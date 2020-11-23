DHA YURT BÜLTENİ - 23

Kazada 2 kişinin öldüğü otomobilden bira kutuları çıktı ANTALYA'da kamyonla kafa kafaya çarpışan otomobilde bulunan Osman Utku ile sürücü Şavki Kurt (49) hayatını kaybetti.

Kazada 2 kişinin öldüğü otomobilden bira kutuları çıktı

ANTALYA'da kamyonla kafa kafaya çarpışan otomobilde bulunan Osman Utku ile sürücü Şavki Kurt (49) hayatını kaybetti. Hurdaya dönen otomobilde, bira kutuları bulundu.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Esentepe Mahallesi Ayanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Çiftçilik yapan Şavki Kurt yönetimindeki 07 ZH 500 plakalı otomobil, şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen M.K., yönetimindeki 07 AFS 60 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil yaklaşık 50 metre savruldu. Parçaları yola savrulan otomobil yol kenarındaki uçurum kenarında durabildi. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü Şavki Kurt ve yanında bulanan Osman Utku'yu çıkartmak için büyük çaba sarf etti. Sıkıştıkları yerden araç parçalanarak çıkarılan iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayı duyup gelen Utku ve Kurt'un yakınları büyük üzüntü yaşadı. Hurdaya dönen otomobilin ise parçaları yolda kaldı. Polis ekipleri yaptıkları incelemede, otomobil içerisinde ve dışında 5 adet bira kutusu buldu.

POLİS TELEFONA CEVAP VEREMEDİ

Bu sırada hurdaya dönen otomobilin içerisinde, kazada ölenlerden birinin cep telefonu çalmaya başladı. Telefonu bulan polis aramaya cevap veremedi.Yapılan incelemenin ardından kamyon ve otomobil çekici yardımıyla çekilirken, kamyonun sürücüsü M.H. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Kaza yapan araçlardan görüntüler-Hayatını kaybeden kişilerden görüntü-Çevreden görüntüler-Polis ekiplerinin çalışmaları-Araçtaki alkol kutularından görüntüler-Hurdaya dönen otomobilden detaylar

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

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Ağrı'da kaçak göçmenleri taşıyan araç devrildi: 17 yaralı

AĞRI'da, içinde 25 kaçak göçmenin bulunduğu tahmin edilen minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 kaçak göçmen yaralandı. Kaza sonrası 7 kaçak göçmenin ise kaçtığı iddia edildi.

Kaza, akşam saatlerinde Eleşkirt ilçesinde meydana geldi. Ağrı'dan Eleşkirt ilçesi yönüne giden, içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu 54 D 6509 plakalı minibüs, ilçeye 6 kilometre kala ismi belirlenemeyen sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazada 17 kaak göçmen yaralandı, kazadan hafif sıyrıklarla kurtlan 7 kaçan göçmenin ise korkup kaçtığı iddia edildi. Çevredekilerin ihabrı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Kaza yapan minibüs-Bir yaralının ambulansa bindirirlmesi

Haber-Kamera: Ramazan DEMİR/ AĞRI

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Bayramiçli öğretmenlerden, 'Öğretmenler Günü' klibi

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesindeki okullarda görevli 29 öğretmen, Öğretmenler Günü için 'Benim Adım Öğretmen' isimli türküyü seslendirerek, bir klip hazırladı. Okulların sosyal medya hesaplarından paylaşılan klibe takipçiler yoğun ilgi gösterdi.

Bayramiç ilçesinde, Milli Zafer İlkokulu koordinatörlüğünde Öğretmenler Günü için 'Benim Adım Öğretmen' isimli bir müzik klibi çekildi. İlçedeki okullarda görev yapan 29 öğretmen, türküyü seslendirdi. Klipte, Çanakkale ve Bayramiç ilçesine ait görüntülere de yer verilerek, kentin tanıtımı yapıldı. Öğretmenler, türkü aralarında seslendirdikleri şiirlerle, öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çekti. Şehit öğretmenlere ithafen de şiirler okundu.

Proje koordinatörü Milli Zafer İlköğretim Okulu Müdürü Erdal Yıldız, Öğretmenler Günü'nün özel ve değerli bir gün olduğunu belirterek, "Öğretmenler Günü için hazırladığımız proje kapsamında 'Benim Adım Öğretmen' isimli türküyü farklı okullardan 29 öğretmenimiz seslendirdi. Türkü aralarında şiirlere de yer verildi. Klibi ilçemizde çektiğimiz için bir anlamda ilçemizin tanıtımı da yapılmış oldu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Öğretmenlerden 'Öğretmenler Günü' klibi.

Milli Zafer İlkokulu'ndan görüntü.

Proje koordinatörü Milli Zafer İlköğretim Okulu Müdürü Erdal Yıldız ile röp.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale),

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Şehre inen tilkiyi Sivas Köftesi ile beslediler

SİVAS'ta yiyecek aramak için kent merkezine inen tilkiyi vatandaşlar meşhur Sivas Köftesi ile besledi.

Kırsal kesimelerde yiyecek bulmakta zorlanan bir tilki Sivas kent merkezine indi. Şeyh Şamil Mahallesi'ne inen tilkiyi fark eden vatandaşlardan biri elinde Sivas Köftesi ile yanına çağırdı. Korkmadan yaklaşan tilki köfteyi alarak gözden kayboldu. Tilkinin Sivas Köftesi ziyafeti gülümsetti. Bu anlar ise çevrede bulunan Haşim Eren Özdal tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı