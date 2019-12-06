DHA YURT BÜLTENİ - 23

06.12.2019 19:11 | Son Güncelleme: 06.12.2019 19:11

Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı (8)

'TEMENNİMİZ, BAŞKA CERENLER ÖLMESİN'Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir için düzenlenen yürüyüşe katılan baba Yılmaz Özdemir, açıklamada bulundu. Acılarının büyük olduğunu belirten ve başka Ceren'lerin ölmemesini temenni eden Yılmaz Özdemir, "Vatandaşlarımız, bizim sesimiz olduğu için hepsine çok teşekkür ederiz. Ülkemiz adına temennimiz, başka Cerenler ölmesin. Benim gibi başkaları da bu olayları yaşamasın istiyorum. Üzüntümüz çok büyük. Tüm Türkiye'ye ve bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmayıp sesimiz olan, sosyal medya takipçileri ve basın mensuplarına da sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.Yürüyüş, Ceren'in saldırıya uğrağı evinin önünde sona erdi. Kalabalık, burada Ceren'in hayatını kaybettiği apartmanın girişine karanfiller bıraktı.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AİLEYİ ARADIÖte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla aradığı Özdemir ailesine taziye dileklerinde bulunduğu belirtildi. Cumhurbaşkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan duyuruda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da bir cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir ve annesi Güfer Özdemir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek taziyelerini iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşmede Ceren Özdemir'in elim bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü ifade etmiş, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilemiştir" denildi.

Görüntü Dökümü-------------Yürüyüş görüntüleri-Baba Özdemir konuşma

HABER KAMERA: Yaprak KOÇER-Nedim KOVAN-Hüseyin KALAY/ORDU,

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Alzheimer hastası kadın evinde çıkan yangında öldü İzmir'in Ödemiş ilçesinde, alzheimer hastası Emine Dalgıç (87), evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.Çaylı Mahallesi, Koşu Yolu Caddesi'ndeki Emine Dalgıç'a ait iki katlı kerpiç evde, saat 01.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle, yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken, dumanı gören komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, alevlere su sıkarak müdahale etti. Kısa sürede alevlerin söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye alzheimer hastası Dalgıç'ın cesedine ulaştı. Dalgıç'ın cesedi, jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü-------------Ölen Emine Dalgıç'ın fotografı-Yangından görüntü

Haber: Yüksel BALCI/ ÖDEMİŞ (İzmir),

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Akrabasını sokak ortasında tabancayla öldürdü

Batman'da, yolda yürüyen Rıfat B. (40), akrabası M.B.'nin tabancayla başından vurması sonucu yaşamını yitirdi. M.B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde, Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Atatürk Parkı önünde yürüyen Rıfat B.'ye arkasından yaklaşan M.B., tabancayla ateş etti. Kurşunun başına isabet ettiği Rıfat B., kanlar içinde yere yığılırken, M.B. ise olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Rıfat B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Rıfat B.'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polisler, mobese kameralarından tespit ettiği M.B.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan M.B., işlemleri için emniyete götürülürken, olayda kullandığı tabancaya da el koyuldu.

Görüntü Dökümü-------------Olay yeri-Vurulan kişi-Çevredeki kalabalık-Genel ve detay

Haber-Kamera: Arif ARSLAN, Reşat YİĞİZ/ BATMAN,

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Perinçek: Üretime göre destek modeli oluşturuyoruz

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Tarımı destekliyoruz. Üretime göre destek modeli oluşturuyoruz. Plan yapacağız, tasarruf yapacağız" dedi.Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Antalya'da düzenlenen 'Üretim Devrimi Kurultayı'na katıldı. Türkiye'nin ekonomide zor döneme girdiğini belirten Perinçek, "'Kul dara düşmeyince Hızır, yetişmez' denir. Ekonomik kriz var; ama biz Hızır'a bakıyoruz. Türkiye'nin Hızır dönemine, çözüm dönemine girdiğini görüyoruz. Türkiye'de büyük çözümü, üreticiler ortaya çıkaracak. Ciddi ticaret açığımız var. Bu döneme, Turgut Özal dönemindeki ekonomik program neden oldu. Köylü ve küçük sanayiciler, kambur olarak görüldü. Önümüzdeki dönemin birinci sloganı, 'Üretici baş tacı olacak' şeklindedir" diye konuştu.Yerli üreticiyi gümrüklerle koruyacaklarını belirten Perinçek, "'Danalar girmesin bostana' diyoruz. Tarımı destekliyoruz. Onlar çiftçiyi 'kambur' ilan etmişti, biz 'milletin efendisi' diyoruz. ABD'den pamuk almayacağız. Güney Amerika'dan hayvan almayacağız. Mazot konusunda İran ile konuşuyoruz. İran'dan ucuz mazot alarak, tarımı şahlandıracağız. Üretime göre destek modeli oluşturuyoruz. Plan yapacağız, tasarruf yapacağız. Umutsuzluk, teslim olmaktır. Topluma iyimserlik taşıyacağız. Üreticilerin milli hükümeti için toplumu ayağa kaldıracağız" dedi.

Görüntü Dökümü-------------Doğu Perinçek salona girişi-Katılımcıların görüntüsü

-Doğu Perinek'in konuşması

HABER: Hasan DEMİRBAŞ-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Kaynak: DHA