Dha Yurt Bülteni - 24

Demet Akbağ'ın eşi trafik kazası geçirdi: 2 yaralı (2)

SANATÇI AKBAĞ HASTANEYE GELDİ

Ünlü sanatçı Demet Akbağ, eşi Zafer Çika'nın İzmir'den Çeşme'ye giderken kaza geçirdiği haberi üzerine İstanbul'dan hava yolu ile İzmir'e geldi. Demet Akbağ, havalimanından eşinin tedavi altına alındığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne hareket etti. Saat 01.00 sıralarında hastaneye gelen Akbağ'ın arka kapıdan giriş yaptığı öğrenildi. Demet Akbağ'ın hastanenin önünde bekleyen yakınlarıyla birlikte eşinin sağlık durumu ile ilgili bilgi almak üzere doktorlarla görüştüğü belirtildi.

Haber: Taylan YILDIRIM - Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

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İki aile arasında baltalı, sopalı kavga: 11 yaralı

KÜTAHYA'da akraba iki aile arasında geçmişe dayalı bir husumet nedeniyle balta, silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 3'ü kadın 11 kişi yaralandı.

Olay saat 23.00 sıralarında İnköy Mahallesinde meydana geldi. Aynı sokakta oturan akraba iki aile bireyleri arasında geçmişe dayalı husumet nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, çıkan olaylarda akrabalar birbirlerine balta, taş, sopa ve silahla saldırdı.

Kavgada Ahmet Pul silahla bacağından, İbrahim Ekici, Hüseyin Ekici, Halil Ekici, Havva Ekici, Zahide Ekici ile diğer taraftaki Yunus Öztürk, Fatma Öztürk, Bekir Öztürk, Mehmet ve Ahmet Dal taş, sopa ve balta ile vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Bu arada jandarma ekipleri yeni bir olay yaşanmaması için mahallede güvenlik tedbirleri aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralıların ambulanslarla hastaneye getirilmesi

-Acil servise alınmaları

-Mahalledeki Jandarma ekipleri

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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GBT kontrolünden kaçan şüpheliler, bekçilere ateş açtı

ANKARA'nın Mamak ilçesinde, bekçilerin GBT kontrolünden kaçan 3 şüpheli, tabancayla ateş açtı. Şüphelilerle bekçiler arasında yaşanan kovalamacada 1 kişi yakalanırken, ise 2 kişi kaçtı.

Olay, saat 00.15 sıralarında Durali Alıç Mahallesi Doğukent Caddesi üzerinde bulunan Dağlıca Şehitleri Parkı'nda meydana geldi. Devriyedeki mahalle bekçileri, parktaki 3 kişiden şüphelenerek GBT kontrolü yapmak istedi. Ekibin çağrısına uymayan 3 kişi, koşarak kaçmaya çalıştı. Şüpheliler, kaçarken bekçilerin üzerine tabancayla ateş açtı. Park içinde şüphelileri kovalayan bekçiler de havaya uyarı ateşi açtı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, yaşanan kovalamacada şüphelilerden Batuhan A. yakalandı, 2 kişi ise kayıplara karıştı.

Olay yerine çok sayıda destek ekibi sevk edildi. 2 şüphelinin peşine düşen polis ekipleri, ara sokakları didik didik aradı. Parkın etrafını emniyet şeridiyle kapatan polis, çevredeki mermi kovanlarını topladı. Gözaltına alınan Batuhan A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kaçan 2 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntü

Polis ekiplerinin incelemesi

Olay yeri inceleme çalışması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kırıkkale'de servis şoförü başından vurulmuş halde ölü bulundu

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde, ailesinin haber alamadığı servis şoförü Zeki Sulukan (38), servis minibüsünün içinde başından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Kirazoğlu köyü yolu Kapaklı mevkiinde, akşam saatlerinde yoldan geçen bir kişi, yol kenarındaki servis minibüsünün içinde hareketsiz yatan kişiyi görerek polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, servis sürücüsünün aynı saatlerde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Zeki Sulukan olduğunu belirledi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Sulukan'ın başına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölüm haberini alan yakınları, olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Sulukan'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Keskin Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayın faillerinin yakalanması için soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-Servis minibüsü

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Üvey babasının başına ekmek bıçağı saplayan şüpheli: Pişmanım, isteyerek olmadı

ADANA'da para meselesi yüzünden tartıştığı öne sürülen üvey babası Kenan Mesut Sertkaya'nın (66) başına ekmek bıçağı saplayan İsmail A. (24), polis tarafından yakalandı. Pişman olduğunu söyleyen İsmail A., "İsteyerek olmadı. Babam alkollüydü" dedi.

10 Mart Pazar günü saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde evlerinde iddiaya göre İsmail A. ile üvey babası Kenan Mesut Sertkaya arasında para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Para isteyen İsmail A., olumsuz yanıt alınca Sertkaya'nın başına ekmek bıçağı saplayıp, evden kaçtı. Komşuların durumu fark edip, ihbarda bulunması üzerine Sertkaya, ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sertkaya'nın yoğun bakım servisindeki tedavisi devam ediyor.

POLİSLERİ GÖRÜNCE KAÇTI

İsmail A.'nın merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde olduğu öğrenen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için bölgeyi abluka altına aldı. 27 Mayıs Caddesi'nde polisleri fark eden şüpheli kaçmaya başladı. Bölgeyi saran polislerinden elinden kaçamayan İsmail A., kıskıvrak yakalandı. Sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirilen şüpheli, pişman olduğunu belirtip, "İsteyerek olmadı. Babam alkollüydü" dedi. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Adli tıp biriminin dış görüntüsü

Şüphelinin polis nezaretinde sağlık kontrolüne getirilmesi

Şüphelinin "Pişmanım, isteyerek olmadı" demesi

Şüphelinin sağlık kontrolünden çıkışı

Şüphelinin "Babam alkollüydü" demesi

Şüphelinin polis aracına bindirilmesi

Sivil polis aracının gidişi

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Müzakereci polis 3 dakikada intihardan vazgeçirdi

MANİSA'da, iddiaya göre ayrı yaşadığı eşiyle tartıştıktan sonra yapımı devam eden bir okulun dördüncü katına çıkarak intihara kalkışan Murat A. (46), müzakereci polis tarafından 3 dakikada ikna edilerek intihardan vazgeçirildi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Nişancıpaşa Mahallesi Uzunyol Caddesi üzerinde bulunan inşaat aşamasındaki Şehitler Ortaokulu'nun 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre ayrı yaşadığı eşiyle tartışan asker emeklisi 2 çocuk babası Murat A. okulun dördüncü katına çıkarak ayaklarını pencereden aşağıya sallayarak oturdu ve 'Kimse gelmesin, konuşulacak bir şey yok' diye bağırmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen müzakereci polis, okulun 4'üncü katına çıkarak Murat A.'yı 3 dakikada ikna etti ve binanın içerisine çekti. Murat A., Manisa Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışması

Murat A.'nın ikna edilme görüntüsü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kaynak: DHA