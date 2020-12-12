DHA YURT BÜLTENİ - 23

Yeni doğum yapan anne ile bebeğinin bulunduğu ambulans ile işçilerin taşındığı minibüs çarpıştı: 14 yaralı DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, yeni doğum yapan anne ile bebeğinin bulunduğu ambulans ile işçilerin taşındığı minibüs çarpıştı.