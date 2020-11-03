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DHA YURT BÜLTENİ - 23

03.11.2020 15:36 | Son Güncelleme: 03.11.2020 15:36
DHA YURT BÜLTENİ - 23

Depremzede çocuklar için çadırlar arasına oyun alanıİZMİR'deki 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından evi hasar gören veya yıkılan, bu nedenle geçici olarak çadırda kalan ailelerin çocukları için oyun alanları oluşturuldu.

Depremzede çocuklar için çadırlar arasına oyun alanı

İZMİR'deki 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından evi hasar gören veya yıkılan, bu nedenle geçici olarak çadırda kalan ailelerin çocukları için oyun alanları oluşturuldu. Oyuncak arabalardan bebeklere, yapbozlardan akıl oyunlarına kadar dağıtılan çok sayıda oyuncakla oynayarak depremin acısını unutmaya çalışıyor.

İzmir'de 30 Eylül'de meydana gelen ve yıkıma da neden olan depremde, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Bir yandan da depremin yaralarının silinmesi için çalışmalar yürütülüyor. Depremde evleri hasar gördü ya da yıkıldığı için geçici olarak çadırlarda kalan ailelerin çocukları için depremde yıkılan Bayraklı'daki Rıza Bey Apartmanı'nın yakınında gönüllüler tarafından oyun alanı oluşturuldu. Çadırların arasındaki oyun alanına arabalardan bebeklere, yapbozlardan akıl oyunlarına kadar çok sayıda oyuncak bırakıldı. Ayrıca çocukların derem korkusu ve stresinden uzaklaşması için çocuklara yönelik müzik yayını da yapıldı. Oyun alanında arkadaşları ile çeşitli oyunlar oynayan depremzede çocuklar, yaşadıklarını bir an olsun unutup, keyifli anlar yaşadı.

Oyun alanında yapboz yapan Fatma Özen (9), "Çok eğleniyoruz. Arkadaşlarımla birlikte buradayız. Oyun alanın yanındaki çadırda amcam, annem ve kardeşlerimle kalıyoruz" dedi.

Muhammet Aput (12) de, "Burada arabalarla oynuyorum. Deprem anında evdeydim. Televizyon izlerken deprem oldu. sonrasında dışarı çıktım. Şimdi çadırda kalıyorum. Burada arkadaşlarım var, kardeşlerim var. Hep beraber oyun oynuyoruz. En çok sarı arabayı seviyorum" diye konuştu.

Çocuğunu oyun alanına bırakan İsrafil Şimşek de, "Evimizde çatlaklar olduğu için çadırda kalıyoruz. Yıkılma tehlikesi olduğu için eve girmemize izin verilmiyor. Çok şükür bir sıkıntımız yok. Her şeyin fazlası var. Çocuklarımız için eğlenceli, oyun alanları oluşturdular. Onlar iyiyse biz de iyiyiz. Bugünleri de atlatacağız inşallah" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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