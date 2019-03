Dha Yurt Bülteni-24

CHP lideri Kılıçdaroğlu Malatya'da

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'ya geldi.

Seçim çalışmaları kapsamında gece saatlerinde Malatya Erhaç Havaalanına inen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, partisinin belediye başkanları ile adayları ve yüzlerce partili tarafından karşıladı. Partililer tarafından sevgi gösterileri ile karşılanan Kılıçdaroğlu, konvoy eşliğinde dinleneceği otele geçti. Kılıçdaroğlu, yarın sabah saat 9.30'da kentteki bir otelde STK, Oda temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleri ile bir araya gelecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Kılıçdaroğlu'nu havalanı karşılama

Katılanlar

Kalabalıktan detaylar

Sloganlar

Kalabalık konvoydan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================

Canikli: ABD Başkanı işi gücü bırakmış Türkiye'ye yönelik tweet atıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Trump, 'Suriye'de YPG'ye saldırırsanız ekonominizi mahvederim' diyor. Amerika kaynaklı S-400 meselesi gündeme getirilerek ülke olarak tehdit ediliyoruz. Türk ekonomisinin en önemli özelliklerinden biri de gelişen şartlara karşı inanılmaz bir uyum sağlama kapasitesi var" dedi.

Ak Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli Bursa'da Giresunlu İşadamları ve STK Başkanları tarafından düzenlenen geceye katıldı. İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Ak Parti İl Yönetim üyelerininde yeraldığı programda konuuşan Canikli, Kılıçdaroğlu'nun pazar fiyatlarındaki artışıla seçim kazanmayı hedeflediğini ifade ederek, "23 tane zincir market tespit edildi. Fiyatını hiçbir gerekçe olmadan 4-5 katı artıran marketler var. Hepsi tespit edildi. Tanzim satış sistemi devreye konuldu. Bu çağda böyle bir uygulama olur mu diye çok eleştirildi. Olması gerekiyor. O sayede oyunun bu kısmı bozuldu. Kılıçdaroğlu'nun bağırmasının sebebi bu. Onlar istiyorlardı ki, Ayşe teyzenin o tepkisi, fiyat artışlarında pazarda karşılaştıkları tepki o düşünceyle sandığa gidip hükümeti cezalandıracak. Bekledikleri oydu. Cumhurbaşkanımızın bu projesi nedeniyle oyun bozulunca bunların da dengeleri bozuldu" açıklamasında bulundu.

'O İŞ BİTTİ, PARASINI VERDİK, GERİYE DÖNÜŞ YOK'

Türkiye'ye yapılan ekonomik saldırının ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı Tweetle başladığını belirten Canikli, S-400 savunma sistemi aldıktan sonra Pentagon yetkililerinin Türkiye'ye ağır tehtidlerde bulunduğunu söyledi. Canikli, "Pentagon yetkililerinden biri kalkıp diyor ki, 'Türkiye S-400'den vazgeçmezse sonuçları ağır olur.' Diplomatik bir dilde bundan daha ağır bir tehdit ifadesi yok. Sonuçları Türkiye için ağır olur diyorlar. Kendileri vermiyor, Rusya'dan aldığımız zaman da müdahale ediyor. O iş bitti, parasını verdik. Geriye dönüşü yok" diye konuştu.

'SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNLERİNDEKİ İHRACATIMIZI YÜZDE 170 ARTTIRDIK'

'Zeytin Dalı Operasyonu'nunda kullanılan mühimmatın büyük bölümünün yerli olduğunun altını çizen Canikli, savunma sanayinde ihracatın da her yıl katlanarak arttığını söyledi. Milli savunma ve silah sanayinde dışa bağımlılığın azaldığını belirten Canikli, "Türkiye'nin savunma sanayide elde ettiği başarıdır. Çok büyük bir ivme kazandık. Şu anda çok sofistike savunma sistemleri üretiyoruz. Zeytin Dalı Operasyonu'nda kullanılan bütün mühimmatların yüzde 96'sı yerli. Zaten dışa bağımlı olsaydık o operasyonu yapamazdık. Biz 2018'de bir önceki yıla göre savunma sanayi ürünlerindeki ihracatımızı yüzde 170 artırdık ve 2 milyar dolara çıkardık" dedi.

