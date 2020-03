DHA YURT BÜLTENİ - 23 Kamyonetle çarpışan otomobil demir yığını haline dönüştü: 3 yaralı AYDIN'ın Germencik İlçesinde kamyonet ile otomobil çarpışmasının ardından demir yığını haline dönüştü.

Kamyonetle çarpışan otomobil demir yığını haline dönüştü: 3 yaralı

AYDIN'ın Germencik İlçesinde kamyonet ile otomobil çarpışmasının ardından demir yığını haline dönüştü. Kazada 3 kişi yaralandı.Kaza, saat 21.30 sıralarında Aydın-İzmir Karayolu kırsal Mursallı kavşağında meydana geldi. İzmir'den Germencik istikametine giden Yusuf Bircan (24) yönetimindeki 09 TJ 311 plakalı kamyonet ile aynı istikamette giden Selim Doğan (35) yönetimindeki 09 TG 270 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya döndü. Otomobil sürücüsü Selim Doğan ve yanındaki Hayriye Doğan (39) ile kamyonet sürücüsü Yusuf Bircan yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Selim ve Hayriye Doğan'ı itfaiye ekipleri çıkardı. Yaralılardan Yusuf Bircan ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Selim ve Hayriye Doğan ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kaza yerinden genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,=====================================

KKTC'den gelen 130 kişi Uşak'taki karantinaya alındı KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Türkiye'ye gelen, çoğunluğu öğrenci 130 kişi, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina/gözetim süreci için Uşak'taki Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ülkeye dönen vatandaşlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu'na getirilerek karantina/gözetim altına alındı. KKTC Ercan Havalimanı'ndan 130 yolcuyla kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, saat 21.00'de Uşak Havalimanı'na geldi. Uçakta ateşleri ölçülen yolcular, önceden izolasyonları yapılan otobüslere bindirilerek gözetim altında tutulacakları Latife Hanım Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu'na getirildi. Yurttaki tek kişilik odalara yerleştirilen yolcuların, 14 günlük karantinanın ardından gidecekleri adreslere yönlendirileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Havalimanı girişinde alınan güvenlik önlemlerinden detay görüntüler-Havalimanından genel ve yakın detay görüntüler-Karantina altına alınacak yolcuların otobüslerinden genel ve yakın detay görüntüler-Otobüslerin Havalimanından çıkışından detay görüntüler-Gelen yolcuların Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdunu yerleştirilmesinden genel ve yakın detay görüntüler

Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU/ UŞAK,====================================

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, görevden alındı ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, görevden alındı. Bakan Turhan'ın yerine Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu atandı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı. Bakan Turhan'ın yerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Adil Karaismailoğlu atandı. Resmi Gazete'de yer alan kararda, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan'ın görevine son verilmiş ve bu suretle boşalan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına Adil Karaismailoğlu Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince atanmıştır" denildi.

ADİL KARAİSMAİLOĞLU KİMDİR?19.05.1969 tarihinde Trabzon'da doğdu. Trabzon Lisesi'ni bitirdikten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Makina Mühendisi olarak mezun oldu. Yüksek lisansını, Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi programında tamamladı. Mayıs 1995'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nde ilk görevine başlayan Karaismailoğlu, 1998 yılında İETT Genel Müdürlüğü'ne geçti. İETT'nin çeşitli birimlerinde mühendis ve yönetici olarak görev yaptı.2002 yılından itibaren İBB Trafik Müdürlüğü'nde trafik kontrol merkezi, sinyalizasyon, akıllı trafik sistemlerinden sorumlu Müdür Yardımcısı olarak çalışmakta iken 16 Kasım 2009 tarihinde Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'ne atandı.23 Temmuz 2014 tarihinde Ulaşım Daire Başkanlığı görevine getirildi. Ulaşım ile ilgili, İstanbul genelinde birçok projenin hayata geçirilmesine katkı sağladı. Temmuz 2016'da Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nde (TOKİ) İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı görevine atandı. 26 Nisan 2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında ulaşım, çevre ve teknoloji yatırımlarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Haber: ANKARA,==================

Provakatif paylaşıma yasal işlem başlatıldı HATAY Valiliği, sosyal medyada bazı hesaplardan 'Alevilerin nüfusunu azaltmak için gizli örgütler koronavirüslü kişileri devletin izniyle Hatay'ın ilçelerine göndermeye başladı' şeklindeki paylaşımların asılsız, provakatif ve ayrımcı olduğunu, bu paylaşım hakkında yasal işlemin başlatıldığını açıkladı. Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, her dinden ve inançtan insanların kentte huzur ve barış içinde yaşadığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi: "Vatandaşların salgın nedeniyle evlerinde geçirdiği bu sıkıntılı süreci fırsata çevirmeye çalışan bazı provokatörlerin sosyal medya hesaplarından yaydıkları 'Hatay'ın Defne, Samandağ, Arsuz ilçelerinde Alevilerin nüfusunu azaltmak için gizli örgütler devlet izniyle virüs bulaşmış kişileri Hatay'ın ilçelerine göndermeye başladı. Milletvekillerimiz gizli yayılan haberi Meclis'te konuşulmak üzere acilen toplantıya çağırdı. Arkadaşlar durum ciddi lütfen bu haberi hemen yayalım. Her yerde paylaşalım. Ailenize çevrenize akrabalarınıza hemen haber verin. Şu an hastaneler dolmak üzere ve virüs birçok Alevi vatandaşımıza bulaştı bile. Ne olur hemen yayalım..." şeklinde yapılan yalan haber hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Devletimizin sağladığı huzur ve güven ortamında herkes kendi inancını özgür bir şekil de yaşamaktadır. Bu zor günlerde halkımızı ayırmaya galeyana getirmeye çalışan provokatörlere geçmişte olduğu gibi şimdide izin verilmeyecektir."

Haber: HATAY,=================

Kırıkkale'de bıçaklanan lise öğrencisi hayatını kaybetti KIRIKKALE'de, M.T. (15) tarafından göğsünden bıçaklanarak yaralanan lise son sınıf öğrencisi Hasan Eren Avan (18), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Olay, akşam saatlerinde Selim Özer Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu bahçesinde meydana geldi. Hasan Eren Avan ile M.T. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T., üzerindeki ekmek bıçağıyla Avan'ı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Avan, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Avan, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan M.T. ise daha sonra polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,===================================

Sanatçılardan 'Hayat Eve Sığar' kampanyasına destek TÜRKİYE'nin farklı illerinden 9 sanatçı, 'Hayat Eve Sığar' kampanyasına, evlerinden çaldıkları enstrümanları ile destek oldu.İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından 9 sanatçının evlerinden icra ettiği 'Nane Limon Kabuğu' şarkısının videosu ile ilgili paylaşımda bulundu. Altun, paylaşımında, "Müzik iyi ki var! Sanat iyi ki var! Hayatı evlerine sığdırıp bu güzel şarkıyı bizlere armağan eden sanatçılarımıza en derin şükranlarımızla..." ifadelerine yer verdi.Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede evde kalmanın önemine işaret etmek için hayata geçirilen 'Hayat Eve Sığar' kampanyasına destek olan sanatçılar ise yaptıkları şarkıyı, gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarına ve tüm Türkiye'ye armağan ettiklerini belirttiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Sanatçıların şarkıyı seslendirmesi

Haber: ANKARA,

==================

Kaynak: DHA