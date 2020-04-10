DHA YURT BÜLTENİ - 23
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Haberler
Korgan, Deprem, AFAD, Ordu, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ - 23

Ordu 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı ORDU'nun Korgan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

10.04.2020 02:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 02:30
DHA YURT BÜLTENİ - 23

Ordu 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı

 

ORDU'nun Korgan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde çevre illerden hissedildi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 00.23'te merkez üssü Ordu'nun Korgan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Ordu, Giresun ve Gümüşhane'de hissedildi. Deprem hissedildiği bölgelerde kısa süreli endişeye yolaçarken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Kumru ilçesi, büyüklüğünü ise 4.1 olarak açıkladı. 

İLK BELİRLEMELERE GÖRE HASAR YOKAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 00.23'te merkez üssü Ordu'nun Korgan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem kısa süreli endişeye yol açarken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, sarsıntı hissettiklerini belirterek ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığını açıkladı. Kiraz, "Vatandaşlarımız ilk anda korkudan evlerini terk etti. Hasarımız yok. Vatandaşlarımız evlerine döndüö dedi.Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de "İlimizde merkez üssü Kumru olan 4.1 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Herhangi bir hasar söz konusu değil. Şu ana kadar bize ulaşan can veya mal kaybı, yaralanma bilgisi yok." diye konuştu.

KURTULMUŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Ordu'da medyana gelen depremle ilgili geçmiş olsun mesajı yayınladı. Kurtulmuş, twitter hesabında yaptığı paylaşımında "Ordu Kumru'da meydana gelen depremden etkilenen tüm hemşerilerime geçmiş olsun diliyorum. Rabbim milletimizi ve ülkemizi her türlü afetten muhafaza etsinö ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 Sonbaharı'nı bulur Haberler
Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 Sonbaharı'nı bulur
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Putin'den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin'den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Prof. Dr. Mehmet Öz'den korkutan korona sözleri: Şu anda 2 virüs var Haberler
Prof. Dr. Mehmet Öz'den korkutan korona sözleri: Şu anda 2 virüs var
İngiliz basını, Tottenham'ın, Vedat için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı
İngiliz basını, Tottenham'ın, Vedat için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı
Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı
Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu
Son Dakika: Benzine 12 kuruş, motorine ise 9 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 12 kuruş, motorine ise 9 kuruş indirim geldi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı...
İsrail'de durumu ağır olan 6 koronavirüs vakası kök hücre tedavisiyle iyileşti
İsrail'de durumu ağır olan 6 koronavirüs vakası kök hücre tedavisiyle iyileşti
İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi
İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Hem trafik kurallarını hem korona tedbirlerini hiçe sayan Kilisli vatandaşa, çifte ceza uygulandı
Hem trafik kurallarını hem korona tedbirlerini hiçe sayan Kilisli vatandaşa, çifte ceza uygulandı
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Fenerbahçe, 65 yaş üstü üyeler ile kombine kart sahiplerine destek kolisi gönderecek
Fenerbahçe, 65 yaş üstü üyeler ile kombine kart sahiplerine destek kolisi gönderecek
Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi
Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi
'Neden parkta oturuyorsun?' sorusuna 'sıkılıyorum' cevabını veren gence ceza uygulandı
''Neden parkta oturuyorsun?'' sorusuna 'sıkılıyorum' cevabını veren gence ceza uygulandı
Son Dakika: 'Açız' diyen vatandaşa 'Geber' yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden alındı
Son Dakika: "Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden...
İngiltere'de ekipman olmadığı için çöp poşeti giyen 3 hemşire, koronavirüse yakalandı
İngiltere'de ekipman olmadığı için çöp poşeti giyen 3 hemşire, koronavirüse yakalandı
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
19 yaşındaki genç, çalıştığını belgeleyince ceza almaktan kurtuldu
19 yaşındaki genç, çalıştığını belgeleyince ceza almaktan kurtuldu
Sercan Yıldırım, Survivor'daki müthiş geri dönüşte Bursaspor'la yaşadıkları şampiyonluğu hatırlattı
Sercan Yıldırım, Survivor'daki müthiş geri dönüşte Bursaspor'la yaşadıkları şampiyonluğu hatırlattı
'Virüs yaşlıları öldürüyor' düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı
"Virüs yaşlıları öldürüyor" düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı
ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı
ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı
Radyocu Çağlan Tekil'in hayatını kaybetmesi müzik dünyasını yasa boğdu
Radyocu Çağlan Tekil'in hayatını kaybetmesi müzik dünyasını yasa boğdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Emrah Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Esra Balamir
Spor Falcao Fatih Terim Rüştü Reçber Malcolm Thomas Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kadın Futbolcu Araştırma İngiltere
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 02:54:01. #1.14#
title