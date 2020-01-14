DHA YURT BÜLTENİ-23

14.01.2020 01:40 | Son Güncelleme: 14.01.2020 01:40

Aynı işletmede 5'inci hırsızlık girişiminde yakalandılar

BURSA'da, kısa aralıklarla 4 kez hırsızların girdiği pastanede yeni bir hırsızlık olayı polis tarafından önlendi. Daha önce 4 kez girdiklerinden şüphelenilen küçük yaştaki 2 şüpheli, pastanenin soyunma kabininde polis tarafından yakalandı. Pastane ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden dışarıda gözcülük yapan bir şüphelinin ise polis araçları gelirken olay yerinden kaçtığı görüldü.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir pastanenin önüne gelen küçük yaştaki 3 şüpheli, uzun süre pastanenin etrafını gözetledi. 3 şüpheliden 2'si, pastanenin depo kısmındaki havalandırma camını açarak içeri girerken, bir kişi ise dışarıda gözcülük yaptı. İki kişinin işletmeye girdiğini gören çevredekiler durumu polise bildirdi. Dışarıda gözcülük yapan şüpheli, polis araçlarını görünce mahalle arasına doğru yürüyerek gözden kayboldu. Pastanenin çevresini inceleyen polis ekipleri, havalandırma camlarının açık olduğunu fark etti. Pastane kapısını aralayarak içeri giren polis ekipleri, kasanın bulunduğu kısmın dağınık olduğunu farketti.

'SOYUNMA ODASINDA YAKALANDILAR'

Polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelince şüpheliler pastanenin içinden çıkamadı. Pastanenin alt katındaki depoya inen iki şüpheli, soyunma odasına girerek saklanmaya çalıştı. İçeride arama yaparak pastaneyi inceleyen polis ekipleri, saklanan iki şüpheliyi soyunma odasında yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere gözaltına alınan şüphelilerin, daha önceki hırsızlık olaylarının da failleri oldukları tahmin ediliyor.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Şüphelilerin pastaneye girmeleri ve kasadaki paraları aramaları iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera görüntülerinde, şüphelilerin havalandırma camını açarak içeri girdikleri görülüyor. İçeri giren şüpheliler, kasa ve çevresini dağıtarak para arıyor. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalayarak polis aracına bindiriyor.

'SAĞOLSUN ARKADAŞLAR HAFTADA BİR DÜKKANA GİRİYOR'

Hırsızların belli aralıklarla 4 kez daha pastaneye girdiğini söyleyen işletme sahibi Ufuk Kırçiler, "Sağ olsun arkadaşlar haftada bir dükkana giriyor. Biz kapatıyoruz, onlar bizim eksiğimizi bizden daha iyi biliyorlar. Bize de bunu gösteriyorlar. İlk girdiklerinde 5-6 bin lira para aldılar. Ondan sonra sürekli girdiler. En sonunda taktılar kelepçeyi götürdüler. Sokaktaki küçük pencereden girdiler ama onlar için fark etmiyor. Daha önce kapının üstünden atladılar. Alarm sistemi ve kamera sistemini kurunca bu sefer alt kısımdaki pencereden girdiler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Hırsızların işletmeye girme güvenlik kamerası görüntüleri-Polislerin hırsızları işletmeden çıkarırken güvenlik kamerası görüntüleri-Olay yerinden detaylar-Genel detaylar-İşletme sahibi röportajı

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA, =================================

Otomobil şarampolde yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde otomobilin şarampolde yan yattığı kazada, Ünal Doğan (50) yaşamını yitirdi, sürücü Mustafa Demet (31) yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kumluca'ya bağlı Hacıveliler Mahallesi Şıkköyü mevkisinde meydana geldi. Mustafa Demet yönetimindeki 07 VFP 32 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampolde yan yattı. Kazada Mustafa Demet ile aynı araçtaki Ünal Doğan yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Durumu ağır olan Ünal Doğan, hastaneye kaldırılırken, yolda yaşamını yitirdi. Mustafa Demet ise ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Kaza yerinden görüntü-Hastane acil servisi önünden görüntü

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), =================================

TIR'lar çarpıştı, ulaşım 2 saat kontrollü olarak sağlandı MANİSA'nın Kula ilçesinde, seyir halindeki bir TIR, aynı yönde seyreden başka bir TIR'a arkadan çarptı. Şans eseri yaralanının olmadığı kaza nedeniyle karayolunda ulaşım, yaklaşık 2 saat tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kovukdere rampasında meydana geldi. Kula yönünden İzmir istikametine giden Cuma Tufan yönetimindeki 34 HE 9662 plakalı TIR, aynı yönde seyreden Güzel Şimşek idaresindeki 64 FL 227 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan TIR'lardan biri sağ şeritte kalırken, arkadan çarpan diğer TIR ise sol şeritte bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sebebiyle D-300 karayolu kapandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve karayolları ekibi sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, hurdaya dönen TIR'dan dökülen mazotlar ise karayoluna saçıldı.

EKİPLER KAPANAN YOLU AÇMAK İÇİN SEFERBER OLDU

Kaza nedeniyle kapanan İzmir-Ankara D300 karayolunu açmak için ekipler seferber oldu. Dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda, başka yeni bir kaza yaşanmaması için karayolları ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri ve Kula Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Eline süpürgeler ile kürekleri alan polisler de karayolları ekiplerinin kumlama çalışması yaptığı yolda, mazot dökülen bölümü temizleme çalışmalarına destek verdi.

Karayolunda trafik akışı yaklaşık 2 saat kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan TIR'ların yoldan kaldırılması ile trafik akışı normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kaza yeri-Kazaya karışan TIR'lar-Ekiplerin yol açma seferberliği-Trafiğin kapanması-Çalışmaların ardından yolun yeniden trafiğe açılması-Detaylar

Haber - Kamera: Hasan YİĞEN/KULA, (Manisa), ============================

Ermeni asıllı erin öldürülme davasında karar çıktı BATMAN'ın Kozluk ilçesi Gümüşgörgü Jandarma Karakolu'nda vatani görevini yaptığı sırada 24 Nisan 2011 günü Ermeni asıllı er Sevag Şahin Balıkçı'nın öldürülmesi davasında karar çıktı. Davada yargılanan sanık Kıvanç Ağaoğlu, 16 yıl 8 ay hapis cezası alarak tutuklandı.

Kozluk ilçesindeki Gümüşgörgü Jandarma Karakolu'nda 24 Nisan 2011'de devre arkadaşı er Kıvanç Ağaoğlu'nun tüfeğinden çıkan kurşunla yaşamını yitiren Ermeni asıllı er Sevag Şahin Balıkçı'nın ölümüyle ilgili devam eden davada karar çıktı. Bugün görülen duruşmada yargılanan sanık Kıvanç Ağaoğlu'nu, 'Olası kastla öldürme' suçlamasıyla mahkeme heyetince 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla çarpıldı.

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Haber: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, =============================

Başkan ve 2 çalışanı, su hattını tamir etmek isterken donma tehlikesi geçirdi (2)İL BAŞKANI CEYHUN, ZİYARET ETTİ

Kütahya AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesinde arızalanan su hattını tamir etmek için gittikleri ormanlık alanda, 2 metreyi geçen yoğun kar nedeniyle mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren Belediye Başkanı Emin Taşgın ve 2 işçiyi hastanede ziyaret etti.

Sağlık durumları hakkında bilgi alan Ceyhun, Başkan Taşgın'ın kahramanlık örneği olduğunu söyledi. Vatandaşlarının rahatı için hayatını hiçe saydığını ifade eden Ceyhun, "Başkanımızın bu yaptığı gerçekten bir fedakarlık ve kahramanlık örneğidir. Belediye başkanımız oradaki vatandaşlarımızın rahatı için yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi adına hayatını bile hiçe sayarak yanındaki işçi kardeşlerimiz ile beraber gerçekten gözünü karartıp bu yola çıkmış. Tabi bu yola gerçekten çıktığı yolda kendisine teşekkür ediyoruz. Ama Allah korusun hayatlarını tehlikeye atma konusunda da biz endişeye kapılıyoruz. Özellikle aileleri içinde ciddi bir imtihan oldu. Bizi üzdü ama bir taraftan da belediye başkanımızın ve işçi kardeşlerimizin bu fedakarlık örneği bize de örnek olduö dedi.'BEN OLAYI DAHA YENİ İDRAK EDİYORUM'

Belediye Başkanı Emin Taşgın ise mahallenin susuz kalmasından dolayı tamir edip dönmeyi düşündüklerini belirterek şunları söyledi:

"Pazar günü olmasına rağmen ve arkadaşlarımız izinli olmasına rağmen Ilıcaksu Mahallesi iki gündür susuz diye durumdan rahatsızdım. Arkadaşlarımı aradım üçümüz birlikte yola çıktık. Ben bu kadar çok kar olduğunu ve karın yumuşak olacağını hiç düşünmedim. Cumhurbaşkanımızın Gönül Belediyeciliği felsefesinden yola çıkarak, daha iyi bir maaşla daha iyi bir işimi bırakıp gelmiştim. Susuz kalan halkım için bir şeyler yapmam lazımdı. Gider, patlayan boruyu tamir eder geliriz dedik. Mesai arkadaşlarım da izinli olmalarına rağmen halktan gelen baskıdan dolayı gidelim dediler. Dün bizi hastaneye getirdiler. Bir şeyimiz yok diyorduk. İyi ki hastane doktorlarımız bizi burada bırakmış, çok iyi bakım yaptılar. Eve gitseydik. ya evde ölürdük, ya daha sonra bu iş bize pahalıya patlardı. İyi ki kalmışızö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------İl Başkanı ziyareti-Belediye başkanın olayı anlatması-İl başkanı konuşması-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ(Kütahya),==============================

Buz tutan yolda yürüyen öğretmen düşerek yaralandı

SİİRT'in Pervari ilçesinde görev yapan öğretmen Abuzer Çalış (27), kar yağışı nedeniyle oluşan buzlu yolda yürürken dengesini kaybederek düşmesiyle yaralandı. Öğretmene ulaşabilmek için karla mücadele ekipleri seferber oldu.

Pervari ilçesine bağlı Doğan köyündeki Anadolu Lisesi'nde Edebiyat Öğretmeni Abuzer Çalış, okul çıkışı evinine gittiği sırada kar yağışı nedeniyle yolda oluşan buzlamda etkilenerek, dengesini kaybedip yere düştü. Çalış'ın düştüğü bölgeye ulaşmakta güçlük çeken sağlık görevlileri, yardım talep ettikleri karla mücadele ekiplerinin yaptığı yol açma çalışmasıyla ulaştı. Çalış, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pervari Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Acil serviste tedaviye alınan Çalış'ın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü-------------Karlı yolların açılmasıAmbulans karlı yollardan geçmesiÖğretmenin ambulansa alınmasıGenel ve detay

Haber: Mehmet Yücel DURAK- Kamera: SİİRT,

Kaynak: DHA