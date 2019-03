Dha Yurt Bülteni -24

Soylu: Öyle bir yazılım yaptık ki; teröristler kafalarını bile çıkaramayacak (4)

ARSİN'DE HALKA SESLENDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Araklı ilçesindeki mitinginin ardından, Arsin ilçesinde halka hitap etti. Bakan Soylu, buradaki konuşmasında ezanın okunmasını beklerken, daha sonra yaptığı konuşmada, "Allah ezanlarımızı, selalarımızı minarelerimizden, semalarımızdan eksik etmesin. Allah, ezanlara hürmet eden, onlar okununca edebiyle beraber hareket eden bir millet olarak bizi ebediyete kadar intikal ettirsin. Birileri ezanın bile farkında değiller. Ezana bile hürmet etmiyorlar. Islık çalıyorlar, provokasyon yapıyorlar ve ülkemizi başka bir provokasyonun eşiğine getirmeye çalışıyorlar. Bunu son derece tehlikeli buluyorum. Gereğini yaptık ancak hala yapmaya devam ediyoruz. Hepimizin çok dikkatli olması lazım. Bizim 50 gramlık oy pusulası gücümüz var, bizim gücümüz budur. Doğu'da ve Güneydoğu'da dik yürüyoruz ya, Kato'da, Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Ağrı Dağı'nda, Çemçe'de, Madur'da, Hakkari'de, Şırnak'ta böyle duruyoruz ya, bilesiniz ki bu duruşumuz kendi karakterimizden, şahsiyetimizden, cesaretimizden değil, sizin verdiğiniz oydan, milli irade gücünden, demokrasidendir" dedi.

'TERÖRE BÜYÜK DARBE VURDUK'

Terör örgütünü hem psikolojik olarak çökerttiklerini hem de fiili olarak büyük darbe vurduklarını belirten Bakan Soylu, terörle mücadelede elde edilen başarılardan bahsederek şunları söyledi:

"Her yıl bu PKK terör örgütü, bizim öldürdüklerimizi kendilerine sözde şehitler albümü yapardı. Tarihinde ilk defa bu yıl, o sözde şehitler albümünü yapamadılar. Kağıtları bittiğinden değil, matbaaları olmadığından değil. O kadarını anladınız değil mi? O kadarını götürdük ki şu anda onu açıklayabilecek cesaretleri ve güçleri yok, onu açıklayabilecek durumda değiller. Terörle mücadelede son 30 yılın en düşük katılımının olduğu yılı geçtik. Katılımın tam üç katından fazlası teslimleri var. Terör örgütünü hem psikolojik olarak çökerttik hem fiili olarak büyük darbe vurduk. Bize destek verin, güç verin bunların kafalarını ezelim, bir daha milletimize musallat olamasınlar."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Otobüsün üzerinde halka seslenmesi

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR/ TRABZON DHA

================

Belediye otobüsü ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, minibüs ile belediye otobüsünün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 20.30 sıralarında İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde 10032 ile 10034 sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Bir fabrikaya akşam vardiyasında görevli işçileri götüren Sefa Altındağ idaresindeki 35 S 01163 plakalı minibüs, organize sanayi bölgesi - Bostanlı İskelesi seferini yapan Kadir Tamay idaresindeki 35 UE 833 plakalı belediye otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü yan yattı. Kaza sonucu, minibüste bulunan 10 işçi hafif şekilde yaralandı. Yaralılardan Ferdi Temel, Kemal Süzüoğlu ve Mustafa Arslan ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırıldı. Şoför Altındağ ile minibüsteki 6 kişi ise çevredeki araçlarla aynı hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Minibüsten detay

-Kaza yerinden görüntü

-Genel ve Detay görüntü

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

===========

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Beka gitti beş harfliler geldi (3)

'PROJELERE OY VERİRSİNİZ'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iki günlük Manisa programı kapsamında Turgutlu ve Salihli mitinginin ardından Sarıgöl'e geçti. Parti otobüsüyle ilçeye giriş yapan gezen Akşener, Hükümet Konağı Meydanı'nda 'Ölürüm de zam bağımı jeotermale yedirmem', 'Son ağaç kesildiğinde, son nehir zehirlendiğinde, son balık öldüğünde, paranın yenmeyeceğini göreceksiniz', 'kanser olmak istemiyoruz, jeotermale hayır' pankartlarıyla karşılandı. Akşener'e CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı ve Millet İttifakı Sarıgöl Belediye Başkan adayı Emrah Eroğlu eşlik etti. Meydanda parti otobüsünden halka seslenen Akşener, Sarıgöl çiftçisinin sorunlarına çözüm üreteceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Çiftçiye, köylüye millete rağmen iş yapılır mı? Ama ağalar diyor ki 'ben istiyorum olur.' Siz hayır diyorsanız kimsenin gücü buna yetmez, yetemez. Belediye başkanlarımızla konuştum, farklı enerji kaynakları üretecekler. Biz bütün bunlara 'dur' demek için kulağı çekeceğiz. Bu kulağı morartacaksınız. Özelikle köylü vatandaşlar morartacak. Mazot pahalı, yem pahalı, her şey pahalı. Üstüne birde çek senetle sizi dolandırıp kaçıyorlar. Bunun hesabını soracaksınız. Siz siz olun birbirinize düşmeyin. Bu yerel seçim. Bu seçim de ne Tayyip tartılır, ne Meral tartılır, ne de Devlet tartılır. Bu seçimde Orkun tartılır, Emrah tartılır. Projelere oy verirsiniz, 1 Nisan günü normal hayatınıza geri dönersiniz. Bizler aynı bayrağın altında askere gidiyoruz. Bazıları ise gitmez. Zenginimiz bedel öder, mehmedimiz fakirdendir. Parayı bastırıp askerlik yapılıyor. Parası olmayan fakir fukara ne yapacak. Beka beka dediler. Orduyu düşürdüler. Türkiye coğrafyası nedeniyle sorun yaşayan bir ülke. Ama korkmayın bu kadar, her Türk asker doğar, korkmayın bu kadar. İstiklal Savaşı'nı yapmış bu millet. Merak etmeyin korkmayın, Trump'ın önünde eğilmeyin. Putin'in önünde eğilmeyin. Milletin arasına gelin. Sarıgöl'e gelin ama gelemezler."

'YAKARSA DÜNYAYI GARİPLER YAKAR'

Burada konuşmasını tamamlayan ve adaylarını tanıtan Akşener, Alaşehir'e geçti. Alaşehir'de Sümer Oral Caddesi'nde de halka hitap eden Akşener, "Biz bunlara uymayacağız. Projeler arasındaki farkı, rekabeti görecek ve oy vereceksiniz. Tepedekiler anlaşır, siz buradaki kardeşlik hukukunu bozmayacaksınız. Ama en çok umutsuz gençler korkutuyor. 31 Mart'ta kendi öz evladınızı seçin" diye konuştu.

Konuşmasını tamamlayan ve ilçe adayını tanıtan Akşener, konaklayacağı Manisa'daki otele geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Karşılamadan görüntü

Mitingden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN – Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

===============================

Kaynak: DHA