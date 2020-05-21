DHA YURT BÜLTENİ - 23 Gürbulak Gümrük Müdürlüğü çalışanlarına saldıran 5 terörist öldürüldü AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü çalışanlarına yönelik düzenlenen roketli saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden 3'ünün 5 Mayıs, 2'sinin ise 12 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda öldürülen...

Gürbulak Gümrük Müdürlüğü çalışanlarına saldıran 5 terörist öldürüldü

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü çalışanlarına yönelik düzenlenen roketli saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden 3'ünün 5 Mayıs, 2'sinin ise 12 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda öldürülen teröristler olduğu ortaya çıktı. Ayrıca etkisiz hale getirilen teröristlerden, birinin arananlar listesinde 'Gri' kategoride yer aldığı, bir teröristin ise sözde 'Ağrı Dağı Genel Sorumlusu' olduğu belirtildi.Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırhlı servis aracına 2 Mart günü PKK'lı teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda gümrük memuru Mustafa Türk şehit oldu, 16 kişi de yaralandı. Yaralılar, Ağrı, Ankara, Erzurum ve Van'daki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan yaralılardan gümrük personeli Özgür Kavastan da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "'02 Mart 2020 tarihinde Doğubayazıt Gürbulak Karayolunda Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne ait servis aracına roketatarlı saldırıda bulunan ve sivil vatandaşlarımızı şehit eden teröristlerden; Azat kod adlı Nevzat Pirbudak, Piro kod adlı Özer İnce ve Birindar kod adlı Hüseyin Abberin'in 05 Mayıs 2020, Jinda kod adlı ve Seydo Dersim (K) Ömer Hüseyin adlı teröristler ise 12 Mayıs 2020 tarihinde, Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyonlarda etkisiz hale getirilmişlerdir."Ayrıca açıklamada etkisiz hale getirilen teröristlerden, 'Piro' kod adlı Özer İnce'nin İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde 'Gri' kategoride arandığı, 'Azat' kod adlı Nevzat Pirbudak'ın ise sözde 'Ağrı Dağı Genel Sorumlusu' olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Haber: Servet ARSLAN-Oğuzhan HANÇER/AĞRI,==================================

Genç kız akaryakıt istasyonunda uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü MANİSA'nın Salihli ilçesinde 17 yaşındaki Ceren Kultaş, akaryakıt istasyonuna birlikte geldiği kişi otomobili yıkatırken, motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganın pompalı tüfekle ateş açıp kaçtığı olayda saçmaların isabet ettiği genç kız olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay, saat 23.00 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu Taytan Mahallesi yol kavşağında bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, Ceren Kultaş arkadaşının kullandığı otomobille akaryakıt istasyonuna geldi. Arkadaşı burada otomobilini yıkadığı sırada, Kultaş cep telefonunda konuştuğu biriyle tartışmaya başladı. Kultaş telefonunu kapattıktan bir süre sonra, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir motosiklet akaryakıt istasyonuna geldi. Kimliği öğrenilemeyen kişi pompalı tüfeği Kultaş'a doğrultarak ardı ardına ateşledi. saçmaların isabet ettiği Kultaş, kanlar içeresinde yere yığılırken, saldırgan ise hızla olay yerinden uzaklaştı.Akaryakıt istasyonunda bulunanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kultaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kultaş'ın cansız bedeni, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise saldırı ile ilgili araştırma başlattı. Görgü şahitlerinin ifadelerine başvuran polis, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Bu arada genç kızın beraber geldiği kişinin ise saldırıdan sonra kaçtığı öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA