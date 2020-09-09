DHA YURT BÜLTENİ - 23 Zeynep Şenpınar cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktıMUĞLA'da milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26) tarafından dövülüp göğsünden bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar'ın(25) öldürülmeden önce bulunduğu evden kaçtığı anlar bir apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Zeynep Şenpınar cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı

MUĞLA'da milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26) tarafından dövülüp göğsünden bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar'ın(25) öldürülmeden önce bulunduğu evden kaçtığı anlar bir apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. DHA'nın ulaştığı görüntülerde, sevgilisinden kaçan Zeynep'in binadan koşar adımlarla çıktığı görülüyor. Kemaloğlu ise Zeynep'in peşinden gidip kaçtığı eve geri getiriyor. Görüntünün mahkeme dosyasına eklendiği öğrenildi.

Muğla'da milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından dövülüp, göğsünden bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Şenpınar'ın öldürülmeden saatler önce binadan kaçtığı başka bir apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. DHA'nın ulaştığı görüntülerde Zeynep Şenpınar'ın binadan hızla ayrıldığı, Selim Ahmet Kemaoğlu'nun ise peşinden giderek Zeynep'i eve getirdiği görülüyor. Görüntünün mahkeme dosyasına eklendiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: HASAN AKYILDIZ/MUĞLA,

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Diyarbakır'daki Roma'nın askeri garnizonu Zerzevan'a 5 milyon turist hedefi

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesindeki Roma dönemine ait askeri garnizon olarak kullanılan Zerzevan Kalesi'nde incelemede bulunan Vali Münir Karaloğlu, tarihi kaleye, 2025 yılında 5 milyon turistin gelmesini hedeflediklerini belirterek, "5 milyon turisti buraya getirebilirsek, Diyarbakır ve Mardin'in turizm ekonomisine çok ciddi katkı sunmuş oluruz" dedi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Çınar ilçesine 13 kilometre mesafede bulunan, 124 metre yükseklikteki kayalık tepenin üzerine kurulu olan Roma dönemine ait askeri garnizon Zerzevan Kalesi'nde incelemede bulundu. Stratejik bir noktada yer alan, antik ticaret yolundaki bütün vadiye hakim olan ve geniş bir alanı kontrol altında tutan kalede yapılan kazılarla, Mithras Tapınağı, kiliseler, villalar, gizli geçitler, su sarnıçları, kaya mezarları ve su kanalları keşfedilen alanı gezen Vali Karaloğlu, Zerzevan ile ilgili önemli çalışmaların yapıldığını söyledi.

3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nin kentin turizmine önemli katkılar sağladığını anlatan Vali Karaloğlu, 2025'te, 5 milyon turistin gelmesini hedeflediklerin anlattı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK'la kalede gökyüzü gözlem şenliğinin yapılacağını duyuran Vali Karaloğlu, kalenin tarihinin Asurlular'a kadar gittiğini hatırlattı. Vali Karaloğlu, kalede bugüne kadar en iyi korunmuş Mitras Tapınağı'nın bulunmasının kaleyi dünya gündemine taşıdığına dikkat çekti.

'ZERZEVAN' DÜNYANININ GÜNDEMİNDE TUTACAĞIZ'

Uluslararası kuruluşlarca çekilen belgesellerin ve dergilerde yer alan makalelerin Zerzevan Kalesi'ni hem Türkiye'nin hem de dünyanın gündeminde tutacağını söyleyen Vali Karaloğlu, "Çeşitli üniversitelerden öğrenciler burada gönüllü kazı çalışmasına katılıyor. Geçen yıl kaleye 450 bin ziyaretçi geldi. 2020 hedefimiz 1 milyon ziyaretçiydi ancak pandemi dolayısıyla bunu gerçekleştiremedik. Dünya da turizm hareketleri sıfırlandı, buna rağmen 120 bin ziyaretçisi var. 2025 yılından Zerzevan Kalesi'nde yerli ve yabancı 5 milyon turist hedefliyoruz. 5 milyon turisti buraya getirebilirsek Diyarbakır ve Mardin'in turizm ekonomisine çok ciddi katkı sunmuş oluruz" dedi.

'2022'DE TÜRKİYE'NİN TEMASI ZERZEVAN KALESİ OLMASI İÇİN ÇALIŞMA YAPACAĞIZ'

Zerzevan Kalesi'ni 2022'de Türkiye'nin teması yapmayı amaçladıklarını anlatan Vali Karaloğlu, kalenin gökyüzü gözlem merkezi olarak da kullanılacağını ifade etti. Vali Karaloğlu, "Önümüzdeki dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK'la kalede gökyüzü gözlem şenliği yapacağız. Antalya Saklıkent'te yapılanın benzerini ülkenin her tarafından gelecek vatandaşlarımız, gökyüzü, yıldızlar ve uydularla meraklarını giderecekleri gökyüzü gözlem şenliğini yapmış olacağız. 2022'de Türkiye'nin teması Zerzevan Kalesi olması için çalışma yapacağız. Bu konuda kentteki bütün tarafların destek sunmasını bekliyoruz. 2021'de Diyarbakır teması olarak 'Zerzevan 2021 Diyarbakır' diye kodlamak istiyoruz. Bu şekilde kentin turizmi ve kalenin tanıtımına katkı vereceğini temenni ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Vali Münir Karaloğlu ile protokolden detayVali Karaloğlu'na çalışmalar hakkında bilgi verilmesiKazı çalışmalarında bulunan bazı eserlerden detayVali Karaloğlu ile beraberindekilerin kaleyi gezmesiKale hakkında bilgi verilmesiVali Karaloğlu'nun açıklamasıGenel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,

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Şehrin göbeğindeki yol ve alt yapı sorunu, vatandaşı mağdur etti

ANTALYA Kepez'de bulunan sitedeki 2 binada yaşayan yaklaşık 200 kişi, adres sorunu çekiyor. Siteye haritalarda ya da adreslerde bile olmayan stabilize yoldan ulaşabildiklerini anlatan site sakinleri, verdikleri adrese ambulans, kargo ve doğalgaz gelmediğini belirterek, sorunlarının çözülmesini istedi.

Antalya'nın Kepez İlçesi Ünsal Mahallesi'nde bulunan Zübeyde Doğan Konakları'nda iki binada oturan site sakinleri, yol sıkıntısı nedeniyle mağduriyet yaşıyor. 60 hanenin bulunduğu ve yaklaşık 200 kişinin yaşadığı 5134'üncü sokakta bulunan siteye haritalarda ya da adreslerde bile olmayan stabilize yoldan ulaşılabiliyor. Etrafındaki gecekondular nedeniyle bulundukları sokağa yol ve alt yapı çalışmalarının yapılamadığını aktaran site sakinleri, verdikleri adresle evlerine ambulans, kargo, doğalgaz gelmediği için ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirterek çözüm istedi.

'KONUM ATTIĞIMIZ HALDE BULAMIYORLAR'Site sakinlerinden Eyüp Erdem (33), 1 yıldır evin çevresi nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadığını belirtti. Evlerinin önünde yol olmadığını anlatan Erdem, "Yol olmadığı için ne bir ambulans, ne bir kurye ne de bir kimse gelebiliyor. Konum attığımız halde bulamıyorlar. 'Nerede yaşıyorsunuz' diye soruyorlar. Biz 6 katlı 30 dairede yaşıyoruz. Her birinin ayrı ayrı sıkıntısı olabiliyor. Geçen gün komşumuz rahatsızlandı, ardından ambulans çağırdılar. Yol olmadığı için ambulans karşı caddede durdu ve buraya gelemedi. 5134 sokak dediğimiz halde arkadaki sokağa gidiyorlar. Yol olmadığı için kimse gelemiyor. Ambulans çekti gitti, sonrasında komşumuzu hastaneye şahsi arabamızla götürdük. Kış aylarında yağmur yağdığında karşıya geçemiyoruz. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? 3 gün önce doğalgaz ileriki caddeye kadar geldi, buraya gelemedi. Yol ve alt yapı olmadığı için buraya abonelik sağlayamıyorlar. Biz bıktık. Bizim derdimize çare bulsunlar. Burası Antalya'nın merkezi, göbeğiö diye konuştu.

'KAĞIT ÜSTÜNDE GÖRÜLÜP ASLINDA OLMAYAN SOKAK'Mehmet Akbaş (60), 1 yıldır bu sitede oturduğunu aktardı. Akbaş, "Kağıt üstünde görülüp aslında olmayan sokak. Beyaz eşya tamircileri, ambulans, kargo burayı bulamıyor. Doğalgaz almak istiyoruz alamıyoruz. Etraf pislik kaynıyor. Pandemi döneminde bu durumdan midemiz bulanıyor. Birkaç yere şikayette bulunduk, henüz daha geri dönüş alamadık. Köydeydim, köy buradan daha temizö diye konuştu.

