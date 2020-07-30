DHA YURT BÜLTENİ - 23
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 23

Bakan Yardımcısı İnce, Salihli'de trafik denetimine katıldıİÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Manisa'nın Salihli ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle alınan tedbirler kapsamında düzenlenen trafik denetimine katıldı.

DHA YURT BÜLTENİ - 23
30.07.2020 18:31 | Son Güncelleme: 30.07.2020 19:51

Bakan Yardımcısı İnce, Salihli'de trafik denetimine katıldı

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Manisa'nın Salihli ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle alınan tedbirler kapsamında düzenlenen trafik denetimine katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kurban Bayramı için trafikte alınan tedbirleri yerinde incelemek amacıyla Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'ndeki uygulama noktasını ziyaret etti. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran ve Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Samet Taştan eşlik etti. Jandarma Komutanlığı tarafından açılan standı da inceleyen İnce, daha sürücülere ve yolculara da çeşitli hediyeler verdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında bayram süresince 162 binden fazla personelin görev yapacağını belirtip, şunları söyledi:

"İçişleri Bakanlığı olarak trafik kazalarını en aza indirmek, ölümleri sıfırlamak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu hedef için Trafik Güvenliği Strateji Uygulama Belgemizi hazırladık. Bu belgemizi 81 il Valiliğimizle paylaştık. Bu kapsamda çeşitli eğitimler, bilgilendirme çalışmaları ve kampanyalar düzenliyoruz. Bu yılda 'Trafikte daha iyiye' adlı sloganımız var. Trafikteki kazaları en aza indirmek, ölümlü kazaları sıfırlamak için sahadaki arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Manisa'da bu anlamda çok güzel ve başarılı çalışmalar yürüten illerimizden biri. Valimizin koordinesinde emniyet müdürlüğümüzün, jandarma komutanlığımızın ve özellikle trafik alanında çalışan arkadaşlarımızın çok ciddi gayretleri var. Bayramlar bilindiği üzere trafik hareketliliğinin en yoğun olduğu günler. Trafik kazalarının kaza riskinin de en yoğun olduğu günler. Bu anlamda İçişleri Bakanlığı olarak Bakanımızın imzası ile bir genelge yayınladık. Bu genelge kapsamında 7 günü kapsayan bir denetim, çalışma eğitim ve bilgilendirmeyi içeren bir paket hazırlandı. Bayram boyunca sahadaki arkadaşlarımızın bu konudaki alınan tedbirleri nasıl uyguladığını yerinde görüyoruz. 162 bin civarında arkadaşımız bayram boyunca trafik konusunda görev yapacaklar sahada olacaklar. Yaklaşık 23 bin civarında arkadaşımızda gün içerisinde faal olarak çalışacak"

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler Ekonomi
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
'Defalarca tecavüze uğradım' diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi Güncel
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
CHP'den kulisleri sallayan 'Muharrem İnce parti kuracak' iddialarına yanıt Politika
CHP'den kulisleri sallayan "Muharrem İnce parti kuracak" iddialarına yanıt
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu 3. Sayfa
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor Yaşam
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü Güncel
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
İnternetten tanıştığı kız arkadaşının akrabaları evine molotof kokteyli attı, babasından da tokat yedi
İnternetten tanıştığı kız arkadaşının akrabaları evine molotof kokteyli attı, babasından da tokat yedi
Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi
Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Meteoroloji'den Kurban Bayramı öncesi 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Kurban Bayramı öncesi 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Son Dakika: Trabzonspor'un UEFA'dan 1 yıl men cezasıyla ilgili CAS'a yaptığı itiraz reddedildi
Son Dakika: Trabzonspor'un UEFA'dan 1 yıl men cezasıyla ilgili CAS'a yaptığı itiraz reddedildi
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz
Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
Adana ve Hatay'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Adana ve Hatay'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Sağlık Bakanı Koca, il şağlık müdürlerine talimatı verdi: Bayram boyunca salgında gevşeme yaşanmasın
Sağlık Bakanı Koca, il şağlık müdürlerine talimatı verdi: Bayram boyunca salgında gevşeme yaşanmasın
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Hulusi Akar İlhan Cihaner Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Beyonce Ozan Güven Can Bonomo Gülben Ergen
Spor İrfan Buz Erol Bulut Sergen Yalçın Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bayram Beşiktaş Trabzonspor Kurban Bayramı
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 20:29:10. #1.14#
title