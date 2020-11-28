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DHA YURT BÜLTENİ - 23

28.11.2020 23:34 | Son Güncelleme: 28.11.2020 23:38
DHA YURT BÜLTENİ - 23

Komşuların kötü koku ihbarı yaptığı dairede yaşlı adamın cansız bedeni bulunduAFYONKARAHİSAR'da, komşuların gelen kötü koku üzerine ihbarda bulunduğu polis, evine girdiği Mehmet Selahattin Örsdemir'in (88) cansız bedeniyle karşılaştı.

Komşuların kötü koku ihbarı yaptığı dairede yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

AFYONKARAHİSAR'da, komşuların gelen kötü koku üzerine ihbarda bulunduğu polis, evine girdiği Mehmet Selahattin Örsdemir'in (88) cansız bedeniyle karşılaştı.

Afyonkarahisar Kadınana Caddesi'ndeki Enfiyecioğlu Apartmanı'nda yaşayan Mehmet Selahattin Örsdemir'in evinden gelen kötü koku üzerine komşular akşam saatlerinde durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Eve giren ekipler, yatağında Selahattin Örsdemir'in cansız bedeniyle karışlaştı.Çağrılan sağlık ekipleri Örsdemir'in 10- 15 gün önce öldüğünü tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri ise evde şüpheli bir durum olmadığını belirledi. Örsdemir'in cansız bedeni inceleme yapılması için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Yapılacak otopsi sonucunda Selahattin Örsdemir'in ölüm nedeni belirlenecek.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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