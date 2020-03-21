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Besni, İşçi, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ-23

Besni'de su arızasını gidermeye çalışan iki işçi göçük altında kaldı ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, su arızasını gidermeye çalışan 2 işçi, iş makinesiyle açılan sçukurda meydana gelen göçük altında kaldı.

21.03.2020 02:48 | Son Güncelleme: 21.03.2020 02:48
DHA YURT BÜLTENİ-23

Besni'de su arızasını gidermeye çalışan iki işçi göçük altında kaldı

 

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, su arızasını gidermeye çalışan 2 işçi, iş makinesiyle açılan sçukurda meydana gelen göçük altında kaldı. İtfaiye görevlileri tarafından çıkarılan 2 işçi tedaviye alındı.   Olay,  gece geç saatlerde Hasan Tütün Mahallesi'nde meydana geldi. Besni Belediyesi'nde görevli arıza ekipleri, su arızasını gidermek için iş makinesiyle açılan çukura girerek çalışmaya başladı. Bu sırada çukurda meydana gelen göçük nedeniyle işçiler Murat Kuyu (45) ile Ali Çil (52), toprak altında kaldı. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ve sağlık görevlileri tarafından yapılan çalışmada toprak altında kalan Kuyu ve Çil, dışarı çıkarılıp hazır bekletilen ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk tedavilerinin ardından ağır yaralanan işçilerden Murat Kuyu, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Olayı haber alan Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, hastaneye gelerek işçilerin sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Olay yeriGöçük alanıKepçenin kazdığı çukurGöçük alanında kalan işçilerin kurtarılmaya çalışılmasıSağlık görevlileriİtfaiye ekipleriPolislerÇevredeki vatandaşlarPolisin güvenlik önlemi almasıYaralıların göçük altından çıkarılmasıYaralıların ambulanslara alınmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN/ BESNİ(Adıyaman),=================================

Dalaman'da sazlık alanda yangın MUĞLAnın Dalaman ilçesinde bulunan sazlık alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle sazlık alandan ormana yönelirken, bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın çıkan bölge, çok sayıda kuş türü, yabani koyun ve yaban hayvanlarının yaşam noktası olarak biliniyor.Muğla'nın Dalaman ilçesi Kapukargın mahallesi Dalamancık mevkiinde çok sayıda kuş türü, yabani koyun ve yaban hayvanlarına ev sahipliği yapan sazlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana yöneldi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.Öte yandan, Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden elde edilen bilgilere göre, yangının ormana sıçramaması için sazlık alan ile ormanlık bölge arasında dozerlerle yol yapımına başlandığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------(Cep telefonu kamerası)Yangın çıkan sazlık alan+++Fotoğraflar

Haber: Tuba AKKAN/ DALAMAN(Muğla),=====================================

Yumurta yüklü kamyon gişelere çarptıktan sonra devrildi İZMİT'te, TEM Otoyolu Kuruçeşme gişelerine çarpan yumurta yüklü kamyon devrildi. Araçta sıkışan kamyon şoförü itfaiye görevlilerince kurtarıldı. Kaza saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu Kuruçeşme gişeleri İzmit istikametinde meydana geldi. Ramazan Olucak yönetimindeki 03 VN 714 plakalı yumurta yüklü kamyon, gişelerden çıktığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaymaya başladı. Gişe çıkışındaki beton bariyerlere çarpan kamyon, devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye görevlileri, devrilen kamyon içerisinde sıkışan sürücü Ramazan Olucak'ı araçtan çıkardı. Sürücü Ramazan Olucak kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, gişelerde hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle bir süre gişelerde ulaşım aksarken, kamyonun vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kapalı kasa kamyonun içerisindeki yumurtaların zarar gördüğü tahmin edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Devrilen kamyondan görüntü -Gişelerde oluşan maddi hasardan görüntü -Devrilen kamyonun vinçler yardımıyla kaldırılması -Detaylar 

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/ İZMİT(Kocaeli), ================================

