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TOKAT'ın Niksar ilçesinde aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kardeş hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

DHA YURT BÜLTENİ-23
28.07.2020 07:07 | Son Güncelleme: 28.07.2020 07:11
TOKAT'ın Niksar ilçesinde aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kardeş hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Köyde akraba aile beriyleri arasında yeni bir çatışma yaşanmaması için Jandarma Komando Taburu'ndan köye sevk edilen askerler, geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay akşam saatlerinde Niksar ilçesine bağlı Edilli köyünde yaşandı. İddiaya göre aralarında husumet bulunan köyün eski muhtarı İrfan Özyurt ve oğlu S.Ö. ile akrabaları olan İsmet Özyurt ve kardeşi Serkan Özyurt arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Tabanca ve av tüfeğinin kullanıldığı kavgada iddiaya göre İsmet ve Serkan Özyurt kardeşler, İrfan Özyurt tarafından tüfekle vuruldu. 2 kardeşte yanlarında bulunan tabanca ile İrfan Özyurt'a ateş açtı. 

İKİ KARDEŞ OLAY YERİNDE ÖLDÜVücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralanan İsmit ve Serkan Özyurt kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan silahlı kavgada tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği İrfan Özyurt ile G.Ö., B.Ö. ve K.Ö. de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi olan olan eski muhtar İrfan Özyurt, Niksar Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. İrfan Özyurt'un oğlu S.Ö. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

JANDARMA KÖYDE ÖNLEM ALDI

Köyde akraba olan taraflar arasında yeni bir çatışma yaşanmaması için Niksar Köklüce Jandarma Komando Taburundan gelen askerler, geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde hayatını kaybeden iki kardeşin cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Niksar Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Tokat

Kaynak: DHA

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