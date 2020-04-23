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23 Nisan, Güncel, Haber

DHA YURT BÜLTENİ - 23

İzmir'de bayram sabahı sessiz (2)23 NİSAN COŞKUSU BALKONLARDA YAŞANDIKoronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İzmir'in Buca ilçesindeki vatandaşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı balkonlarda ve sitelerinin bahçelerinde doyasıya kutladı.

23.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:22
DHA YURT BÜLTENİ - 23

İzmir'de bayram sabahı sessiz (2)

23 NİSAN COŞKUSU BALKONLARDA YAŞANDI

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İzmir'in Buca ilçesindeki vatandaşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı balkonlarda ve sitelerinin bahçelerinde doyasıya kutladı. Ahmet Piriştina Bulvarı üzerinde bir apartmanda oturan Evren Uyanık (38), sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinin hoparlörlerinden bayram şarkıları açtı. Şarkıları duyan birçok vatandaş da evlerinin balkonlarına çıkıp bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. 200/10 sokakta bulunan bir sitede de bayram coşkusu aralıksız devam etti. Sitede oturan çocuklar en güzel kıyafetleriyle sitenin bahçesinde toplanırken, bayram şiirlerini okumayı ihmal etmedi. Site sakinleri de yine balkonlarda hem çocukları alkışladı hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

HEM ÇOCUKLAR HEM BÜYÜKLER MUTLUEvinden açtığı şarkılarla bayram coşkusunun balkonlardan yaşanmasını sağlayan Evren Uyanık, "Bu sene okula başlayan bir oğlum var. Okula gidemiyor olmasına rağmen için 23 Nisan kutlaması gerektiğini düşündüm ve aklıma böyle bir şey geldi. Her ne kadar evde olsak da bayram coşkusunu doyasıya yaşıyoruz. Mahalledeki ilgi de çok güzel. Bence herkes böyle bir şey bekliyordu. Eğer benim yaptığımı başka biri yapmış olsaydı balkona çıkıp katılırdım. İnşallah ilerleyen yıllarda bayramı meydanlarda doyasıya kutlarız" dedi.

Bayram coşkusunun yaşandığı sitenin yöneticisi Hanife Şahin (50), hem bayramı kutladıklarını hem de çocukları mutlu ettiklerini söyledi. Şahin, "Çocuklarımız, okul kapanmadan önce bayram hazırlıklarını yapmışlardı. Kıyafetlerini almışlardı ve 23 Nisan'ı büyük bir heyecanla bekliyorlardı. Ancak sokağa çıkma kısıtlaması gelince biz de komşularımızla konuşup böyle bir etkinlik yapma kararı aldık. Çocuklarımız da sabah erkenden kalktılar. Tüm site olarak bayram coşkusunu yaşadık ve herkes de çok mutlu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" dedi.

Kaynak: DHA

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