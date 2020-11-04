DHA YURT BÜLTENİ - 23

İskenderun'da öldürülen 2 teröristle ilgili soruşturmada 5 kişi tutuklandı HATAY'ın İskenderun ilçesinde 2 teröristten birinin kendisini patlattığı, diğerinin ise Fener Caddesi'nde çıkan çatışmada güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği terör saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturma...