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DHA YURT BÜLTENİ - 23

BAKANLAR, SELZEDE AİLEYİ ZİYARET ETTİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'un Dereli ilçesinde selde evi zarar gören ve devlet desteği ile kiralık eve çıkan Zeynep Akar'ı yeni evinde ziyaret etti.

DHA YURT BÜLTENİ - 23
25.08.2020 08:10 | Son Güncelleme: 25.08.2020 08:10

BAKANLAR, SELZEDE AİLEYİ ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'un Dereli ilçesinde selde evi zarar gören ve devlet desteği ile kiralık eve çıkan Zeynep Akar'ı yeni evinde ziyaret etti. Bakanlar aile ile sohbet ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Bakan Kurum ziyarete ilişkin "Zeynep ablamıza sabah bir ev kiralayarak eşyalarını taşımıştık. Akşam üzeri yeni evinde kendisini ziyaret ettik" notu ile sosyal medya hesabında paylaşımında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakanların ziyareti

GİRESUN,

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İzmir'de otluk alanda yangın 

İZMİR'in Urla ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerin karadan yaptığı müdahale sonrası  kontrol altına alınırken, bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Yangın,  İskele Mahallesi Yıldıztepe Şehitliği yakınındaki otluk alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası dumanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz, 2 dozer ve belediye araçları sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Yangın yerinden detay

Haber-Kamera: Fırat AKAY/ İZMİR,

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Misinaya dolanan deniz kaplumbağası ölmek üzereyken kurtarıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ağzına ve ayaklarına misina dolanan yetişkin erkek yeşil deniz kaplumbağası ölmek üzereyken kurtarıldı. Deniz Kaplumbağası, Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri tarafından tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Adaköy Mahallesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, karaya vuran ve ağzından kan akan bir deniz kaplumbağasını görünce jandarmaya bilgi vekrdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kaplumbağanın kaçmaması için deniz kıyısının çevresini taşlarla çevirerek kontrol altına aldı. Ardından ekipler durumu Marmaris Hayvan Hakları Derneği yetkililerine bildirdi. Bölgeye gelen veterinerin yaptığı incelemede, 70 santim boyunda, 90 kilo ağırlığında Latincede 'Chelonia Mydasö' olarak adlandırılan yetişkin erkek yeşil deniz kaplumbağası olduğunu belirledi. Veteriner, ağzına ve ön ayaklarına dolaşan misinayı keserek yeşil deniz kaplumbağasını kurtardı.

Olayın duyulmasının ardından, Muğla'nın Ortaca ilçesinde bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri geldi. Yapılan incelemelerden sonra yeşil deniz kaplumbağası alınarak tedavi için götürüldü. Yeşil deniz kaplumbağasının sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Jandarma cep telefonu ile çektiği kurtarma görüntüleri

-Kaplumbağanın ve jandarmanın bulunduğu 4 tane fotoğraf

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS,(MUĞLA),

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Alkollü sürücü dehşeti: 2 kişi ile park halindeki 3 araca çarptı

ADANA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 2 kişiye ardından park halindeki 3 otomobile çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan sürücünün alkollü olduğu iddia edildi.

Kaza, akşam saatlerinde, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78142 Sokak'ta meydana geldi. A.Y. yönetimindeki 01 KY 238 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sokakta yürüyen Sevim ve Hasan Şimşek çiftine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan çift yaralandı. A.Y. otomobille daha sonra park halindeki 34 DBE 235, 01 BLN 27 ve 09 HR 352 plakalı otomobillere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Şimşek çifti kaza yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. A.Y. polis ekiplerince gözaltına alınırken, alkollü olduğu iddia edildi. 

Hastanede tedavi gören yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 

Kaynak: DHA

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