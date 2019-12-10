DHA YURT BÜLTENİ-23

10.12.2019 20:50 | Son Güncelleme: 10.12.2019 20:50

Şırnak'ta yaralanan uzman çavuş, Elazığ'a sevk edildi

Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce Pisikayası Tepesi bölgesinde tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP), güvenlik güçlerince imhası sırasında meydana gelen patlamada, yaralanan 7 askerden biri Fırat Üniversitesi Hastanesine getirildi.

Olay, dün sabah saatlerinde, İdil ile Midyat arasında bulunan Sarıköy kırsalında bulunan Pisikayası Tepesi bölgesinde meydana geldi. Güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerce tuzaklandığı belirlenen EYP'yi fark etti. Ekipler, güvenlik önlemi alıp, kontrollü şekilde imha etmeye çalıştığı EYP infilak etti. Patlamada olay yerinde bulunan 9 asker yaralandı. İhbarla bölgeye takviye güvenlik gücü ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, helikopterle alınarak İdil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen yaralı askerlerden 2'si şehit oldu. 7 asker ise tedavi altına alındı.Yaralı askerlerden biri, Fırat Ünivesitesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü-------Ambulansın gelmesinden görüntü

Yaralı askerin acil servise götürülmesinden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,

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Konya'da 2 katlı kerpiç ev çöktü: Babaanne ve 2 torunu öldü (7)

DHA MUHABİRİNE SALDIRAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Konya'da 2 katlı kerpiç binanın çökmesi sonucu yaşamını yitiren 3 kişinin enkaz altından çıkartılma çalışması sırasında olay yerinde ulusal bir televizyon kanalı için canlı yayın yapan DHA muhabiri Hasan Dönmez'e, sözlü ve fiziki saldırıda bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada saldırganlar C.D., Emrah Dakım ve Erdoğan Dakım'ın gözaltına alındığı ve haklarındaki gerekli işlemin yapılmaya başlandığı belirtildi.

Haber: KONYA DHA))

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Yanan evde oğlunun olmadığını görünce rahatladı

Antalya'da yanan evde oğlunun olduğunu düşünen İbrahim Alkış, büyük panik yaşadı. Alevlerin söndürülmesinin ardından küle dönen evde kimse olmadığını gören Alkış, mahallede oğlunu bulunca rahatladı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Alkış akşam yemeği için iki çocuğuyla birlikte evinin yan tarafında bulunan babası Hasan Alkış'a ait eve gitti. Bir süre sonra İbrahim Alkış'a ait müstakil ev bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Evinin yandığını gören Alkış, çocuklarından birini yanında göremeyince yanan evde olduğunu düşünerek büyük panik yaşadı.

Bu sırada çevredekiler hortumla su sıkarak alevlere müdahale etti. Durumun bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yangını söndürülmesinin ardından çocuğunun evde olmadığını gören Alkış, oğlunu mahallede aradı. Alkış, bir süre sonra oğlunu bulunca rahatladı.Yanan ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İtfaiyelerden görüntüler

-Çevredekilerin yangına hortumla müdahale etmesi

-İtfaiye erlerinden görüntüler

-Yanan evden görüntüler

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

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Tiyatro oyununu eylem sandılar

Mersin'de 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen karikatür sergisi sonrası gerçekleştirilen tiyatro oyunu gereği salona "Hakkımızı istiyoruz" diye bağırarak giren oyuncular, kısa süreli paniğe neden oldu.

Teoman Ünüsan Sanat Merkezi'nde açılan insan hakları temalı karikatür sergisine Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Karikatürcüler Derneği Başkanı Metin Peker, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve çok sayıda sanatsever katıldı. Serginin açılış konuşmalarının ardından salonun kapısında hareketlenme yaşandı. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, sahneyecekleri oyun gereği kadın kılığında "Başkanım hakkımızı istiyoruz" diye bağırarak salona girmek istedi. Tiyatro oyunundan haberi olmayan zabıta ekipleri ve görevliler oyuncuları engellemeye çalıştı. Kısa süreli paniğin ardından gerçek ortaya çıkınca gülüşmeler yaşandı. Oyun gereği eşinden şiddet gören kadını canlandıran tiyatro oyuncusu, eşini Başkan Seçer'e şikayet etti. Önce paniğe neden olan tiyatro oyuncuları performansı ile seyircilerden alkış aldı.

SERGİDE 85 ESER YER ALDIİnsan Hakları Haftası süresince açık kalacak sergide, 30 ulusal, 55 de uluslararası olmak üzere toplamda 85 eser yer aldı.

Görüntü Dökümü------------------------------Serginin yapıldığı salondan görüntü-Başkan Vahap Seçer, plaket verirken-Tiyatro oyuncuları salona girerken-Tiyatro oyuncuları oyunlarını sergilerken-Serginin yapıldığı salonun dışından görüntüHaber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN ===========================

Çorlu'daki tren faciası davasında 3'üncü duruşma; Babası ölen Gülgen'in sözleri ağlattı(3)

