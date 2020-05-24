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15 Temmuz şehidinin babası: Bugün bizim için hüzün değil, gurur tablosu günüdür15 TEMMUZ şehidi Yasin Naci Ağaroğlu'nun annesi Zehra Ağaroğlu ile babası Osman Ağaroğlu, çocuklarının kabrini ziyaret etti.

DHA YURT BÜLTENİ - 23
24.05.2020 17:49 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:49

15 Temmuz şehidinin babası: Bugün bizim için hüzün değil, gurur tablosu günüdür

15 TEMMUZ şehidi Yasin Naci Ağaroğlu'nun annesi Zehra Ağaroğlu ile babası Osman Ağaroğlu, çocuklarının kabrini ziyaret etti. Baba Osman Ağaroğlu, "Bugün bizim için hüzün değil, gurur tablosu günüdür" dedi.

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde, şehit aileleri verilen izin ile şehitlikleri ziyaret etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamına maske takarak ve sosyal mesafe kuralına dikkat ederek şehitliğe gelen aileler, evlatlarının kabirleri başında dua etti. Şehit yakınları, ayrıca bayram şekeri ve kolonya dağıttı.

15 Temmuz şehidi Yasin Naci Ağaroğlu'nun annesi Zehra Ağaroğlu ile babası Osman Ağaroğlu da oğullarının mezarını ziyarete etti. Çift, "O bize gelemiyor artık. Biz görevimizi yapıyoruz. Allah mekanını cennet etsin" dedi.Baba Osman Ağaroğlu, "15 Temmuz'da bu vatan için canını veren, gözünü kırkmadan secdeye kapanır vaziyette şahadete yürüyen, başka diplomalar almak için gitmiş olduğu Ankara'da şehadet diplomasıyla geriye dönen evladımız Yasin Naci Ağaroğlu'nu ziyaret ettik. Bugün bizim için hüzün değil, gurur tablosu günüdür. Çünkü biz, bu vatana ölürsem şehit, kalırsam gazi idealinde olan hayırlı bir evlat yetiştirebilmişsek, bu bizim için bir gururdur. Yarın şehadetten dolayı bize şefaatçi olduğu takdirde, inşallah öyle inanıyoruz, o zaman gerçek bayram bizim için olacaktır. Çünkü ayeti kerime şöyle buyruluyor; İki güzelden birisini tercih etme, Müslümanın hayatında vatan müdafaası için ölüm yoktur. İki güzel vardır. ya şehit olacak ve şehadet mertebesine ulaşacak ki, bu peygamberlikten sonrası en büyük derecedir. veya gazi olacaktır, o da şehadet yolunda adımdır. Bu bizim için bir gururdur" diye konuştu.

Ağaroğlu'nun kardeşleri Saliha Nur Ağaroğlu ve Havva Betül Kardıçlı, yeğeni Fahrettin Kardıçlı, eniştesi Hüseyin Kardıçlı, babaannesi Havva Ağaroğlu, amcası Recep Ağaroğlu ile yakınları da mezarda dua etti.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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