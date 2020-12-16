DHA YURT BÜLTENİ - 23

Ayda'nın 4. yaş günü kutlandı İZMİR'deki deprem faciasında 91 saat sonra enkaz altından kurtulan ve depremin sembol isimlerinden biri olan Ayda Gezgin'in 4. yaş günü kutlandı.

Ayda'nın 4. yaş günü kutlandı

İZMİR'deki deprem faciasında 91 saat sonra enkaz altından kurtulan ve depremin sembol isimlerinden biri olan Ayda Gezgin'in 4. yaş günü kutlandı.

Merkez üssü Seferihisar olmak üzere İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem faciasında, Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz altında kalan ve 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'in 4. yaş günü kutlandı. Bornova Belediyesinde Ayda Gezgin için sürpriz bir doğum günü hazırlandı. Küçük Ayda için Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un makam odası sürpriz doğum günü öncesi balonlarla süslendi. Belediyeye gelen Ayda ve ağabeyi Atakan Gezgin, İduğ tarafından karşılandı. Küçük Ayda 4. yaş günü için hazırlanan pastadaki mumları üfledikten sonra, Başkan İduğ Ayda'nın en sevdiği çizgi film karakterinin kostümünü hediye etti. Ayda Gezgin, sürpriz doğum günü etkinliği için teşekkür etti. Büyüyünce ne olmak istersin sorusu üzerine Gezgin, "Öğretmen" diye cevap verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Doğum gününden detay -Ayda'dan görüntü-Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı; 11 kişinin tedavisi sürüyor (4)

Bursa'da, sahte içkiden 3 kişinin hayatını kaybetmesi, 11 kişinin ise hastanede tedavi görmesine ilişkin başlatılan soruşturmada sahte içkileri sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan Erhan Okumuşoğlu ve Uğur Kökkoparan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Tutuklananların adliyeden çıkışı

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

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Berberde silahlı kavga: 1 yaralı

ADANA'da berber dükkanı işletmecisi Tahsin B. (36), iş yerinde kavga ettiği Volkan G. tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki bir berber dükkanında meydana geldi. Berber dükkanı işletmecisi Tahsin B. iş yerine gelen Volkan G. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tabancalarla ateş etmeye başladı. Çıkan çatışmada Tahsin B., karnından, bacağından ve kasık bölgesine isabet eden kurşunlarda yaralandı. Tahsin B., kanlar içerisinde yere yığılırken, Volkan G. ise geldiği otomobile binip, olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar tarafından otomobil ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan Tahsin B. hayati tehlike kaydı ile ameliyata alındı.

Şüpheli Volkan G.'yi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı