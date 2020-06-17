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DHA YURT BÜLTENİ - 23

Denetimde aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu.

DHA YURT BÜLTENİ - 23
17.06.2020 00:16 | Son Güncelleme: 17.06.2020 00:20

Denetimde aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu 

 

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yolda denetim yaptığı sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan trafik polisi Fatih Kara (25), tedavi gördüğü hastanede 8 gün süren yaşam savaşına yenik düşerek şehit oldu.Kaza, 8 Haziran günü, D-100 yolu Körfez Kirazlıyalı mevkiinde, meydana geldi. Yolda denetim yapan trafik polisi Fatih Kara, Y.D.'nin kullandığı 34 LU 1456 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan polis memuru Fatih Kara, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kara Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücü Y.D. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kara, doktorların tüm çabasına rağmen bu akşam saatlerinde şehit oldu. Kocaeli Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:  "8 Haziran tarihinde Müdürlüğümüz Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Fatih Kara, görevi esnasında bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 16 Haziran tarihinde şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), =========================

Hastanede karşılaştıkları husumetlilerine sedye üzerinde saldırdılar KARAMAN'da, tartışma sırasında bıçakla kalçasından yaralanıp ambulansla hastaneye getirilen Osman B., sedye üzerinde Acil Servis'e alındığı sırada kavga ettiği İsmet G. (25) ve ağabeyi Murat G.'nin (32), yumruklu saldırısına uğradı. Sedyenin devrilmesiyle düşen Osman B., polis, güvenlik görevlisi ve sağlık çalışanlarının müdahalesiyle kurtarıldı. Olay, saat 20.00 sıralarında Topucak Mahallesi Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Osman B., caddede yürüdüğü sırada karşılaştığı İsmet G. ve ağabeyi Murat G. ile iddiaya göre yan bakma nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine iki taraf da birbirine bıçakla saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla hafif yaralanan iki kardeş, otomobilleriyle olay yerinden ayrılıp Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Kalçasından yaralanan Osman B. ise ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı. Osman B., sedye üzerinde Acil Servis'e alındığı sırada karşılaştığı İsmet G. ve ağabeyi Murat G.'nin, yumruklu saldırısına uğradı. Sedyenin devrilmesiyle düşen Osman B., polis, güvenlik görevlisi ve sağlık çalışanlarının müdahalesiyle kurtuldu. Osman B. olayın ardından özel bir hastaneye sevk edildi.

Tedavileri tamamlanan iki kardeş ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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