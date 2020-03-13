DHA YURT BÜLTENİ - 23 Ankara'da otogarda 'koronavirüs' tatili yoğunluğu KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, okulların tatil edilmesi üzerine Ankara'da öğrenciler, memleketlerine gidebilmek için otogara akın etti.

Ankara'da otogarda 'koronavirüs' tatili yoğunluğu

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, okulların tatil edilmesi üzerine Ankara'da öğrenciler, memleketlerine gidebilmek için otogara akın etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 'koronavirüs' toplantısının ardından, okulların tatil edildiğinin açıklanması üzerine Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminal İşletmeleri'nde (AŞTİ) öğrenci yoğunluğu yaşandı. Şehir dışından eğitim için gelen lise ve üniversite öğrencileri, memleketlerine gitmek için bilet kuyruğuna girdi. Bilet almak için sıra bekleyen öğrenciler koronavirüs salgını nedeniyle bir an önce evlerine dönmek istediklerini söyledi.Tatil haberinin duyulması üzerine yoğunluğun arttığını belirten gişe görevlisi İlktuğ Abaydı, "Şu anda çok büyük bir yoğunluk var. Telefonlara dahil yetişemiyoruz. Elimizden geldiğince tüm bu taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Genelde öğrenciler memleketine gitmeye çalışıyor" dedi.

AŞTİ'DE DEZENFEKTE ÇALIŞMASIAŞTİ'de yaşanan yoğunluk üzerine, terminal görevlileri de dezenfekte çalışması başlattı. Görevliler, özel kıyafetlerle temizlik çalışması yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------- (ESKİŞEHİR)-Terminalde yaşanan yoğunluk-Otobüs firmalarının yazıhanelerinin önünde bekleyen öğrenciler-Öğrencilerle röp-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Caner ÜNVER - Fatih POYRAZ/ ANKARA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=====================================

Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da öğrenciler otogarlara akın etti TÜRKİYE'de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin, 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesinin ardından Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da üniversite öğrencileri memleketlerine gidebilmek için otobüs terminallerine akın etti. Otobüs firmalarının sistemleri kilitlenirken, uzun kuyruklar oluştu.Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin tatil edilmesinin ardından Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne akın etti. Otobüs firmalarının önünde uzun kuyruklar oluşturan öğrenciler, bilet bulabilmek için uzun süre bekledi. Aşırı yoğunluk nedeniyle sistemlerinin kilitlendiğini söyleyen firma yetkilileri, ek seferler koyarak yoğunluğu gidermeye çalışacaklarını söyledi. Memleketine gitmek istediğini belirten Afra Türeske, "Gidebilirsem Manisa'ya gideceğim. Tatil olduğunu biz derste olduğumuz için geç öğrendik. Ama millet ne ara valiz hazırladı, ne ara bilet aldı anlamadık" dedi. Otobüs firması yetkilisi Hüseyin Güntan ise, "Koronavirüs nedeniyle yapılan tatilden dolayı yoğunluk yaşanıyor. Bütün üniversite öğrencileri burada. Herkes evine gitmeye çalışıyor. 1 saat içinde otogar ana baba günü oldu. Şu anda biletleri yok satıyoruz. Bütün öğrenci arkadaşlar internete yüklenince sistemler çöktü. Ek seferler açılacak" diye konuştu.

BİLECİK'TE DE AYNI YOĞUNLUKBilecik'te, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri de memleketlerine gitmek üzere otobüs işletmelerinin şehir merkezinde bulunan yazıhanelerine gitti. Bilet almak için yazıhaneler önünde uzun kuyruklar oluşturan üniversite öğrencilerinin heyecanlı bir şekilde ailelerini arayıp okulların tatil edildiğini bilgisini verdikleri görüldü.

YOĞUNLUĞA KARŞI 'AKTARMALI GİDİŞ' ÖNLEMİKütahya'nın Tavşanlı ilçesinde de tatil haberini alan Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri otobüs yazıhanelerine gitti. Dumlupınar Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü öğrencisi Abdullah Dönmez, "Yalova'da yaşıyorum ama burada üniversite okuyorum. Koronavirüs nedeniyle verilen tatilde memleketimize gideceğiz. İnşallah ülkemizde bu hastalık daha fazla yayılmaz. Henüz bilet bulamadım ve aktarmalı olarak gitmeyi düşünüyorum. Bursa üzerinden aktarma veya da farklı illerden aktarmalı gideceğim. Arkadaşlar alabiliyorlarsa internet üzerinden bilet alsınlar ama sistemler şu an kapanmış. Herkese iyi yolculuklar ve sağlık dilerim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------- (ESKİŞEHİR)-Terminalde yaşanan yoğunluk-Otobüs firmalarının yazıhanelerinin önünde bekleyen öğrenciler-Öğrencilerle röp-Firma yetkilisi Hüseyin Güntan ile röp-Öğrencilerin otogara girişi ve güvenlik noktasından geçişleri-Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin dışarıdan çekilen görüntüsüHaber-Kamera: Hakan TÜRKTAN - Caner AKSU/ ESKİŞEHİR,

(BİLECİK)-Bilet almak için kuyrukta bekleyen öğrenciler-Öğrencilerle röp-Yazıhanede bilet alan öğrencilerHaber-Kamera: Cafer ELMAS/ BİLECİK,

(KÜTAHYA)-Bilet almak için kuyrukta bekleyen öğrenciler-Öğrenciler ile röp.Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/ TAVŞANLI(KÜTAHYA),==================================