Elazığ'da sağlık çalışanlarına destek

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabında, koronavirüs salgını nedeniyle özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına alkışlama davetine Elazığ'da yaşayanlar evlerinin ışıklarını açıp kapatarak ıslık ve alkışlarla destek verdi.Elazığ'da yaşayanlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,koranavirüs nedeniyle özverili çalışan sağlık çalışanları için sosyal medya hesabında dün başlattığı 'Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır' çağrısına uydu. Saatler 21.00'i gösterdiğinde evlerinin balkon ve pencerelerine çıkanlar, çalışan sağlık çalışanlarına ıslık ve alkışlarla destek vererek, uzun süre ışıklarını kapatıp açtı. Eyleme araçlarında bulunanlar ise korna çalarak destek verdi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Destekten görüntüVatandaşlarla röporatajLambayı yakıp söndüren evden görüntüGenel ve detay görüntüler

Haber:  Ahmet ÇÖTELİ-Kamera:  ELAZIĞ,=================================

Karantina altında tutulan kişiler sağlık çalışanlarına alkışlarla destek oldu

İZMİT'te, Avrupa ülkelerinden gelerek Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Canfeda Hatun Öğrenci Yurdu'nda karantina altında tutulan kişiler saat 21.00'de yurdun koridorlarına çıkarak sağlık çalışanlarına destek olmak için 1 dakika boyunca alkışladı. Önceki gün Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye getirilen kişilerin İzmit'teki öğrenci yurtlarındaki karantina süreci devam ediyor. Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Canfeda Hatun Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alınan 191 kişi, saatler 21.00'i gösterdiğinde koronavirüsle mücadele sürecinde gayretle çalışan sağlık personelleri için 1 dakika boyunca alkış tuttu. Yurdun koridorlarına çıkan 191 kişinin, alkış tuttukları süre boyunca birbirlerine olabildiğince uzak durduğu ve temastan kaçındığı görüldü. 1 dakika boyunca alkışı sürdüren kişiler, kendilerine özel olarak ayrılan odalara dönerek karantina sürecine devam etti. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Karantina altına alınan kişilerin destek alkışı 

Haber: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), =================================

Konya'da asker uğurlamada koronavirüs tedbiri ihmali KONYA'da şehirlerarası otobüs terminalinde askere gidecek gençlerin  uğurlanması sırasında oluşan yoğunluk, koronavirüs salgını için alınan tedbirlerinin ihmal edildiğini gözler önüne serdi. Yoğun kalabalığın olduğu o anlarda cep telefonu kamerasına kaydedildi.Şehirlerarası otobüs terminalinde askere gidecek gençlerin uğurlanması sırasında yoğunluk yaşandı. Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs nedeniyle alınan bazı tedbirler ile sokağa çıkmama ve kalabalık olarak bir arada bulunulmaması yönündeki uyarılara rağmen, yüzlerce kişinin asker uğurlamasına gelmesi, tedbirlerin ihmal edildiğini gözler önüne serdi. Yoğunluk nedeniyle terminalde güvenli mesafe ortadan kalkarken, meşaleler yakılması da dikkat çekti. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Terminaldeki yoğunluktan detay

Haber-Kamera: KONYA,=======================

Lapseki'de sokak ve caddeler, ilaçlama tanklarıyla dezenfekte edildi ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde koronavirüs ile mücadele kapsamında belediye ve gönüllü çiftçilerden oluşan ekip, cadde ve sokakları dezenfekte etti.Lapseki ilçesi, koronavirüse karşı mücadele kapsamında insan sağlığına zarar vermeyen 'benzalkonyum klorür' dezenfektan maddesiyle dezenfekte edildi. Gönüllü çifçiler, birer tonluk atomizer ilaçlama tanklarıyla ilçedeki sokak ve caddeleri ilaçladı. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Geçtiğimiz günlerde ilçemizdeki tüm iş yerleri ekiplerimiz tarafından dezenfekte edildi. Çifçi kardeşlerimize yardımları için teşekkür ederim. Bu virüsü çok çok önemsiyoruz. Vatandaşlarımız çok dikkatli olsunlar, bizim ve Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarına uysunlar" dedi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------ilaçlama araçlarından görüntü

-Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ın konuşması-Cadde ve sokakların ilaçlanmasından görüntü

Haber-Kamera: Orhan AKTUĞ/ LAPSEKİ(Çanakkale),

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Kaynak: DHA

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