DHA YURT BÜLTENİ - 23 Gaziantep'te akrabalar arasında arazi kavgası: 1 ölü,1 yaralıGAZİANTEP'te, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Ergün Kılavuzoğlu (40) yaşamını yitirdi, Kazım Gün ise yaralandı.

Gaziantep'te akrabalar arasında arazi kavgası: 1 ölü,1 yaralı

GAZİANTEP'te, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Ergün Kılavuzoğlu (40) yaşamını yitirdi, Kazım Gün ise yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Kazıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında başlayan tartışma kısa sürede tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kimin ateşlediği bilinmeyen tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Ergün Kılavuzoğlu ve Kazım Gün, kanlar içinde yere yığıldı. Olayı görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri Kılavuzoğlu ve Gün'ü hastaneye kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan Kılavuzoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Ergün Kılavuzoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Gün'ün ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------Ergün Kılavuzoğlu'nun fotoğrafıAdli Tıp Kurumu Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA

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Dedesine aşure götürürken kazada ölen üniversiteli Eda, gözyaşlarıyla toprağa verildi BURSA'da dedesine aşure götürdüğü sırada, kontrolden çıkarak, yokuş aşağı geriye doğru hareket eden kamyonet ile duvar arasında sıkışarak ölen üniversite öğrencisi Eda Müdüroğlu (20), gözyaşları arasında toprağa verildi. Yarın doğum günü olan Müdüroğlu'nun, ölmeden önce sosyal medya hesabından yaptığı 'İçimde oluşan sıkıntının, haddi hesabı yok' paylaşımı dikkat çekti..

Olay, dün saat 19.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hüsrev Sokak'ta meydana geldi. İlhami Bekiroğlu yönetimindeki 16 LZ 465 plakalı kamyonet, yokuş aşağı, geriye doğru hareket ettiği sırada, kaymaya başladı. Kamyonet, önce sokaktaki elektrik direğine, daha sonra bir evin duvarına çarptı. O sırada dedesine aşure götürmeye giden Eda Müdüroğlu, duvar ile kamyonetin arasında sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Müdüroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

PAYLAŞIMLARI YÜREKLERİ DAĞLADIYarın doğum günü olan Eda Müdüroğlu'nun Yalova Üniversitesi Termal Yüksek Meslek Okulu Paramedik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Müdüroğlu'nun ölmeden önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, 'aşure aşererek güne başladım' ve 'bu aşure ne veli nimet bir şey harika' yazması ise yürekleri dağladı. Müdüroğlu'nun dün yaptığı paylaşımda ise 'İçimde oluşan sıkıntının haddi hesabı yok' yazması dikkat çekti.

SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİKazanın ardından olay yerinden koşarak kaçan sürücü İlhami Bekiroğlu, Emek Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bekiroğlu, bugün adliyeye sevk edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Eda Müdüroğlu'nun cenaze namazı, öğle namazının ardından Hak Resulallah Camisi'nde kılındı. Genç kızın cenazesi, Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Anne Şenay ve baba Bertan Müdüroğlu'nun ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Kaynak: DHA