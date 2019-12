DHA YURT BÜLTENİ - 23

23.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:20

Minik Münzir, evde çıkan yangında öldü

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde Suriyeli ailenin yaşadığı evde yangın çıktı. Yangından, anne K.A., 2 çocuğu ile birlikte sağ kurtulurken, 5 aylık oğlu Münzir Movas yaşamını yitirdi.

Yangın öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çanakçı Mahallesi'nde Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıktı. 3 çocuğu ile birlikte kaldığı evin oturma odasından dumanların yükseldiğini gören Suriyeli anne K.A. 2 çocuğunu alarak dışarıya kaçtı. Duman nedeni ile alevler arasında kalan bebeğini kurtarmaya giremeyen anneyi görenlerin ihbarı ile eve sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek evde kalan 5 aylık Münzir Movas'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çabası ile yangın söndürülürken Münzir Movas'ın ise cansız bedenine ulaşıldı. Minik bebeğin cansız bedeni otopsi için Nizip Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yangının sebebi araştırılıyor.

Hareket halindeki otomobil yandı MALATYA'nın Darende ilçesinde, hareket halindeyken bilinmeyen nedenle alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Yukarı Ulupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Aydemir yönetimindeki 06 AYE 06 plakalı otomobilin motor bölümü, seyir halindeyken aniden alev aldı. Sürücü otomobilini durdurduktan sonra itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, müdahale edip yargını söndürdü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının nedeni araştırılıyor.

Antalya'da dev dalgalar, falezleri dövdü (4)SAHİL BOŞ KALDI

Antalya'da, sabah saatlerinden beri devam eden fırtına ve yağışın, yarın saat 17.00'ye kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, metrekareye 50- 100 kilogram yağış düşmesinin beklendiği belirtildi. Lodos nedeniyle sahilde dev dalgalar oluştu. Dalgalar, sahilin bir kısmını kaplayan kayalıkları aştı. Muratpaşa ilçesindeki Örnekköy sahilinde, yazın tatilcilerin güneşlendiği localar, işletme sahiplerince kıyıya çekildi. Fırtına nedeniyle sahilin boş kaldığı görüldü. Akşam saatlerinde ise güneş açmasıyla gökkuşağı oluştu.

İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu (6)YAĞIŞLAR CUMAYA KADAR SÜRECEK

İzmir Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün, saat 00.00 ile bugün 16.00 arasında tutulan radar kayıtlarına göre, merkez ilçelerdeki en çok yağış, metrekareye 94 kilogramla Karabağlar'a düştü. Metrekare başına Buca'ya 59, Konak, Kemalpaşa ve Narlıdere'ye 50, Karşıyaka ve Bayraklı'ya 30 kilogram yağış düştü. En az yağış Karşıyaka'ya düşmesine rağmen, Mavişehir Mahallesi denizin taşması ve kanalların tıkalı olması nedeniyle sular altında kaldı. Meteoroloji yetkililerinin yaptığı açıklamada, hem sağanak yağışın hem de lodosun cuma gününe dek etkili olacağı bildirilirken, vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı. Balıkçılara da, kuvvetli lodos nedeniyle denize açılmamaları uyarısında bulunuldu.

Mersin'de tefeci operasyonuna 2 tutuklama

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, tefecilere yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tefecilik, tehdit ve yağma suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada farklı kişilerin adına düzenlenmiş toplam değeri 95 bin TL olan 13 adet senet, borçluların isimlerinin ve borç miktarlarının bulunduğu ajanda ele geçirildi. Olayla ilgili O.Y., M.Y., S.K., A.S., A.Ö. ve Z.K. gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüphelilerden S.K. ve M.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

