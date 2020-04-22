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Suudi Arabistan'dan getirilen 173 kişi, Erzincan'da karantinaya alındıSUUDİ Arabistan'dan getirilen 173 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Erzincan'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurda yerleştirildi.

22.04.2020 17:11 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:11
DHA YURT BÜLTENİ - 23

Suudi Arabistan'dan getirilen 173 kişi, Erzincan'da karantinaya alındı

SUUDİ Arabistan'dan getirilen 173 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Erzincan'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurda yerleştirildi. Havalimanında sağlık kontrolünden geçirilen kişiler, 14 gün karantinada kalacak.

Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla öğle saatlerinde Erzincan Havalimanı'na iniş yapan işçiler ve aileleri, sağlık kontrolünün ardından polis, sağlık ve AFAD ekipleri eşliğinde otobüslerle Piri Muhammed Bahaddin KYK Yurdu'na götürüldü. Burada 14 gün karantinada tutulacak 173 kişinin ihtiyaçları, Erzincan Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Haberleri, Spor Haber'>Spor İl Müdürlüğü ile Kızılay tarafından karşılanacak. Uzun süredir Suudi Arabistan'da gelmeyi beklediklerini belirten işçiler, ülkelerine döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.

İşçiler ile ailelerinin gelişleri ve tedbirler hakkında bilgi veren Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, ilgili kurumların desteği ile rahat yaşam alanı sağlamak için tüm hazırlıkların yapıldığını söyledi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hazırlıktan görüntü-Uçağın gelişi ve yolcuların inişi-Gelen işçilerden ve tedbirlerden görüntü-İşçilerin açıklaması-Vali yardımcısının açıklaması

-Yurtdan görüntü

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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Sudan ve Pakistan'dan gelen 313 Türk, Eskişehir ve Kütahya'da yurda yerleştirildi

PAKİSTAN ve Sudan'dan uçakla getirilen 313 Türk, koronavirüs tedbirleri kapsamında Eskişehir ve Kütahya'daki öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Pakistan'daki Türk eğitim kurumlarında çalışan personel Türk Hava Yolları'na ait uçakla Eskişehir'e getirildi. Hasan Polatkan Havaalanına iniş yapan uçakta aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 133 yolcu pasaport kontrolü ve sağlık kontrolünün ardından otobüslerle Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi'nde yer alan Kredi Kurtlar Kurumu Doğan Aslan Bey öğrenci yurduna getirildi. Polis ve AFAD ekiplerinin maske ve tulumlarla görev aldığı yurtta kayıtları yapılan yolcular öğrenci yurtlarındaki odalara yerleşti. Koronavirüs kapsamında yolcuların 14 gün boyunca yurtta karantina da kalacağı öğrenildi.

SUDAN'DAN 180 KİŞİ GETİRİLDİ

Sudan'dan uçakla Kütahya'ya getirilen 180 Türk vatandaşı ise Dumlupınar Üniversitesi merkez kampüste bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait yurtlara yerleştirildi. Zafer Havaalanına inen uçakta bulunan Türk yolcular, sağlık kontrolünden geçirilerek otobüslerle Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliye Çelebi Yerleşkesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı Yesevi ve Dumlupınar öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Koronavirüs nedeniyle 14 günlük karantinada kalacak olan Türk vatandaşlarının ihtiyaçları, Kütahya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Türk Kızılay ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce karşılanacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

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