'YOL YAPILMADIĞI İÇİN HİZMET GELMİYOR'Kemal Utuş (58), 60 dairede yaklaşık 200 kişinin yaşadığını anlattı. Binanın etrafında bulunan 4 gecekondu nedeniyle yolun yapılamadığını aktaran Utuş, "Biz bu durumu defalarca ilgili makamlara ilettik. Hiçbir gelişme yaşanmadı. Buraya hizmet istiyoruz. Buradaki 4 gecekondu sahibine ev tahsis edildiği halde kendi evlerinde oturmayıp Suriyelileri oturtuyorlar. Yol yapılmadığı için hizmet de gelmiyorö dedi.

KANALİZASYON SIKINTISISite çevresinde alt yapı olmadığını vurgulayan Oğuz Özbek (29), eve giriş ve çıkışlarda ciddi sıkıntılarla karşılaştıklarını belirtti. Özbek, "Buradan araba geçme ihtimali yok geçse de bozuluyor. Altyapı, yol, doğalgaz da yok. Alt yapı olmadığı için kanalizasyon da yok. Buraya yol yapılmasını istiyoruz. Çevre temizliğinin yapılması gerekiyor. Sistemde park olarak geçiyor ama çevredeki kirlilik nedeniyle evdeki kişiler kesinlikle kapısını penceresini açamıyorö diye konuştu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Binanın çevresinden görüntüBlokların görüntüsüYoldan görüntüVatandaşların görüntüsüNevigasyondan sokak görüntüsüRÖP 1: Eyüp ErdemRÖP 2: Mehmet AkbaşRÖP 3: Kemal UtuşRÖP 4: Oğuz ÖzbekDetaylar

HABER: Aslı DURAN-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Pozantı'da orman yangını (5)

ALEVLERİN TEHDİT ETTİĞİ MAHALLE BOŞALTILDIPozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, saat 11.30 sıralarında Eskikonacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan orman yangınının, başladığı noktadan 7-8 kilometre uzaklıktaki Belemedik'e ulaştığını kaydetti. Belemedik Mahallesi'ndeki tüm evlerde tahliye çalışması başlatıldığını vurgulayan Başkan Çay, mahalle sakinlerinin Pozantı ilçe merkezindeki yakınlarının evlerine veya Adana Valiliği tarafından belirlenen konaklama merkezlerine yerleştirileceğini dile getirdi.

BAŞKAN ÇAY: SABOTAJ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURUYORUMHavanın kararması nedeniyle yangına müdahale eden helikopter ve uçakların çalışmalara ara verdiğini bildiren Başkan Çay, arazinin engebeli olması nedeniyle karadan müdahalenin de zor şartlar altında gerçekleştiğini anlattı. Başkan Çay, yangının çıkış sebebi olarak sabotaj ihtimali üzerinde durduğunu açıkladı.

RANTA DAYALI SABOTAJ İHTİMALİ YOK

Son bir hafta içerisinde Adana'nın Kozan, Karaisalı ilçesinde büyük yangınların meydana geldiğini, Hatay'daki yangının 5 günde kontrol altına alındığını ve Türkiye'nin bazı bölgelerinde de orman yangınları olduğunu hatırlatan Başkan Çay, "Bir terör uzmanı olan Mustafa Çay'a sorarsanız çok da masumane gözükmediğini ifade etmek isterim. Saat 11.30'da başlayan yangının bu boyutlu büyümesinin içerisinde izlenimim sabotaj yönünde. Tabii ki soruşturmanın derinleştirilip sonuçlandırıldığında ortaya çıkacak. 11 yıldır burada belediye başkanıyım, bu kadar büyük yangın görmedik. Ranta dayalı sabotaj olma ihtimali hiç yok. Orman arazilerine ne imar açabiliyorsunuz ne de tarımsal alan açabiliyorsunuz. Ülkemizi zaafa uğratmak, panik yaratmakla ilgili çıkarılmış olma ihtimali üzerinde şüphelerim var" diye konuştu.

Kaynak: DHA