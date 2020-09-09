DHA YURT BÜLTENİ - 23
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 23

Tekirdağ açıklarında 4.1 büyüklüğünde depremTEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi açıklarında Marmara Denizinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA YURT BÜLTENİ - 23
09.09.2020 02:37 | Son Güncelleme: 09.09.2020 02:41

Tekirdağ açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi açıklarında Marmara Denizinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Tekirdağ ve ilçeleri ile İstanbul'un da bazı bölgelerinden hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 00.57'de merkez üssü Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Şarköy kıyısına yaklaşık 8 kilometre mesafede ve 9.9 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Tekirdağ ve ilçelerinin yanı sıra İstanbul'un da bazı kesimlerinden hissedildi. Depreme en yakın nokta olan turistik Şarköy ilçesinde sarsıntı kısa süreli endişe yarattı.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Mansur Yavaş Angela Merkel Adil Karaismailoğlu
Magazin Deniz Seki Çağatay Ulusoy Tayanç Ayaydın Ozan Çolakoğlu
Spor Erol Bulut Gökhan Töre Metin Oktay Fatih Terim Burak Yılmaz
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Uşşaki Tarikatı
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Tekirdağ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 02:41:37. #1.14#
title