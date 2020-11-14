DHA YURT BÜLTENİ - 23

Torbalı Belediye binasının yıkım çalışmaları başladı.

Torbalı Belediye binasının yıkım çalışmaları başladı

İZMİR'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hasar gören Torbalı Belediye binası için yıkım çalışması başlatıldı.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde Torbalı Belediye binası da depremde hasar gördü. Yapılan incelemeler sonucu bina için yıkım kararı verildi. Akşam saatlerinde ekipler, binanın yıkım çalışmalarına başladı. İş makineleri ile bina kontrollü bir şekilde yıkılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı