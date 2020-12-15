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DHA YURT BÜLTENİ - 23

15.12.2020 16:42 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:46
DHA YURT BÜLTENİ - 23

İzmit'te 5 araç birbirine girdi: 8 yaralıİZMİT'TE, D-100 Karayolu geçişinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan 5 aracın çarpıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

İzmit'te 5 araç birbirine girdi: 8 yaralı

İZMİT'TE, D-100 Karayolu geçişinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan 5 aracın çarpıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, D-100 Karayolu İzmit Yahya Kaptan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine ilerleyen 41 SN 007 plakalı TIR ile 41 NT 922 plakalı işçileri taşıyan midibüs yoğun yağıştan dolayı kayganlaşan yolda çarpıştı. Daha sonra arkadan gelen 41 PN 002 plakalı hafif ticari araç, 06 BVA 096 plakalı TIR ve 41 P 4315 plakalı işçi servisi de kayganlaşan yolda duramayarak kaza yapan araçlara çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Araçlardan çıkarılan 8 yaralı, acil sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde bir şerit trafiğe kapatıldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekiciler yardımıyla bölgeden kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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