HORON OYNADI

Nurettin Canikli, daha sonra merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Yakup Aktaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen Giresun Espiye ve Çevre Köyleri Derneği'nin Gecesine katıldı. Burada vatandaşlarşa bol bol fotoğraf çekilen Canikli, hemşehrileri ile birlikte horon oynadı. Ardından konuşma yapan Canikli, fındık fiyatlarında Ak Parti iktidarından sonra fiyatların düzendiğini belirterek, "1993'ten 2002'ye kadar yıllık ortalama 240 bin ton iç fındık ihraç edildi. Türkiye'nin bu satıştan elde ettiği gelir yaklaşık 650 milyon dolar. 2003'ten bugüne kadar ise yine aynı miktarda yaklaşık 240 bin ton fındık satıyoruz. Ancak elde ettiğimiz gelir 1 milyar 600 milyon dolar. 2 milyar dolara ulaştığımız yıllar oldu. Yani dolar bazında tam 3 katı gelir elde etmişiz. Bu farkın çok iyi düşünülmesi ve değerlendirilmesi gerekiyor." dedi.

EY TRUMP SENİ GİRESUNLU HEMŞEHRİLERİME ŞİKAYET EDİYORUM

ABD Başkanı Donald Trump'u, Giresunlu hemşehrilerine şikayet eden Nurettin Canikli, "Ey Trump! Türkiye ekonomisini istikrarsızlaştırmak için doların fiyatını yükseltmek için şu tweet atmak işinden vazgeç. Hemşehrilerim burada, Giresunlular burada. Seni Giresunlulara şikayet ediyorum. Koskoca Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı işi gücü bırakmış, Ağustos ayında sabahın 08.30'unda Amerika'dan tweet atıyor, Türkiye'ye yönelik. Özetle diyor ki; Türkiye'nin ekonomisi bozulacak. ve başka saldırıların da etkisiyle hatırlayın, dolar Ağustos ayında birden fırladı. Nedeni, diğer saldırıların yanında Amerika'nın doğrudan eskiden bu işler gizli kapaklı yapılırdı. CIA'nın aracılığıyla yaparlardı bu işleri. Artık aracıyı kaldırdılar. Çünkü önceki saldırılarda başaramadıkları için Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı doğrudan kendisi devreye girdi. İş açık. Daha sonra bir tweet daha atıyor. Diyor ki; 'siz Türkiye olarak YPG'ye saldırırsanız, Türkiye ekonomisini mahvederiz.' Bu tweet yaklaşık 2 ay önce atıldı. Onun için Giresunlu hemşehrilerime şikayet ediyorum. Boşuna uğraşma Trump. Bugüne kadar senin adamların, buradaki senin uşakların bu ülkenin istikrarını bozmak için herşeyi yaptılar, başaramadılar. Sen de başaramayacaksın. Bu ülkenin birlik bütünlüğünü bozamayacaksın." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

(Giresunlu İş Adamları ve STK'larla buluşma)

-Canikli'nin salona gelişi

-Canikli'nin Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'la selamlaşması

-Canikli'nin salondakilerle selamlaşması

-Canikli'nin konuşması

(Giresun Espiye ve Çevre Köyleri Derneği Gece)

-Nurettin Canikli'nin toplantı salonunda iken

-Horon oynaması

-Konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN - Mehmet İNAN - Serkan AKKUŞ/ BURSA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================

Yeni satın aldığı otomobiliyle kaza yaptı, kaskosunu sordu

KARAMAN'da, diş hekimi Semih Döngör (35), bugün satın aldığı otomobiliyle kaza yaptı. Otomobilde sıkışan Döngör, kendisini kurtaran itfaiye ekiplerine defalarca otomobilinin kaskosunu sordu.

Kaza, saat 20.50 sıralarında Valide Sultan Mahallesi 100'üncü Yıl Caddesi gar kavşağında meydana geldi. Diş hekimi Semir Döngör, iddiaya göre bugün satın aldığı 70 DT 295 plakalı otomobiliyle gar kavşağında Abdulkadir Örnek (44) yönetimindeki 34 VF 2704 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Döngör, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Semih Döngör kendisini kurtarmak isteyen ekiplere defalarca 'Aracımın durumu nasıl kaskosu var mıydı' diye sordu. Döngör, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdulkadir Örnek ile yanında bulunan Mehmet Zeki Ercevap (31) de ambulansla aynı hastaneye götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-İtfaiyenin kurtarma çalışması

-Yaralının defalarca aracımın kaskosu varmıydı diye sorması

-ambulansa alınışı

-olay yerinden araçlardan genel detay

Haber-Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================

Çaycıyı bıçaklayan şüpheli, boynuna bıçak dayayıp polise direndi

KARAMAN'da dün sabah çay ocağı işletmecisi Şevket Ozan Gülke'yi (31) çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçan Ertuğrul S. ve Cihan C., polisin takibi sonucu yakalandı. Şüphelilerden Cihan C. Polise teslim olmamak için bir minibüsün altına saklanıp boynuna dayadığı bıçakla direndi. Cihan C., psikolog eşliğinde 2 saat süren ikna çabasıyla teslim oldu.

Olay sabah saatlerinde Tahsin Ünal Mahallesi'ndeki bir pasajda meydana geldi. Pasajdaki çay ocağının önünde Şevket Ozan Gülke, henüz bilinmeyen bir nedenle Ertuğrul S. ve Cihan C. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şevket Ozan Gülke, bıçakla kovalandı. Pasajın ikinci katında Ertuğrul S. ve Cihan C., burada yakaladıkları Gülke'yi çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtılar. Cinayet Bürosu ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Fevzi Paşa Caddesi üzerinde olayın şüphelisi Ertuğrul S. gözaltına alınırken, polisi gören Cihan C. kaçmaya başladı. Cihan C. polisten kurtulabilmek için cadde üzerindeki bir minibüsün altına saklandı. Ekiplerin kendisini fark ettiğini anlayan Cihan C. boynuna dayadığı ekmek bıçağıyla saatlerce polise direnerek teslim olmadı. Polisin ve psikoloğun yaklaşık 2 saat süren ikna çabasının ardından elindeki bıçağı bırakan Cihan C. polis tarafından gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Polisin ikna çabası

-Şüphelinin minibüsün altından çıkıp bıçağı bırakması ve teslim olması

-gözaltına alınışı genel detay

Haber-Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================

'Dur' ihtarına uymayan otomobilden, polise 'kimyon baharatı' atıldı

ADANA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobil sürücüsü ile yanındaki arkadaşı, 5 kilometre süren kovalamacada yakalandı. Şüphelilerin, kovalamaca sırasında polislerin üzerine kimyon baharatı attıkları öne sürüldü.

Gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda sabit yol uygulaması yapan motosikletli Yunus ekipleri, şüphelendikleri 01 ACH 205 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Kent merkezi istikametine kaçan otomobilde yolcu konumundaki kişi, iddiaya göre hastaneler kavşağı yakınında motosikletli polislerin kendilerini takip etmesini engellemek için üzerlerine kimyon baharatı attı. Görüş alanları kapanmasına rağmen takibi sürdüren polisler, otomobili Fuzuli ile Cevat Yurdakul caddelerinin kesiştiği kavşakta yakaladı.

'ARANMAM VAR'

Sürücü ve yanındaki arkadaşını otomobilden indiren ekipler, araçta arama yaptı. Bu sırada yolcu konumundaki şüpheli, aranmasını olduğunu söyleyip, bu yüzden kaçtıklarını öne sürdü ancak yapılan GBT sorgusunda aranmasının olmadığı belirlendi. Otomobilde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, sürücüye 'dur' ihtarına uymamak ve tehlikeli araç kullanmaktan cezai işlem yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Otomobil ve başındaki polislerden görüntü

Polislerin yere yatırdığı 'Aranmam' diyen şüpheliden görüntü

Polislerin otomobilde arama yapması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================

Doğalgazı açıp intihara kalkıştı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çocuklarıyla tartıştığı gerekçesiyle doğalgazı açarak intihar etmek isteyen Fatma M. (49), İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İnegöl'ün Akhisar Mahallesi'nde Fatma M. (49), evin üst katında oturan çocuklarıyla tartıştı. Tartışmanın ardından dairesine giden Fatma M., intihar etmek için ocaktaki doğalgazı açtı. Kokunun üst kata gelmesi üzerine şüphelenen Fatma M.'nin çocukları durumdan şüphelenerek annelerinin dairesine gitti. Mutfağa giden Fatma M.'nin çocuklarından M.M. annesini baygın halde buldu. M.M.'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplrinin ilk müdahalesinin ardından Fatma M. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesine alınan Fatma M.'nin sağlık durumun iyiye gittiği öğrenildi.

Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

==================

Kaynak: DHA