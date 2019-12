DHA YURT BÜLTENİ-23

09.12.2019 18:24 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:24

Samsun'a şehit ateşi düştü (2)

'ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR'

Şırnak'ta terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın babası Mehmet Sayar (75), acı haberi, arazide çalışırken gelen jandarma ekiplerinden öğrendiğini söyledi. Mehmet Sayar, "Saat 2 gibi ben arazide çalışıyordum. Beni gelip oradan aldılar. Bir şey demeden eve getirdiler. Kapımın önünde jandarma vardı. Hepsine hoşgeldin dedim. Sonradan 'Başın sağolsun' dediler. Orada öğrendim haberi. Ölüm var, takdiri ilahi. Ne söyleyeyim? Söylenecek bir şey yok. Ateş düştüğü yeri yakıyor" dedi.

CEREN'İN KATİLİNİ YAKALATAN ESNAF: ÖLECEĞİMİ BİLSEM YİNE TAKİP EDERDİMCeren'in katilinin, cinayet öncesi zıpkın araması kamerada (3)

Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'in katili cezaevi firarisi Özgür Arduç'u, sokakta takip edip, polise ihbar ederek yakalanmasını sağlayan esnaf Alpay Taşçı, o anları anlattı. Yaşanan olay nedeniyle çok üzgün olduğunu belirten esnaf Alpay Taşçı, "Katil ifadesinde beni kastedip, onu takip ettiğini söylemiş. Bu bilgiyi sonradan öğrendim. Beni dahi öldüreceğini söylemiş. Öleceğimi bilsem de onu yine de takip ederdim. O an korkmayarak, takibimi kesmedim. Ara sıra arkasına dönüp bakıyordu. Ben yine de peşinden gittim. Durumu polisi bildirmiştim, telefonum açıktı ve polisle irtibat halindeydim. Polislere katili yakalattım. Bu olaydan ötürü çok üzgünüm" dedi.

ESNAFA PLAKETKentte cep telefonu işyeri sahibi esnaf Alpay Taşçı'ya, Ordu Elektrikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası'nca da plaket verildi. Ceren'in kabrini ziyaret ettiğini söyleyen Taşçı, "Böyle bir şeyle anılmak ta istemezdim. Herkes arayıp tebrik ediyor. Keşke Ceren hayatta olsaydı. Bu plaketi onun adına aldım. Dünde Ceren'in kabrini ziyaret ederek, ona dua ettim" diye konuştu.

Misafir kaldığı evin sahibini öldürdü TEKİRDAĞ'da Hasan Yavuz (72), bir süredir evinde misafir olarak kalan H.B.Ç. (69) tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesinin Yavuz Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Yapılan bir ihbar üzerine daireye giden polis ekipleri, Hasan Yavuz'u kanepenin üzerinde kanlar içinde buldu. Çağrılan sağlık ekibinin yaptığı incelemede, yalnız yaşadığı belirtilen Yavuz'un boynundan bıçaklandığı belirlendi. Yavuz'un cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri yaptıkları çalışmada, öldürülen Yavuz'un yaklaşık 6 aydır evinde H.B.Ç.'nin misafir olarak kaldığın tespit etti. Polis, H.B.Ç.'yi gözaltına alarak ifadesine başvurdu. H.B.Ç., cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ederek, "Gece tartıştık, bir anlık öfkeyle olay gerçekleşti" dedi.

Emniyetteki soruşturmasının ardından mahkemeye çıkarılan H.B.Ç., 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

Uzman çavuş yaşamına son verdi - Yeniden ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, uzman çavuş Coşkun K. (28), kaldığı apartta kendisini tabancasıyla vurarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 04.00 sıralarında, Yazla Mahallesi'nde meydana geldi. Uzman çavuş Coşkun K.'nin kaldığı aparttan silah sesi duyanlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekibi, Coşkun K.'yi kanlar içinde yatarken hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrolde Coşkun K.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemede ise cesedin yanında tabanca bulundu. Coşkun K.'nin tabancasıyla intihar ettiği belirlendi. Coşkun K.'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otopsi sonrası ailesine teslim edilen Coşkun K.'nin cenazesinin yarın Çanakkale'de toprağa verileceği bildirildi.

