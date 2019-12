DHA YURT BÜLTENİ - 23

03.12.2019 01:00 | Son Güncelleme: 03.12.2019 01:00

MSB, 2 askerin şehit, 1 askerin ise yaralandığını açıkladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı ile Pençe-3 harekatı bölgesinde toplam 2 askerin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde bir şehit, Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında ise 1 şehit, 1 yaralı olmak üzere toplam 2 askerin şehit olduğu bir askerin ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi. Barış Pınarı Harekatı bölgesine ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, 02 Aralık 2019 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

'1 ASKER ŞEHİT, 1 ASKER YARALI'Öte yandan, Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatına ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında, 02 Aralık 2019 tarihinde PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

Hatay'a şehit ateşi düştü SURİYE'nin Tel Abyad kentinde PYD'li teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Harun Çınar'ın (22) Hatay'daki baba evine acı haber ulaştı.Barış Pınarı Harekat Bölgesinde Tel Abyad kentinde PYD'li teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Harun Çınar'ın Antakya ilçesi Açık Dere Mahallesi'ndeki baba ocağına acı haber askeri heyet tarafından ulaştırıldı. Hikmet ve anne Emine Çınar çifti çocuklarının şehadet haberi ile büyük üzüntü yaşadı. Rahatsızlanan Çınar çiftine hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti.Bekar olduğu öğrenilen şehit Çınar'ın, baba evi ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan yakınları da Çınar ailesine taziyeye geldi. Şehit Uzman Çavuş Harun Çınar'ın ne zaman defnedileceği konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Bitlis'e şehit ateşi düştü

ŞIRNAK'ta görev yaparken, Kuzey Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen 'Pençe-3' operasyonu sırasında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Uzman Er Alparslan Kurt'un (23) acı haberi Bitlis'teki ailesine verildi.Bitlis merkez 8 Ağustos Mahallesinde oturan Feyyaz ve Sevim Kurt çiftine, Piyade Sözleşmeli Uzman Er Alparslan Kurt'un şehadet haberini Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Emniyet Müdür Yaman Ağırlar ve İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani ile birlikte verdi. Acı haberle gözyaşlarına boğulan Kurt Ailesinin evine Türk Bayrağı asıldı. Yakınları şehit evine taziyeye geldi.Şehit Alparslan Kurt'un yarın Şırnak'ta düzenlenecek olan askeri törenin ardından Bitlis'e getirilerek Mutki ilçesine bağlı Dereyolu Köyünde toprağa verileceği belirtildi.

Edirne'de 2 kadının yüzüne yakıcı sıvı atan saldırgan güvenlik kameralarında (2)POLİS HER YERDE ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 kadının yüzüne yakıcı sıvı atarak kaçan şpheliyi bulmak için kentte geniş çaplı arama başlattı. Haberin sosyal medyada yayılmasının ardan çok sayıda ihbar alan polis, kentin birçok bölgesinde güvenlik kameralarına görüntüleri yansıyan sakkalı 40 yaşlarındaki şüpheliyi arıyor. Kentin giriş çıkış noktalarında güvenliği artıran ekipler, gece mesaisinde park ve metruk binalarda aramalarını sürdürüyor.

'BÖYLE BİR İNSANLA AYNI ŞEHİRDEYİZ'Saldırının yaşandığı Ayşekadın semtinde oturan Trakya Üniversitesi öğrencisi Aslıhan Cin, yaşanan olayın endişe verici olduğunu belirterek, "Bir hadsizin, kendini bilmez psikolojik rahatsızlığı olan birisinin, böyle çağdaş bir kentte ve böyle bir devirde bize korku salması çok büyük bir acizlik. Böyle bir insanla aynı şehirdeyiz. Umarım bir an önce bulunur." dedi. Aynı semtte oturan üniversite öğrencisi Merve Yıldırım ise "Yaşanan korkunç olayı internette gördüm. Kız- erkek ayrım olmadan herkeste bir tedirginlik yaşattı. Bu şahsın psikolojik sorunu olduğu belli, bir anda gelip saldırıyor. Korkuyoruz. Karşına çıksa ne yapacağını bilemezsin. Korkunç olay. Bir an önce bulunmasını istiyoruz." diyerek endişesini ifade etti.Edirne'de bakkal dükkanı işleten Yaşar Varel, yaşanan olaydan dolayı tedirgin olduğunu belirterek, "Edirne gibi küçük çağdaş bir kentte bu tür olayların yaşanmasını hiç hoş karşılamıyoruz. Kadınlar, çocuklar çok tedirgin. Bu kişinin bir an önce bulunmasını istiyoruz." diye konuştu.

Yayaya çarpıp ölümüne neden olan gencin ehliyeti yokmuş (3)HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Şirin'e çarparak ölümüne neden olan Şakir A. (18) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, savcının itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 4 katlı bir binanın çatı katından asansör boşluğuna düşen Sayit Beyazıt (55) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Olay, saat 20.00 sıralarında Albay Karaoğlanoğlu Caddesi Atatürk Parkı yakınlarında bulunan binada meydana geldi. İddiaya göre, oturduğu evin çatı katında bulunan güneş enerjisi panelini tamir etmek isteyen Sayit Beyazıt, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Olayı gören yakınlarının durumu bildirmesi üzerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Sayit Beyazıt, ambulans ile Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Beyazıt, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Beyazıt'ın öldüğünü haber alan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Demirtaş' açıklaması (2)DEMİRTAŞ TABURCU EDİLDİ

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği gece geç saatlerde yaptığı yazılı açıklamada, hastanede tedavi gören Selahattin Demirtaş'ın yapılan tetkiklerin ardından taburcu edildiğini açıkladı. Başhekimlikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "02.12.2019 günü saat 17.20 civarında hastanemize getirilen Selahattin Demirtaş isimli hastanın şikayetleri doğrultusunda Kardiyoloji, Nöroloji, Gastroentoroloji ve Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalları ile konsülte edilmiş yapılan laboratuar ve görüntüleme tetkikleri sonrasında akut hayatı tehdit edici patoloji saptanmamıştır. Belirtilen ana bilim dallarının görüşleri doğrultusunda hasta poliklinik kontrol önerisiyle taburcu edilmiştir."

