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ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

DHA YURT BÜLTENİ - 23

04.11.2020 20:29 | Son Güncelleme: 04.11.2020 20:33
DHA YURT BÜLTENİ - 23

İskenderun'da öldürülen 2 teröristle ilgili soruşturmada 5 kişi tutuklandı HATAY'ın İskenderun ilçesinde 2 teröristten birinin kendisini patlattığı, diğerinin ise Fener Caddesi'nde çıkan çatışmada güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği terör saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturma...

İskenderun'da öldürülen 2 teröristle ilgili soruşturmada 5 kişi tutuklandı

 HATAY'ın İskenderun ilçesinde 2 teröristten birinin kendisini patlattığı, diğerinin ise Fener Caddesi'nde çıkan çatışmada güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği terör saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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