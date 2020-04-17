DHA YURT BÜLTENİ - 23 81 yaşındaki kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybettiBURSA'da tek başına yaşadığı evde çıkan yangında üzerine tavan çöken Saniye Öz (81) hayatını kaybetti.

81 yaşındaki kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

BURSA'da tek başına yaşadığı evde çıkan yangında üzerine tavan çöken Saniye Öz (81) hayatını kaybetti.

Yangın, Orhangazi, Keramet Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı bir evde sobadan çıkan yangın alevlerin çatıyı da sarmasıyla kısa sürede büyüdü. Alevleri gören mahalleli yangına müdahale etmeye çalışırken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Komşuları evde tek başına yaşayan Saniye Öz'ü kurtarmak için seferber olurken, alevlerin sardığı çatının çökmesinin ardından bütün çabalar sonuçsuz kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önemi aldı. Yoğun çalışma sonucu itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı.Annelerinin hayatını kaybettiğini öğrenen 2 oğlu olay yerinde gözyaşı döktü. İtfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından yangının sobadan çıktığı öğrenilirken, Saniye Öz'ün cansız bedeni Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA