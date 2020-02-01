DHA YURT BÜLTENİ - 23

01.02.2020 03:03 | Son Güncelleme: 01.02.2020 03:03

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 23 yaralı

BURSA'da, otomobil ile yolcuların taşındığı minibüsün çarpışması sonucu 23 kişi yaralandı.Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde meydana geldi. Küçük Sanayi'den Çalı Mahallesi'ne yolcu taşıyan Ergün Tünek (48) yönetimindeki 16 M 1166 plakalı şehir içi minibüs, iddiaya göre Çalı Mahallesi'ne dönüş yapmak isterken, aynı yönde seyreden H.U (51) yönetimindeki 16 AAG 318 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yolcu dolu minibüs yan yattı. Kazada minibüsteki 20 yolcu ile otomobildeki 3 kişi hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Polis , olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kaza yerinden görüntüler-Yaralıdan görüntüler-Sürücülerle röportaj-Detaylar

Haber-Kamera: Duhan DOĞAN/ BURSA,=====================================

Sivas'ta yolcu otobüsü köprüye çarptı: 9 yaralı SİVAS'ın Gölova ilçesinde, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün köprüye çarpmasıyla 9 kişi yaralandı.Kaza, saat 20.30 sıralarında D-100 kara yolu üzerinde, Gölova ilçesi yakınlarında meydana geldi. E.A. (28) yönetimindeki 69 AB 328 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle D-100 karayolunda Gölova Köprüsü'nün beton kolonuna çarptı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 2'si ağır 9 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gölova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Haber: Hüsnü Ümit AVCI/ GÖLOVA(Sivas),============================

Ankara'da 20 sokak hayvanın öldürülmesi protesto edildi ANKARA'nın Sincan ilçesinde hayvanseverler, 6 köpek ve 14 güvercinin zehirli tavuk eti verilerek öldürülmesini protesto etti. Geçen salı günü Sincan Menderes Mahallesi'ndeki Nacip Fazıl Parkı'na bırakılan tavuk etinden yiyen 6 köpek ve 14 güvercin, zehirlenerek öldü. Hayvanseverler, diğer sokak hayvanlarının da zehirlenmesine engel olmak için gün boyu parkta nöbet tuttu. Yaklaşık 50 kişilik grup, bugün tekrar parkta bir araya gelerek, olayı protesto etti.

'HAYVANLAR, PARKIN MASKOTUYDU'6 yıldır, parkta köpekleri beslediğini söyleyen mahalle sakinlerinden Hatip Eroğlu (65), köpeklerin aşılarının yapılarak, kısırlaştırıldığını ve sürekli kontrol altında tutulduğunu söyledi. Eroğlu, sokak köpeklerinin parkın maskotu haline geldiğini belirterek, "Birileri buraya zehirli et bırakmış ve hayvanlar geceden itibaren belediye tarafından alınmaya başlamış. Önce 2'si, ardından 2'si ve sonra da 4'ü daha rahatsızlandı. Toplamda 6 ölü, 4 de yaralı köpek var. Bu hayvanlar kimseye zarar vermezdi. Arka mahallelerden onları sevmek için gelen insanlar bile vardı. Bu parkın maskotu gibi olmuşlardı. Küçüklüklerinden itibaren buradalar ve elimizde büyüdüler" dedi.

'BİZLER SADECE CAN SAVUNUCULARIYIZ'Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) Ankara İl Temsilcisi Tülay Danacıoğlu ise, nisan ayında Batıkent'te öldürülen köpeklerle ilgili davanın sevincini yaşayamadan bu olayla karşılaştıklarını söyledi. Türk adaletine güvendiklerini aktaran Danacıoğlu, "Adalet, Batıkent olayında tecelli etti. Arkamızda bulunan alan bir park ve bu parkta çocukların oyun alanları var. O zehirli etlerin, sadece hayvanlara değil, insanlara da çok ciddi anlamda zarar vermesi söz konusudur. Bugün orada oynayan bir çocuk, kemiği alıp bir hayvanı beslemek için yaklaştığında o çocuğa da zarar gelebilirdi. Bizler sadece can savunucularıyız. Bugün köpeğe yapılan zehirlenme, öldürülme vakaları kesinlikle ceza kapsamına alınmalı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Hatip Eroğlu ile röportajHayKonfed Temsilcisi Tülay Danacıoğlu ile röportajSokak köpeklerinden görüntüProtestodan görüntüGenel ve detaylar

Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN - Celal ATALAY/ ANKARA,=========================================

Kırıkhan'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan fırtına, bazı evlerin çatısı uçurdu, ağaçları devirdi. Akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına, Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde ağaçları devrilip, bazı evlerin de çatılarını uçurdu. Çalışma başlatan Kırıkhan Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenliği için olay yerine gidip durum değerlendirmesi yaptık. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz şu an ilçemizin dört bir yanında devriye gezmektedir. ve devriyelerimiz sabaha kadar devam edecektir. Acil bir durum olduğunda vatandaşlarımız 0326 344 10 59 nolu telefonumuzu arayabilirler. Ayrıca soba zehirlenmelerine karşı vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri almalarını rica ediyoruz" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------- - Zabıta görevlilisinin belediye bildirisini okumasıSokaktan görüntüZabıta ekiplerinin devrilen ağaç parçalarını toplamasıFırtınada uçan çatıdan görüntüZabıta görevlisinin yaşananları anlatması

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/ KIRIKHAN(Hatay),=====================================

'Koca Yusuf' Çin'deki vatandaşları getirmek için havalandı (3)VUHAN'A İNİŞ YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve dost ülke vatandaşlarını tahliye etmek üzere Ankara'dan yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait A400M kargo uçağı 'Koca Yusuf'un Çin'in Vuhan kentine ulaştığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uçakta bulunan Sağlık Bakanlığı personelinin kontrolünde tahliye işlemi başlayacak" denildi.

