALADI'

Kazada yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen C.K. ise, "Motosikletle gezerken önce kaza tehlikesi atlattık, daha sonra otomobille bizi kovalamaya başladı. Otomobille bizi 3-4 kilometre kovaladı. Daha sonra keskin bir virajda arkamdan çarpı ve arkadaşımla birlikte yere düştük. Biz motosikletten düştükten sonra onlar kenara oturdu ve bizi izledi. Sonra mahallede yaşayanlar gelip ambulansı aradı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaşanan kovalamacanın güvenlik kamerası görüntüleri

-Yaralanan motosikletk sürücüsü Cemal Kayırbek'ten detaylar

-Baba Davut Kayırbek ile röp.

-Cemal Kayırbek ile röp.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Kaynak: DHA