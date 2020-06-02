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DHA YURT BÜLTENİ - 23

Siirt'te operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi: 2 şehit, 7 yaralı SİİRT'in Pervari ilçesinde operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı araç, yoldaki virajda kontrolden çıkıp uçurumdan yuvanlandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 23
02.06.2020 03:22 | Son Güncelleme: 02.06.2020 03:22

Siirt'te operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi: 2 şehit, 7 yaralı 

 

SİİRT'in Pervari ilçesinde operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı araç, yoldaki virajda kontrolden çıkıp uçurumdan yuvanlandı. Kazada 2 asker şehit olurken, biri ağır 7 asker ise yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Pervari ilçe girişinde meydana geldi. Doğan köyü üs bölgesinde operasyona giden 2'nci Komando Taburu'na bağlı askeri personelini taşıyan zırhlı araç, ilçe çıkışında yolun viraj bölümünde sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 9 askeri personel yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kaza yerinden alınan yaralı askerler, helikopterle Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vatandaşların kan vermek için koştuğuhastanenin önünde izdiham yaşandı.Tedavi altına alınan yaralılardan 2 asker kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer yaralıların tedavileri sürdürülürken, hastaneye gelen Siirt Valisi Ali Fuat Atik, doktorlardan bilgi aldı.

Hastane çıkışında açıklama yapan Vali Atik, "İlimiz Pervari İlçesi Doğan Köyü üs bölgesinde operasyon faaliyeti yürüten askerimiz, nöbet değişimi için yola çıkan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 2'nci Jandarma Komando Taburu'na bağlı personelimizi taşıyan araç, Pervari çıkışı Doğan köyü çıkışında kaza yapası sonucu 2 askerimiz şehit olmuştur. Milletimizin başı sağolsun. Kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Yaralılarımızın durumu iyi ve kritik durumda olan yaralımız yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Siirt Devlet HastanesiAcil servisGüvenlik önlemleri alınmasıAmbulansla getirilen yaralı askerlerVali Ali Fuat Atik'ın konuşmasıGenel ve detay

Haber ve Kamera: Mehmet Yücel DURAK/ SİİRT,  

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Silopi'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Silopi Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Sezer Işıktaş başkanlığında gerçekleşen toplantıda yeni kararlar aldı. Buna göre ilçe genelinde maske takma zorunluluğu getirildi. Kurul üyelerince alınan kararları içeren açıklamada şöyle denildi:

"İlçemiz genelinde dışarı çıkan herkes için maske takmanın zorunlu olmasına; bununla birlikte 04.04.2020 tarih ve 2020/11 sayılı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda, kamu kurumlarında ve insanların toplu olarak çalıştığı bütün iş yerlerinde çalışanların ve müşterilerin maske takma zorunluluğunun devam etmesine, yukarıda alınan kararlar doğrultusunda Kaymakamlığımız başkanlığındaki ilgili kurumlardan görevli personeller ve kolluk kuvvetleri ile gerekli planlamanın yapılması ve uygulanması konunun takip edilmesi, alınan kararlara uymayan iş yerleri ve vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Silopi kent merkezi-Cadde ve sokaklar-Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/ SİLOPİ (Şırnak),

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Otomobilin girdiği iş yerini görünce sinir krizi geçirdi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde, kontrolden çıkarak lastik tamirhanesine giren otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. İş yerine gelen Halil Özaydın ise gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Gülüç köprü çıkışında meydana geldi. Melikşah Aydoğdu yönetimindeki 41 DE 464 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak lastik tamirhanesine çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Melikşah Aydoğdu, kazadan şans esire yara almadan kurtuldu. Aydoğdu, kontrol amaçlı ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin çarptığı iş yerinde ise hasar oluştu. Kazayı haber alarak iş yerine gelen Halil Özaydın, otomobil sürücüsü Aydoğdu'ya tepki gösterdi. Sinir krizi geçiren Özaydın'ı polis ve vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Kazada hurdaya dönen otomobil çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Yaralı sürücü Melikşah Aydoğdu-Sürücünün yürüyerek ambulansa binmesi-Dükkan sahibinin aracın yanına gelerek tepki göstermesi-Otomobilin dağıttığı iş yeri-Detaylar

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 5 yaralı

ŞANLIURFA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil karşı şeride geçip 3 araca çarptı. Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde GAP Bulvarında meydana geldi. 55 EE 163 plakalı otomobil, virajda ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. Otomobil karşı yönde seyir halinde olan 3 araçla çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kaza ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. Tedavisi süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, trafiğe kapanan yol kaza yapan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Sağlık ekiplerinin gelmesi-Yaralıya müdahale eden ekipler-Yaralıyı ambulansa taşınması-Kazaya karışan araçlar-İtfaiye ve polis ekiplerinin inceleme yapması   -Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

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Otomobil, park halindeki kamyonete çarptı: 3 yaralı Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki kamyonete çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi ağır yaralandı. 

Kaza, saat 23.30 sıralarında Nazilli - Bozdoğan Karayolu Hayvan pazarı mevkisinde meydana geldi. Bozdoğan ilçesinden Nazilli yönüne giden Hüseyin Yınıt (38) yönetimindeki 09 NR 966 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde duran kamyonete çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, kaza sonucu otomobilde sıkışan sürücü Hüseyin Yınıt, yolcu konumunda bulunan Mehmet Öztürk (24) ve Mehmet Karaaslan'ı (30) sıkıştıkları yerden çıkarttı. Kazada ağır yaralanan 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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