BAKAN KOCA: 48 KİŞİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN SONRA UÇAĞA ALINACAKSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çin'den vatandaşlarımızı tahliye edecek olan uçağımız Vuhan Havalimanı'na indi. Aralarında Azerbaycan, Arnavutluk ve Gürcistan vatandaşlarının da olduğu toplam 48 kişi, enfeksiyon uzmanlarımızın sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Eşyaların uçağa yükelenmesi

Haber: ANKARA,==================

Bursa'da 250 polisle yol uygulaması BURSA'da, 250 polis ile yapılan uygulamada 900 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, 644 araç kontrol edildi. Uygulamada 116 bin 667 TL ceza kesen ekipler, 6 otomobili de trafikten menetti.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentin 12 ayrı noktasında yol uygulaması yaptı. 250 polisin katılımıyla gerçekleşen uygulamada 900 kişi Genel Tarama Sistemi'nden (GBT) incelendi, 644 araç kontrol edildi. Yapılan uygulamada toplam 116 bin 667 lira para cezası kesilirken, 6 araç trafikten men edildi, yoklama kaçağı olduğu belirlenen bir kişi yakalandı.Kentin huzurunu arttırmak için uygulama yapıldığını belirten yetkililer, kontrollerin artarak devam edeceğini belirttiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yol uygulamasından görüntüler-Polis ekiplerinin araç durdurması-Alkol testinin yapılması-Sorgulama yapılması-Detaylar

Haber: Mehmet İNAN - Kamera: Duhan DUMAN/ BURSA,=====================================

Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kazaya neden olan sürücü ise başka bir araçla olay yerinden kaçtı. Kaza, gece saatlerinde D-100 yolu Dörtyol Sanayi mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden 54 DN 965 plakalı otomobil, Nurullah Özmert idaresindeki 35 TT 582 plakalı otomobile arkadan çarptı. Nurullah Özmert'in kullandığı otomobilin arka kısmı parçalandı. Kazada sürücü Nurullah Özmert, Zafer Dirik, Hüseyin Doğukan Saraç ve İlker Kaçar yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışanları kurtardı. Yaralanan 4 kişi 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. İlker Kaçar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü ise kazanın ardından başka bir araca binerek olay yerinden kaçtı. Polis, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Yaralanan kişilerin ambulansa taşınması Olay yerinden görüntüler 12 ekiplerince sedye ile taşınmaları Kaza yeri detay Katlanan araç detay Yaralıların yakınları detay

Haber-Kamera: Ramiz Kaan OKTAR/ ERENLER(Sakarya), ======================================

Katener direğine çarpan otomobil iki bölündü: 1 ölü, 1 yaralı ESKİŞEHİR'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, tramvay yolunda akımı sağlayan katener direğine çarparak ikiye bölündü. Hurdaya dönen otomobilde sürücü Onur U. (20) yaralanırken, yanındaki arkadaşı Yasin G. (18) ise hayatını kaybetti.Kaza, saat 01.00 sıralarında Odunpazarı ilçesine bağlı 71'inci Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Onur U. yönetimindeki 26 EL 787 plakalı otomobil, Ertaş Caddesi'ne geldiğinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle tramvay yolunda elektrik akımını sağlayan katener direğine çarptı. Kazada otomobil ikiye bölünerek hurdaya döndü. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan otomobil sürücüsü Onur U., ağır yaralı olarak Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobilde yolcu olarak bulunan Yasin G. ise olay yerine hayatını kaybetti. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Yasin G.'nin cesedi sıkıştığı otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılarak cenaze aracıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kaza yapan araç-İtfaiye ve polis ekipleri-Tramvay direği ve otomobil-Aracın iki bölünen kısımları-Cesedin cenaze aracına konması-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN - Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR,=======================================

Sahile vuran varil korku yarattı

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, sahile vuran varil korku yarattı. Güvenlik çemberine alınan bölgede AFAD ekiplerince inceleme yapılırken, varilde kimyasal bir madde olmadığı tespit edildi. Gece saatlerinde, Karasu Sahil Caddesi'nde kıyıya vuran varili fark eden vatandaşlar, varili suyun içerisinden çıkartarak bir evin bahçesine aldıktan sonra durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye jandarma, belediye ve AFAD ekipleri geldi. Bölgede güvenlik önlemi alınırken, AFAD ekiplerince ölçüm yapıldı. Yapılan incelemelerde kimyasal bir bulguya rastlanılmazken, varil imha edilmek için Karasu Belediyesi ekiplerince götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Bölgede inceleme yapılması AFAD ekibinin ölçüm yapması Detaylar

Haber-Kamera: Levent KIZILASLAN/ KARASU(Sakarya),

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Kaynak: DHA