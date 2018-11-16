Dha Yurt Bülteni 24

ŞANLIURFA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI

ŞANLIURFA'da polisin ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi aldı. Harekete geçen polis ekipleri Şehitlik Mahallesinde plakası açıklanmayan bir otomobilli durdurdu. Otomobilde arama yapan polisler; 10 gram eroin, 120 gram esrar, 30 gram ise bonzai ele geçirildi. Uyuşturuculara el koyan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Polis ekiplerinin beklemesi

Şüphelilerin üst araması yapan polis

Şüphelileri gözaltına alınması

Ele geçirilen uyuşturucu

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA,

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ADANA'DA HASTANE OTOPARKINDA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

ADANA Şehir Hastanesi'nin otoparkında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Ozan Büyükgöçer öldü, Ahmet Büyükgöçer ve İsmail İcesu ise yaralandı.

Olay, saat 21.15 sıralarında merkez Yüreğir ilçesindeki Adana Şehir Hastanesi otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüşünce çatışma çıktı. Tabancaların ateşlendiği kavgada Ozan Büyükgöçer, Ahmet Büyükgöçer ve İsmail İncesu yaralanırken, şüpheliler olay yerinden otomobil ile kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye taşınan yaralılardan Ozan Büyükgöçer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumları ağır olan diğer yaralılar ise ameliyata alınırken, polis ekipleri hastane otoparkında geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapılan incelemede farklı noktalarda 21 adet boş kovan bulundu. Polis, isimleri henüz öğrenilemeyen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntü

Ölen Ozan Büyükgöçer ile yaralı babası Ahmet Büyükgöçer'in aracından görüntü

Hastanenin dış görüntüsü

Olay yerindeki polislerden görüntü

Kurşun isabet eden otomobilden görüntü

Yerdeki boş kovanlardan görüntü

Genel ve detay görüntüler

(EK)

Cep telefonundan olay anı görüntüsü - silah sesleri

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

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KONYA'DA ANİDEN BASTIRAN KAR, SÜRÜCÜLERİ HAZIRLIKSIZ YAKALADI

KONYA'da akşam saatlerinde başlayan kar, Konya-Antalya yolunun Alacabel mevkiinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Hazırlıksız yakalanan sazı sürücüler yolda kalırken, Konya kent merkezinde ise kartpostallık görüntüler oluştu.

Konya'da, saat 22.00 sıralarında başlayan kar hayatı olumsuz etkilerken, özellikle ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar ve tipinin etkili olduğu Seydişehir ilçesinde, Konya- Antalya yolunun her iki istikametinde de ulaşım güçlükle sağlandı. Sadece zincirli olan araçlara izin verilirken, kamyon ve otobüs gibi araçlar da dinlenme tesislerinde bekletildi. Konya kent merkezinde ise kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Konya-Antalya karayolunda yolda kalan araçlardan görüntü

-Polisin zincirsiz ve kış lastiği olmayan araçları durdurması

-Konya kent merkezinden kartpostallık görüntüler

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ - Yaşar COŞKUN/ KONYA,

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BEKAR EVİNE SİLAHLI SALDIRI: 2 AĞIR YARALI

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, aynı evi paylaşan C.H. ve O.T., aralarında husumet bulunduğu belirtilen K.K. tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Kaçan saldırgan ile iki gencin aralarındaki husumet nedeniyle bugün mahkemelerinin görüldüğü öğrenildi.

Olay, gece geç saatlerde lkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aynı evi paylaşan C.H. ve O.T., aralarında husumet bulunan K.K. ile bugün mahkemede bir araya geldi. Adliyede gergin anların yaşandığı duruşma sonrası taraflar adliyeden ayrıldı. C.H. ve O.T., gece evlerinde otururken iddiaya göre silahla evi basan K.K., ateş açarak kaçtı. Saldırı sonucu ağır yaralanan gençler ihbar üzerine olay yerine çağırılan 112 sağlık ekiplerince Eğitim Araştırma Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayın ardından kaçan K.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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1. yaralıdan detay

Eğitim Araştırm Hastanesi detayı

2. yaralıdan detay

Gazi Devlet Hastanesi detayı

Polisten detay

(SÜRE: 50 SN) - (BOYUT: 94,3 MB)

Haber-Kamera: Tayfur KARA/ SAMSUN,

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