Adana'da üniversiteliler, otogara akın etti

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesi, Adana Merkez Otogarı'nda yoğunluğa neden oldu. Biletlerin tükeneceğini tahmin eden öğrenciler, tatil duyurusunun hemen ardından memleketlerinin yolu tuttu. Adana'ya yakın illere olan seferlerin Cumartesi gününe kadar dolduğu öğrenildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) toplantısında alınan üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararı, otobüs seferlerinde yoğunluğu artırdı. Okulların tatil edilmesi nedeniyle yoğun talep olduğunu söyleyen Adana Otobüsçüler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Ramazan İlgan, öğrencilerin otogara akın ettiğini dile getirdi. Ailelerin dönüşler için otogarlarda bilet aradığını aktaran İlgan, "Firmalar genelde ek sefer düzenliyor. Kimse bir yerde kalmayacak" dedi. Tatil kararı tahmin edip, biletini erken aldığını anlatan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi İbrahim Aygün, "Elazığ'a gidiyorum. Tahmin etmiştim tatil olacağını, tatil olmadan aldım biletimi. O yüzden sorun yaşamadım. Ama şimdi bilet almak isteyenler, giremiyor sitelere" dedi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Habip Furkan, memleketi Şanlıurfa'ya gitmek için bilet aldığını söyledi. Bilet alırken zorluk çektiğini kaydeden Furkan, "İnternette sistem çökmüştü, telefonları açmıyorlardı. Evdekileri aradım, onlar ayarladı bileti" diye konuştu.

YAKIN MESAFE SEFERLERİNDE YOĞUNLUK VARYoğunluk yaşadıklarını ifade eden seyahat firması çalışanı Ali Özlü, "Bugün için bilet var ama yarın için yok. Özellikle Niğde ve Kayseri çok yoğun. Kısa mesafeler çok yoğun. Geneli öğrenci. Hepsi otogarda bilet arıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Otogardaki seyahat acentelerinden görüntüVatandaşlardan görüntüAdana Otobüsçüler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Ramazan İlgan ile röp.Perondaki kalabalıkÜniversite öğrencisi İbrahim Aygün ile röp.Üniversite öğrencisi Habip Furkan ile röp.Seyahat firması çalışanı Ali Özlü ile röp.Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,=======================================

Konya'da üniversite öğrencileri, terminale akın etti KORONAVİRÜS nedeniyle alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil olması kararının ardından Konya'da öğrenciler, memleketlerine gitmek için şehirlerarası terminale akın etti.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edildiği yönünde karar alındığını açıkladı. Kararın açıklanmasının ardından kentteki üniversitelerde eğitim gören yüzlerce öğrenci, memleketlerine gitmek için şehirlerarası terminale akın etti. Öğrenciler önce bankaların ATM'leri önünde para çekebilmek, ardından da otobüs firmalarının önünde bilet almak için sıra bekledi. Yoğunluk nedeniyle terminalde adete adım atacak yer kalmazken, bilet bulan öğrenciler, memleketlerine dönmeye başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Bankamatik önünde sıra bekleyen öğrenciler Öğrencilerin terminale gelmesi Otobüs firmaları önünde sıra bekleyen öğrenciler Öğrenciler röp.

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK/ KONYA,===================================

3 haftalık tatili duyan üniversiteliler otogara koştu CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin, 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edileceğini duyurmasının ardından Uşak Üniversitesi öğrencileri otogara akın etti. Memleketlerine dönmek için bilet sırası bekleyen öğrenciler uzun kuyruklar oluşturdu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen koronavirüs toplantısının ardından üniversitelerin alınan tedbirler kapsamında 16 Mart Pazartesi gününden itibaren 3 hafta tatil edilmesi üzerine Uşak Üniversitesi öğrencileri memleketlerine dönebilmek için otogarlara akın etti. Şehir dışından gelen öğrenciler evlerine dönebilmek için bilet sırasına girdi. Otogarda yaşanan yoğunluk nedeniyle otobüs biletleri kısa sürede tükendi. Bazı otobüs firmaları mevcut kapasite ile yolcu taleplerine cevap veremeyince ek seferler oluşturdu.Uşak otogarında oluşan yoğunluk nedeniyle kuyrukta bekleyen öğrenciler, eve gitmeye çalıştıklarını aşırı sıra olduğunu ve biletlerin tükendiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Otogarda kuyruk oluşturan öğrencilerden detaylar-Bilet gişesindeki yoğunluktan detaylarÖğrenci Dİlan Bingöl ile ropörtaj-Öğrenci Beyza Bulut ile ropörtaj-Fatih Gedik ile ropörtaj-Öğrenci İsmet Varlı ile Ropörtaj-Öğrenci Fırat ile Ropörtaj

Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU/ UŞAK,====================================

Mersin Otogarı'nda tatil yoğunluğu CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri toplantısı sonrası, üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararı alınmasının üzerine Mersin Otogarı'nda yoğunluk oluştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) toplantısında alınan üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararı, otobüs seferlerinde yoğunluğu artırdı. Mersin Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, memleketlerine dönmek için firmaların internet siteleri üzerinden bilet almak istedi. İnternet sitelerinin aşırı yoğunluktan çökmesi nedeniyle bilet alamayan öğrenciler, Mersin Şehirlerarası Otobüs Tarminali'nde (MEŞOT) firmaların yazıhanelerine koştu. Bilet taleplerine yetişemeyen otobüs firmaları ek sefer koydu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Otogar giriş kapısıOtobüslerden genel görüntüVatandaşlardan görüntü

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN - Soner AYDIN/ MERSİN,

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Kaynak: DHA