DURUŞMA ERTELENDİSavcının mütalaasını vermesinin ardından verilen aradan sonra mahkeme heyeti aldığı kararları açıkladı. Mahkeme, Kocaeli ve Aydın barolarının davaya müdahil olma taleplerinin reddine, tanık Tevfik Baran'ın ifadesinin alınması için İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazılan yazının işlemsiz iade edilmesine, tanık Mümin Karasu hakkında yazılan talimatın iade edilerek tanığın dinlenmesinden vazgeçilmesine, müşteki Coşkun Yıldız'ın hırsızlık iddiaları mahkemece ciddi görüldüğünden olay tarihindeki hırsızlık eyleminin faili için yasal gereğin ifası için Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına, sanıkların tutuklanma taleplerinin reddine, AFAD İl Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak tren kazasıyla ilgili olarak ilk ihbarın geldiği 17.27 ile harekat saati olarak bildirilen 18.01 arasında ne gibi hazırlık çalışmalarının yapıldığının bildirilmesine, İl Sağlık Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak kazanın ilk bildirildiği saat olarak belirtilen 17.17'den sonra ne gibi hazırlık çalışmaları yapıldığı ekiplerin çıkış ve kaza mahalline varış saatlerinin ne olduğu, kaza sonrası yapılan yaralı sevklerinin nereye ve ne şekilde yapıldığı hususlarının bildirilmesine, TCDD'nin acil durum yönergeleri kapsamında ne gibi işlemlerinin yapıldığının istenmesine, TCDD'ye müzekkere yazılarak Uzunköprü-Halkalı hattının kaza tarihi öncesinde kapatılıp kapatılmadığı, kapatıldıysa hangi tarihte hangi sebeple kapatıldığını, kapatılmadıysa hangi tren seferlerinin yapıldığı hususunun sorulmasına yine TCDD'ye müzekkere yazılarak yol kontrol bekçiliği unvanının devam edip etmediği belirtilen kadroya yeni alım yapılıp yapılmadığı, belirtilen kadroların lav edilip edilmediği, lav edildiyse hangi tarihte hangi makam tarafından lav edildiği, yol kontrol bekçiliğine alım için sırasıyla 1'nci Bölge Müdürlüğü, 14'üncü Yol Onarım Bakım Müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe son 20 yıl içerisinde müracaat olup olmadığı hususlarının istenmesine, keşif hususunun bilirkişiler belirlendikten sonra değerlendirilmesine, sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat ve Çetin Yıldırım hakkında verilen adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti. Duruşma 21 Nisan 2020 tarihine ertelendi.

'DAVAMIZI CİDDİYE ALIYORUZ'

Duruşmanın ardından aileler adına açıklama yapan kazada oğlu Oğuz Arda Sel ve eşi Hakan Sel'i kaybeden Mısra Öz, duygularını şöyle açıkladı:

"Bu süreçler bizim için çok zor süreçler, her defasında acımızı en başından yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi burada en ufacık Kemal'imiz yanımızda bugün 10 yaşında ufacık kızımız sinir krizleri geçiriyor. Babam nerede diye. Siz bu yaşta babasız kaldınız mı diye soruyor. Siz bu yaşta evlatsız kaldınız mı? Siz bu yaşta bizim gibi kucağınız boş kaldı mı? Çok üzgünüz. 520 gündür bir arpa boyu yol aldığımızı düşünmüyorum. Herkes koltuğunda maaşını alıyor, yoluna devam ediyor. Birileri koltuklarından alınmış gibi gösterilip arka planda hayatına devam ediyor. Meclise kadar sorularımızı yöneltip bakana soruyoruz ki 25 canın hesabı ne olacak? Çorlu tren katliamından kim sorumlu diyoruz. Bizi ciddiye alan yok. Ama biz davamızı ciddiye alıyoruz, 25 kişi bizim ruhumuzda yaşıyor. Biz bunun hesabını öbür tarafta soracağız o ayrı ama adalet bu ülke de birileri için geldiğinde onlar bizim karşımızda nereye saklanacaklarını düşünecekler. Onlar kafalarını kuma gömerek yaşıyorlar. Bu hakaret değil, Türkiye'nin gerçeğidir. Birileri de bu kumun üstüne örterek onları koruduğunu zannediyor. Bazıları tarihe cesaretle, yüreklilikle yazılacak. Bazıları da bu katliamın yaratıcısı olduğu için 25 insanı öldürüp bu kadar insanı yaralayıp bizlere bu kadar acı çektirip vicdansızlıkla tarihe yazılacaktır."

Kazada eşi Derya 6 aylık bebeği Beren Kurtuluş'u kaybeden Melih Kurtuluş'un avukatı Yunus Tuğlu ise "Tren kazasının 3'üncü duruşması yapıldı. Duruşma sonunda bilirkişi oluşturulmak için çalışmalara devam ediliyor. Biz talebimizde biran önce bilirkişilerin tespit edilerek olay mahallinde keşif yapılması ve asıl sorumluların tespit edilmesini bekliyorduk. Fakat bilirkişiler gerek üniversitelerin ipe un sermelerini bilirkişi listelerini yeterli bir şekilde görmemesi, gerekse mahkemenin gelen bilirkişi listelerini yeterli görmemesi sebebiyle bilirkişi tespiti yapılamadı. Bu nedenle duruşma uzatıldı, Nisan ayına bırakıldı. O duruşmada bilirkişi tespiti yapılarak olay yerini keşfi bekliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Duruşma salonundan ayrılanlarAilelerden detaylarMısra Öz'ün konuşmasıAvukat Yunus Tuğlu'nun açıklamasıDetaylarHaber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),===========================

Polise saldıran 4 kişi tutuklandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, araçlarını durduran polis ekibine saldıran 4 kişi gözaltına alındı. 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece Atatürk Caddesi üzerinde bir aracı durdurdu. İddiaya göre, duran araçtan inen A.S. Ü.Ş. G.A ve B.Ü. polis ekibini tehdit ederek saldırıda bulundu. Gelen takviye ekiplerin yardımıyla 4 kişi gözaltına alındı. 4 kişinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada kuru sıkı tabanca, sustalı bıçak ve pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜAdliyeye sevk edilmeleriEle geçiriler silahların fotoğrafı

HABER-KAMERA: İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya),

Kaynak: DHA