Akçakoca'da deniz kumları çekti

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, fırtına nedeniyle denizin kabarması sonucu sahil kesiminden yaklaşık 3 metre derinlikte kumlar çekildi.

Akçakoca Ayazlı mevkiinde denizde meydana gelen fırtına nedeniyle dalgaların sahile sert vurması ve çeken akıntı yaşanması, sahilde 3 metre derinlikteki kumların denize çekilmesine neden oldu. Akçakocalılar bu durumun her sene yaşandığını ve olağan bir doğa olayı yaşandığını söyledi.Akçakoca'da yaşayan Erhan Direk, her sene aynı görüntü ile karşılaştıklarını ifade ederek, "30 senedir Akçakoca'da yaşıyorum. Her sene yaşanan normal bir durum. Her sene belli bir kumu alıyor. Bu sene biraz daha fazla almış gibi görünüyor ama her sene yaşanan normal bir durum. Şu an sorun oluşturma gibi bir durumu yok. Fazla tekne olmadığı için sorun olmuyor. Yazın başında aynı kum geri yerine geliyor. Tam kapatmasa bile düz bir şekilde geliyor. Belediyemizin yardımıyla dozerlerle birlikte düzeltiliyor. Normal bir doğa olayı.ö dedi.Hakan Taş ise yazın sahilin normale döndüğünü belirterek, "7 yıldır Akçakoca'da yaşıyorum. Bu durum Akçakoca için normal bir olay. Yazları kumun gelmesi, kışın ise geri çekilmesinden dolayı, çeken akıntının da etkisi ile bu durum her sene yaşanıyor. Dalgalar kıyıya vurarak kumu geri çeker, yazında geri atar. Bize bir zararı olmuyor. Alıştığımız bir olay, yazın düzeliyor.ö diye konuştu.

Üniversite öğrencilerine uyuşturucu satan sevgililer adliyede (2) BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBESTZonguldak'ta, üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu bölgede uyuşturucu sattıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen C.K. ve A.H., savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. C.K. 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanırken, A.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eğirdir Gölü'nü, üzeri sis ve bulutla kaplıyken izlediler

ISPARTA'da doğa tutkunları, 1740 metre yüksekliğindeki Sivri Dağ zirvesine yaptıkları tırmanışta üzerini sis ve bulut kaplamış Eğirdir Gölü'nü izleme fırsatı buldu.Isparta'da Gökkuşağı Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Eğirdir'in yüksek tepelerinden biri olan Sivri Dağ zirvesine tırmanış gerçekleştirdi. Yaklaşık 2.5 saatte zirveye ulaşan 5 üye, Eğirdir Gölü'nü üzerinde sis ve bulut kaplıyken izleme imkanı buldu. Zirvede bulunan dev Türk bayrağı altında kendileri de Türk bayrağı açan üyeler, eşsiz doğa manzarasının keyfini çıkardı.Gökkuşağı Doğa Sporları Kulübü üyesi Bilal Gök, her hafta bir tırmanış etkinliği yaptıklarını ve bu kez Sivri Dağ'a çıktıklarını söyledi. Bu tepeye kendisinin 3 kez çıktığını ancak ilk defa Eğirdir'i böyle bir şekilde gördüğünü anlatan Gök, "Bulutlar yüzünden gölü göremedik. Gölü görebilmek için zirvede bekledik. Daha sonra sis ve bulutlar dağılmaya başladı. Eğirdir Gölü sis ve bulut denizinin ardında kaybolmuş durumdaydı. Kendimizi Karadeniz'deki yaylalarda gibi hissettik" dedi.

