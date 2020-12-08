DHA YURT BÜLTENİ - 23

Karantinada olması gerekirken pazara girerken yakalandıBARTIN'da, akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen koronavirüs testi pozitif olan S.Ç. (40), pazar yeri girişinde yakalandı.

Karantinada olması gerekirken pazara girerken yakalandı

BARTIN'da, akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen koronavirüs testi pozitif olan S.Ç. (40), pazar yeri girişinde yakalandı. S.Ç. sağlık ekipleri tarafından tedavisi için hastaneye götürüldü.

Bartın'da koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar yerindeki giriş noktalarında vatandaşların HES sorgulaması yapılıyor. Bugün pazar yeri girişinde yapılan kontrollerde akli dengesi yerinde olmayan S.Ç.'nin evinde karantina altında olması gereken pozitif hasta olduğu tespit edildi. Polis ekipleri S.Ç.'yi pazar yerinin kontrol noktasında izole ederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Pazar yerine gelen ekipler, S.Ç.'yi alarak Bartın Devlet Hastanesi pandemi servisine götürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı