DHA YURT BÜLTENİ - 23

İzmirliler yılbaşı için kuruyemiş kuyruğuna girdi

İZMİR'de sokağa çıkma kısıtlaması başlamadan önce yılbaşı alışverişi için çarşılarda yoğunluk oluştu. Vatandaşlar hediyelik eşya çeşitlerinin bulunduğu züccaciyelere değil daha çok toptan ve perakende satışların yapıldığı kuruyemişçilere ilgi gösterdi.

Bu yıl 4 günlük kısıtlama sebebiyle yılbaşını evde geçirmeye hazırlanan vatandaşlar ev içi tüketimin vazgeçilmezi kuruyemiş satışlarını arttırdı. Kutlamalarda kalabalık oluşturmamaya özen gösteren aileler, ev içinde sıklıkla tüketilen kuruyemişe talep gösterdi. İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda toptan ve perakende satış yapan kuruyemişçilerin önünde kuyruklar oluştu. Sosyal mesafeye dikkat edilerek dükkan içindeki alışverişini tamamlayan vatandaşlar en çok karışık kuruyemiş ve patlamış mısır satın aldı. Pandemi döneminden itibaren haftanın 3 günü çerez alışverişi yaptığını söyleyen İkbal Özalgan, yılbaşı kısıtlaması nedeniyle alışverişte kuyruğa girmek zorunda kaldığını ifade etti. Özalgan, "Kuruyemişi normal günlerde de sıklıkla tüketirim. Benim için geçen yılbaşılardan bir farkı yok" dedi. Kuruyemiş satın almak için sıraya giren vatandaşlardan Kaya Can da şöyle konuştu:

"Yarından itibaren 4 gün evdeyiz. Ailemle beraberim, kuruyemiş almaya geldik. Geçen yıllardan farklı bir yılbaşı olacak. Biz bize kutlayacağız. Yılbaşı için kuruyemiş ve meyve aldık. Zorunlu olarak evde atıştırmalıklara yöneldik."

SATIŞLAR 3'E KATLANDI

Yılbaşından iki hafta önce satışların hızlanmaya başladığını anlatan kuruyemiş satıcısı Berk Çimen de alışverişlerin 3 kat arttığını ifade etti. Hem dükkandan hem de internet üzerinden satış yaptıklarını dile getiren Çimen "Yoğunluğumuz iki hafta öncesinden başladı. Normal zamanla karşılaştırdığımızda satışlarımız 3'e katladı. Bu yıl satışlarımız pandemi öncesindeki yılbaşı ile karşılaştırdığımızda epey arttı. Pandemi başından beri yani nisan ayından beri satışlarımız arttı. Online siparişlerimizde de ekstra bir artış oldu. Buraya gelen müşterilerin sayısı da arttı. Genelde alışverişlerin tutarı da yani sepet miktarı da fazla oldu. Geçen senelere göre 1.5 - 2 kat oranında her alışveriş arttı. En çok karışık kuruyemiş, popcorn, ay çekirdeği ve kabak çekirdeği satıyoruz" dedi. 2017 yılından bu yana e-ticaret yaptıklarını ifade eden Çimen, son dönemde online siparişlerde yoğunluk yaşadıklarını söyleyerek "İnternetten satışlarımız vardı. Nisan ayından beri internetten aldığımız satışlar yüzde 3 bin arttı. Bunu daha da geliştirmenin yollarını arıyoruz. Aynı gün kapıya sevkiyat planımız var. Kimsenin buraya kadar gelip kendilerini riske atmasını istemiyoruz. Kemeraltı, Karşıyaka Çarşısı ve Gıda Çarsı olmak üzere 3 farklı mağazamız var. Restoran, kafe, tatlıcı ve pastanelere perakende servis yapıyoruz. Pandemi işlerimizi yoğunlaştırdı" diye konuştu.

'BU YILBAŞI BURUK GEÇİYOR'Karşıyaka Çarşısı'na gelen bazı vatandaşlar da pandemi nedeniyle yeni yıla evlerinde girmeye hazırlanırken yakınlarını ve sevdiklerini mutlu etmenin yollarını aradı. Ailesine hediye almak için bir büjiteri dükkanının yolunu tutan Nazlı Ercan, "Yılbaşı alışverişi için geldim. Yeğenime ve kızlarıma takı alacağım. Bu yılbaşı buruk geçiyor. Normalde de çok yılbaşı kutlayan insanlar değiliz ama eşimiz dostlarımızla biraraya gelirdik. Henüz pandemi bitmedi. Bizi nasıl bir süreç bekliyor bilmiyoruz. Sevdiklerimi mutlu etmek için geldim. Onlara sürpriz yapıp ufak ufak hediyeler alıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı